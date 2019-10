‚K rekreaci rodiny majitele firmy.‘ Vila na Čapím hnízdě byla od počátku pro Babiše, ukazují stanoviska

Centrální vila farmy Čapí hnízdo měla od začátku sloužit pro soukromé účely Andreje Babiše (ANO). Informace se objevuje v několika stanoviscích, které farmě vystavily úřady během schvalování stavebního procesu a které nyní získala redakce iROZHLAS.cz. S úředními dokumenty pracovali i policisté, podle nichž se současný premiér dopustil dotačního podvodu. Státní zástupce Jaroslav Šaroch ale stíhání letos v září zastavil. Olbramovice 6:00 5. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Centrální vila v areálu farmy Čapí hnízdo, která měla podle veřejných dokumentů od počátku sloužit pro soukromé účely Andreje Babiše (ANO) | Zdroj: Profimedia

„Objekt bude sloužit k rekreaci rodiny majitele firmy a zároveň ke krátkodobému ubytování jeho hostů, popř. VIP návštěv. U tohoto objektu bude vybudován venkovní rodinný bazén,“ píše se v souhlasném stanovisku středočeské Krajské hygienické stanice, které vystavila k projektové dokumentaci v září 2007.

Informace o „rekreačním bydlení rodiny majitele firmy“ je zmíněna i v posudku z Povodí Vltavy.

V dokumentu od Státního energetického inspektorátu je navíc uvedeno, že potřebám majitele bude sloužit druhé nadzemní podlaží a podkroví centrální vily. „Z tohoto prostoru se lze pomocí schodiště a lávky dostat do pracovny, která je v podkroví. Zbytek je uvažován jako herna dětí a v budoucnosti může eventuálně sloužit jako rezerva pro změny v prostorových nárocích uživatelů,“ popisuje se rozložení budovy v dokumentu.

Vyšetřovatelé byli přesvědčeni, že o farmě celou dobu skrytě rozhodoval Andrej Babiš a že firma byla navíc propojena s tehdy jím vlastněným gigantem holdingem Agrofert (ten současný premiér vložil počátkem roku 2017 do svěřenského fondu). Na dotace tak podle policie, ale i Evropského úřadu proti podvodům (OLAF), nárok neměla.

Při vyšetřování vycházeli policisté mimo jiné právě ze stanovisek těchto třech úřadů, o která v rámci schvalovacího procesu farma Čapí hnízdo v roce 2007 žádala. V té době ještě patřila do Babišova holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se ale přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

Všechna stanoviska server iROZHLAS.cz získal na základě informačního zákona a zveřejňuje je v plném znění. Přečíst si je můžete na konci článku.

Redakce kauzu farmy Čapí hnízdo sleduje dlouhodobě a postupně zveřejňuje dokumenty, které s ní souvisí a s nimiž pracovali i vyšetřovatelé.

Na konci září publikovala redakce také kompletní text obvinění, které před dvěma roky proti Babišovi, jeho rodině a spolupracovníkům policisté vznesli. Zmínka o všech dokumentech je právě i v usnesení o sdělení obvinění, a to na straně 11.

„Ze zajištěných stanovisek dotčených orgánů státní správy, které společnost IMOBA, a. s., vyžádala,… bylo zjištěno, že v případě objektu SO 010 – Vila, se jedná o objekt určený k rekonstrukci, který bude sloužit k rekreačnímu bydlení rodiny majitele firmy a zároveň ke krátkodobému ubytování jeho hostů, popř. VIP návštěv. Tedy majitele společnosti IMOBA, a. s.,“ uvedli policisté v obvinění.

Soukromá vila se nachází v centru celého areálu, kolem ní stojí budovy s hotelem, restaurací či wellnes. Součástí farmy je také ekocentrum, golfové hřiště nebo stáje. Dominantou komplexu je ale jízdárna, která vzhledem připomíná čapí hnízdo.

Zastavené trestní stíhání

Šaroch, který dozoroval kauzu Čapí hnízdo, zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho příbuzných v pátek 13. září po téměř čtyřech letech. Předseda vlády, jeho rodina i někdejší spolupracovníci čelili obvinění z údajného dotačního podvodu a z poškozování zájmů Evropské unie. Pokud by se Babišova vina potvrdila, hrozilo by mu až deset let za mřížemi.

Babiš od začátku jakékoli pochybení odmítal. Tvrdil, že je nevinný a že jde o politickou kauzu. Podobně hovořil také šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který byl původně v případu také obviněn. Jeho stíhání ale skončilo již loni v květnu.

Rozhodnutí o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo zatím není definitivní. Zasáhnout ještě může nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který verdikt může zrušit, nebo potvrdit. Má na to čas tři měsíce, tedy do 17. prosince. Případ také nyní posoudí Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Prezident Miloš Zeman už avizoval, že je připraven udělit všem aktérům kauzy abolici. Premiér reagoval, že by ji nepřijal.

