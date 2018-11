Andrej Babiš mladší tvrdí, že ho kvůli kauze Čapí hnízdo drželi na Krymu

Andrej Babiš mladší tvrdí, že ho spolupracovníci jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu. Řekl to serveru Seznam Zprávy. Otec podle něj chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka. Řekl také, že k farmě Čapí hnízdo, kvůli níž premiér čelí obvinění, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. Andrej Babiš starší (ANO) se k tomu nevyjádřil. Opozice požaduje vysvětlení, mluví i o vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Praha 23:01 12. 11. 2018 (Aktualizováno: 0:04 13. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší. | Zdroj: TV Seznam

Babišův syn serveru Seznam Zprávy ve Švýcarsku, kde za ním reportéři byli, řekl, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Ta letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO, které vede Andrej Babiš starší.

Buď ústav, nebo prázdniny

Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo manžel Protopopové Petr údajně odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym - nejdřív měl být v Sevastopolu, později v Jaltě. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ řekl serveru Andrej Babiš mladší.

„Řekla mi (Protopopová): Máš na výběr, buďto tě zavřeme v Národním ústavu duševního zdraví, buď tady budeš, nebo půjdeš na prázdniny. Já jsem si vybral prázdniny,“ líčil premiérův syn. „On (Protopopov) mi řekl na Ukrajině - já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený,“ uvedl.

Protopopova se podle svých slov bál, a proto oznámil české policii, že byl unesen. Policie se podle předchozích zpráv serveru Neovlivní.cz a iROZHLAS.cz oznámením zabývala, ale neodhalila žádné protiprávní jednání.

Babišův syn nyní žije ve Švýcarsku a má i tamní občanství. Serveru Seznam Zprávy řekl, že nyní bere léky a má lepší lékaře.

‚Do toho vám nic není‘

Manželé Protopopovi se serveru k tomu odmítli vyjádřit. „Nikdy jsem tam nebyl,“ reagoval Petr Protopopov na dotaz, jenž se týkal cesty do Sevastopolu. „Vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat. Do toho vám nic není. Myslete si o tom, co chcete.“

Premiér Babiš v minulosti uváděl, že v době, kdy farma Čapí hnízdo získala dotaci, vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové. „Pozitivně si pamatuji, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval. Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji,“ řekl nyní Babišův syn.

KDU-ČSL chce hlasování

Představitelé sněmovních opozičních stran v reakci na vyjádření Babišova syna žádají, aby premiér situaci vysvětlil. „Zítra (v úterý) navrhnu na předsednictvu a poslaneckém klubu KDU-ČSL vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě,“ sdělil na twitteru místopředseda lidovců Marian Jurečka.

„Zjištěné skutečnosti mohou znamenat velký skandál. České soudy musí teď v první řadě určit znalce, který posoudí, zda je Andrej Babiš mladší skutečně nezpůsobilý trestního řízení, nebo jde jen o účelové vyhýbání se trestnímu stíhání,“ uvedl na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.