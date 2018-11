Server iROZHLAS.cz pátral po důvodech, proč se vyšetřování citlivé kauzy Čapí hnízdo protahuje. Na světlo dosud vypluly jen fragmenty či zprávy postavené na nejmenovaných zdrojích. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch nyní poprvé oficiálně připustil, že zvažuje rozdělení kauzy. A že se stále nepodařilo vyslechnout všechny obviněné. Od počátku stíhání policistům komplikuje situaci především zdravotní stav Babišových potomků. Detektivové přitom mají za to, že se snaží vyhnout vyšetřování.

Napsali to přímo do usnesení o zahájení trestního stíhání. Zdravotnímu stavu dětí Andreje Babiše se věnuje i rozhodnutí státního zástupce o stížnostech obviněných. Vyplývá z nich, že se Babišovi potomci - jeho syn Andrej Babiš mladší (35 let) a dcera Adriana Bobeková (39 let) - odvolávají na závažnou duševní poruchu.

Ještě před obviněním poslali policii lékařské zprávy, které to mají prokazovat. Přišli s nimi poté, co je policie pozvala k takzvanému podání vysvětlení, které předcházelo zahájení samotného stíhání.

„Právní zástupce Bobekové doručil policejnímu orgánu písemnou omluvu z účasti u tohoto úkonu ze zdravotních důvodů. Omluva byla doložena potvrzením psychiatrické poradny s tím, že je od 16 let léčena pro závažnou duševní poruchu, kdy současný nepříznivý duševní stav vylučuje její schopnost účasti na trestním řízení,“ popisuje v případě Bobekové usnesení, které iROZHLAS.cz prostudoval.

Stejně podle vyšetřovatelů postupoval také Babišův syn. „Omluva byla doložena potvrzením psychiatrické ambulance s tím, že zdravotní stav Babiše mladšího vylučuje účast na trestním řízení. Vzhledem k charakteru onemocnění jde o dlouhodobé, pravděpodobně až trvalé omezení,“ parafrázují kriminalisté omluvenku Babiše juniora.

Babišovy děti a Čapí hnízdo Andrej Babiš mladší a Adriana Bobeková společně s tehdejší partnerkou Babiše staršího Monikou získali skrytě akcie Farmy Čapí hnízdo. Podle obvinění pak jejich část dále převedli na bratra Moniky Babišové, Martina Herodese, aby Farmu Čapí hnízdo nešlo spojovat s holdingem Agrofert. Firma pak získala padesátimilionovou dotaci pro malé a střední podniky. Podle detektivů ji však po celou dobu z pozadí ovládali Babiš senior a Agrofert. Kriminalisté jsou přesvědčeni, že Babiš mladší i Bobeková věděli, že se stali součástí dotačního podvodu. A dozorující státní zástupce konstatoval, že tyto úvahy jsou správné. „Jejich (Babiše mladšího a Bobekové) jednání, zejména prodej akcií Herodesovi, se jeví jako účelové a lze z něj dovozovat úmysl těchto obviněných vytvořit situaci, která má napomoci spáchat trestný čin,“ napsal státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Ani jednomu z potomků současného premiéra však detektivové neuvěřili - a nakonec je obvinili. Jak uvádějí v usnesení o zahájení trestního stíhání, Babiš junior i Bobeková totiž vykonávali náročná povolání, která by s duševními poruchami stěží zvládali.

„Policejní orgán vyslovuje podiv nad tím, že i přes svoji duševní poruchu byla Adriana Bobeková způsobilá vykonávat funkci ve statutárním orgánu společnosti Imoba, že ji do této funkce její otec Andrej Babiš jmenoval,” napsali mimo jiné.

Jak je ověřitelné v obchodním rejstříku, Bobeková byla ve vedení společnosti z holdingu Agrofert od 2. dubna 2007 do 27. února 2008. Od roku 2008 do ledna 2010 pak seděla v dozorčí radě Farmy Čapí hnízdo. „Policejní orgán si rovněž neumí představit, že by byla schopna s ohledem na svoji závažnou duševní poruchu podílet se na realizaci tak rozsáhlého a finančně náročného projektu, jakým výstavba Čapího hnízda bezesporu je. Navíc se podílet na následném, zcela jistě náročném provozu tohoto areálu. Dle policejního orgánu se v případě Bobekové jedná pouze o účelovou a obstrukční omluvu,“ konstatuje policie.

Jak mluvil Babiš o dětech červen 2013 „Já můžu tady veřejně prohlásit na zdraví mých čtyř dětí a dvou vnuček, že já v žádném případě nebudu nikdy zasahovat do práce redaktorů v Mafře.“ březen 2016 „Moje dcery jezdí od dětství na koni. Rozhodl jsem se proto, že dám rodině prostředky, aby si firmu koupila a projekt zrealizovala. Farmu Čapí hnízdo vlastnily v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky.“ „Proč jsem nechtěl říci jména akcionářů? No protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svoji rodinu, to je to nejcennější, co mám. Proto jsem se ne vždy vyjadřoval správně. Nemohl jsem říct pravdu, toto přece musí každý rodič pochopit.“

Projektant areálu J. J. navíc na policii potvrdil, že Bobeková se na projektu aktivně podílela. U výpovědi uvedl, že mu byla představena jako konzultantka stavby.

K omluvě Babiše mladšího kriminalisté píšou následující: „Policejní orgán ji hodnotí stejně jako v případě Adriany Bobekové, tedy pouze jako účelovou a obstrukční. Obviněný nedávno vykonával profesi pilota civilního dopravního letadla Boeing 737. Tyto skutečnosti byly ověřeny u Úřadu civilního letectví.“

Podle úřadu mohl Babišův syn létat s tímto proudovým letounem do jara 2015. „Mohu sdělit, že podle našich záznamů měl typovou kvalifikaci na B737 platnou do 30. dubna 2015,” potvrdil serveru iROZHLAS.cz mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

Posudek od Babišovy poradkyně

Zprávu pro Babiše juniora zpracovala lékařka Dita Protopopová, jež pracovala pro jeho otce. Server Seznam Zprávy letos v květnu upozornil, že si ji Babiš starší v době, kdy vedl ministerstvo financí, vybral jako poradkyni pro zdravotnictví.

V nedávných komunálních volbách navíc Protopopová kandidovala jako jednička hnutí ANO v Praze 8. O lékařské zprávě pro Babiše mladšího se nejdříve telefonicky s odkazem na lékařské tajemství nechtěla bavit. Později poslala SMS: „Moje práce na ministerstvu financí ani kandidatura v Praze 8 se zprávou vůbec nesouvisí. Bohužel však i na okolnosti jejího napsání se mlčenlivost plně vztahuje, a proto, i když bych ráda vše vysvětlila, protože mám zcela čisté svědomí, lékařská etika a zákony mi to neumožňují.“

Zprávu pro Babiše juniora zpracovala lékařka Dita Protopopová | Foto: Facebook

Babiš mladší přitom lékařské dobrozdání využil jako hlavní argument, když si společně se svou sestrou u státního zastupitelství stěžovali na zahájení trestního stíhání. Ve svých stížnostech mimo jiné tvrdí, že jejich zdravotní stav se zhoršil až v poslední době.

„Poukázali na údajně nezákonný postup policie, která proti nim zahájila trestní stíhání, ačkoliv jí předtím bylo známo, že trpí duševními poruchami, které nastaly až po spáchání údajného trestného činu,“ popisuje jejich argumentaci usnesení z letošního května vypracované státním zástupcem Jaroslavem Šarochem.

Babišovi potomci policii také vyčítají, že si neověřila, zda jsou nemocní, a rovnou je obvinila. U státního zástupce ale nepochodili, Šaroch se ve svém usnesení za vyšetřovatele postavil. O tom, zda jejich zdravotní stav umožňuje je stíhat, podle něj musí rozhodnout znalec. A na něj už se policisté obrátili.

„V tomto směru byl postup policistů správný, když zahájili trestní stíhání a následně přibrali znalce z oboru psychiatrie k vyšetření jejich duševního stavu. V případě, že závěrem bude zjištění, že obvinění trpí duševní chorobou trvale znemožňující chápat smysl trestního stíhání, bude na místě ho zastavit,“ konstatuje Šaroch.

Pokud případ dospěje až k soudu, bude se přitom jejich zdravotní stav řešit veřejně.

„Není doma“

Server iROZHLAS.cz se na údajné zdravotní potíže pokoušel zeptat přímo Babišových potomků. Bobekovou však minulý týden v jejím domě nezastihl. Dveře po zazvonění otevřel muž v domácím oděvu.

„Není doma, nevím, kdy přijde, možná odpoledne nebo večer, ale nemáme o nic zájem,“ řekl. Na přímou otázku, zda má Bobeková psychické potíže, odpověděl: „Nemá.“ Hned poté zabouchl.

Reportéři se proto pokusili zastihnout Bobekovou v pátek odpoledne. V domě se svítilo, uvnitř štěkal pes, nikdo však na opakované zazvonění nereagoval.

Na adrese Babiše mladšího neotevřel nikdo, podle sousedky je dům již dlouhou dobu prázdný. „Nebydlí tady (Babiš mladší), vůbec nevím, jak vypadá. Občas sem jezdí někdo, kdo se mi představil jako správce nemovitosti,“ popsala.

iROZHLAS.cz se ptal na jejich údajně špatný zdravotní stav i samotného Andreje Babiše. Ten nechal ale otázky bez odpovědi.

Policejní pátrání po Babišovi mladším

V době, kdy si vyšetřovatelé zvali ostatní aktéry k výslech, byl Andrej Babiš mladší v zahraničí. Jak server iROZHLAS.cz ověřil, policie dokonce Babiše mladšího hledala. Redakci se s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím podařilo získat oficiální úřední zprávu. Z ní vyplývá, že Babišův syn cestoval mezi Ukrajinou a Slovenskem. Pátrání po něm přitom kriminalisté z obvodního ředitelství Praha I (jde o jiný útvar než ten, který vyšetřuje samotnou kauzu Čapí hnízdo) uzavřeli, aniž jej fyzicky našli.

„Bylo dohodnut postup, že bude předán dosahový mobil matce zájmové osoby a ta se ozve. Dále bylo dohodnuto, že se matka se synem vyfotí s denním tiskem a vystavenou fotku zašle,“ popisuje dokument. Když dorazila fotografie Babiše mladšího a jeho matky s aktuálním vydáním deníku Blesk, policie akci zastavila.

Babišův syn cestoval mezi Ukrajinou a Slovenskem. Pátrání po něm přitom kriminalisté z obvodního ředitelství Praha I (jde o jiný útvar než ten, který vyšetřuje samotnou kauzu Čapí hnízdo) uzavřeli, aniž jej fyzicky našli. | Foto: Policie ČR

Co policejní pátrání vyvolalo, nebylo možné oficiální cestou u úřadů zjistit. A to ani s pomocí infozákona. Kriminalisté z obvodního ředitelství další detaily odmítli poskytnout s odvoláním na ochranu oznamovatele.

Počátek případu popsal už dříve server Neovlivni.cz, avšak s odkazem na anonymní zdroje (více čtěte zde).

V pondělí večer ovšem televize Seznam odvysílala pořad Zvláštní vyšetřování. Premiérova syna se jim nakonec podařilo najít ve Švýcarsku, kde žije v bytě se svojí matkou.

Reportérům Seznamu řekl, že na Ukrajině pobýval nedobrovolně. Podle jeho slov ho odvezl na Krym manžel lékařky Protopopové. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel kvůli stíhání Čapího hnízda. Zneužil toho, že byl můj pečovatel,” řekl Seznamu Babiš junior.

Andrej Babiš mladší v pořadu Zvláštní vyšetřování na TV Seznam | Foto / zdroj: TV Seznam

Babišův syn tvrdil, že o lékařské zprávě Protopopové, podle níž nemůže být stíhán, neví.

„Mně manželka toho Protopopova, Dita, doktorka, řekla: máš na výběr. Buď tě zavřeme v Národním ústavu duševního zdraví… vybral jsem si prázdniny. Nazval jsem to únos, i v mailu policii,“ řekl Babiš mladší. „Já bych se nechtěl zúčastnit trestního řízení, ale jak vidíte, jsem schopen komunikovat v českém jazyce,” zní na záběrech pořízených skrytou kamerou.

Proč ale policie ukončila po Babišovi mladším pátrání, aniž by jej vyslechla?

Pražské ředitelství odmítá, že by je ukončili předčasně. Podle policejního mluvčího Tomáše Hulana se s pouhou fotografií nespokojili. Jaké další kroky udělali, aby si ověřili, že premiérův syn je v pořádku, ale mluvčí odmítl přiblížit.

„Mohu vás ujistit, že k prověření zmiňovaného podnětu jsme v souladu se zákonem využili všech nám dostupných operativně pátracích prostředků, které ale nebudeme z taktického hlediska jakkoli specifikovat,” reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Neúspěšné bylo dotazování i Babišova advokáta Michaela Bartončíka. Telefon nebral s tím, že je u soudu. Na opakované SMS zprávy už nereagoval. Rovněž premiér Babiš okolnosti pátrání nekomentoval. On ani jeho spolupracovník Vladimír Vořechovský nereagovali na opakované telefonáty ani textové zprávy.

Šaroch: Je to jedna z úvah

Jak server iROZHLAS.cz napsal minulý týden, dobu pro vyšetřování kauzy Čapí hnízdo státní zástupce Jaroslav Šaroch prodloužil až do konce letošního roku. Časopis Respekt s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že důvodem průtahů jsou právě spory kolem zdraví Bobekové a Babiše mladšího a vyčkávání na verdikt, zda je policie vůbec může stíhat.