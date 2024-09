Bartoš přes palubu? Vláda možná potápí partnera v boji proti ústavní většině ANO, podotýká novinářka

„ODS nás vykoplo z vlády,“ řekl pirátský předseda v demisi Ivan Bartoš a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek dodal, že to byl hnusný podraz. Byla to docela ostrá tisková konference, že?

Určitě. Máme tady první opravdu vážnou vládní krizi. Strany pětikoalice, tedy vládnoucích pěti stran, se až do současnosti vyjadřovaly vůči sobě velmi smířlivě, konsenzuálně, často se podporovaly, i když uvnitř stran docházelo k různým třenicím. Ale tak závažnou krizi jsme tady ještě neměli.

Pokud můžu soudit, tak Ivan Bartoš byl na tiskové konferenci hodně naštvaný. V úterý ráno se sešel s premiérem Petrem Fialou z ODS, jednali spolu, bavili se o dalším působení Pirátů ve vládě, řešili nějaké programové priority, které Piráti chtějí doprosadit, aby mohli ve vládě zůstat. Na tom se podle Bartoše s premiérem shodli. Následoval telefonický rozhovor ve 12 hodin 10 minut pro Radiožurnál, kdy Ivan Bartoš potvrdil, že Piráti mají důvěru vlády. Asi o hodinu později začala tisková konference pana premiéra, který vystoupil s prohlášením, že se rozhodl ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše odvolat, respektive že navrhne odvolání panu prezidentovi a že by k tomu mělo dojít 30. září. Znamená to, že Bartoš Fialu nepochopil na jejich ranním setkání, nebo si to Fiala tak rychle rozmyslel, anebo Bartošovi ráno lhal?

To ví jenom Petr Fiala, možná Ivan Bartoš. Troufnu si tvrdit, že to ví spíš Petr Fiala. Můj velmi hrubý odhad je, že pirátská pozice ve vládě byla celé uplynulé tři roky velmi složitá navzdory tomu, co bylo proklamováno. Pramení to už z jednoduché skutečnosti, že pirátští čtyři poslanci neznamenali pro vládu a působení v Poslanecké sněmovně ani jazýček na vahách většiny. Často se to srovnává se Stranou zelených v období Martina Bursíka, která taky z poměrně malého procentuálního zisku vytěžila dost ministerstev. Problém ale byl, že Martin Bursík a jeho Zelení tvořili „stojedničkovou“ koalici v Poslanecké sněmovně. Čtyři pirátští poslanci byli navíc a bylo zjevné, že vláda si moc nedělá starosti s tím, co by se stalo, kdyby o tyto lidi přišla. Troufám si říct, že se asi čekalo, kdy nastane nějaký větší problém, protože Piráti jsou pro část pravicových voličů vnímáni jako nějaká nemarxistická strana.

Ta koalice je velmi široká.

To je pravda.

Premiér prý Bartošovi zavolal, že končí. Je běžné, že se odvolává ministr vlády, vicepremiér pro digitalizaci telefonátem?

Nemyslím si, že to je běžné. Rozhodně by to tak být nemělo. I ve velmi turbulentních dobách, kdy končil Bohuslav Sobotka jako premiér, k takovýmto věcem nedocházelo. Minimálně to moc neodpovídá politické kultuře, kterou v české politice prosazuje Petr Fiala, nebo se tváří že ji prosazuje, a jež hodně staví na slušnosti a komunikaci. Myslím, že překročil nějaký Rubikon toho, jak on sám chce působit na veřejnost.

„Absolutně odmítám řeči o tom, že jsem jednal pod tlakem údajné schůzky, které se měl zúčastnit Martin Kupka, Zbyněk Stanjura, Jan Skopeček, či Martin Kuba. Nikdy se takováto schůzka neuskutečnila. Rozhodl jsem se sám, poslední kapkou pro mě bylo setkáni s Ivanem Bartošem a jeho neschopnost řešit digitalizaci stavebního řízení. Mrzí mě, ze takovéto dezinformace na tiskové konferenci Pirátské strany zazněly.“ Petr Fiala, premiér, ODS (X @P_Fiala, 24. 9. 2024)

Říkala jsi, že nejvíc by nám o tom řekl premiér Petr Fiala, ale on odmítá, že by za tím rozhodnutím byl někdo jiný. Tvrdí, že se zkrátka rozmyslel v mezičase po schůzce s Ivanem Bartošem, že mu něco došlo, a tak se rozhodl, že nakonec zavolá Ivanu Bartošovi s tím, že ho navrhne na odvolání. Nicméně předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek mluvil o tom, že podle jeho informací měl Fiala mluvit v mezidobí s ministry z ODS Martinem Kupkou a Zbyňkem Stanjurou, taky s hejtmanem Martinem Kubou a poslancem Janem Skopečkem a ti prý měli na Fialu tlačit. Premiér to odmítá s tím, že žádná taková schůzka nebyla. Máš nějaké informace o tom, že by jmenovaní lidé mohli na Fialu tlačit s tím, že Piráty, případně přímo Ivana Bartoše ve vládě nechtějí?

Žádné informace k tomu nemám, takže se nebudu pouštět do větších spekulací. Věřím, že určité části ODS, do které rozhodně bude patřit Jan Skopeček, nebylo příjemné, že je ve vládě s někým, jako jsou Piráti. To je naprosto zjevné, zřetelné. Do této chvíle ale Petr Fiala dokázal pětikoalici držet pohromadě i v tom smyslu, že ji i bránil před kritickými hlasy z vlastní strany ODS. To teď padá. Můžeme se jenom domýšlet, jak ta situace může fungovat dál. Vynořují se různé spekulace, podle jedné z nich se například hledá cesta, jak Janu Skopečkovi nabídnou nějaký ministerský post. To všechno ale bude záviset na tom, jak dopadnou další jednání, jestli Piráti z vlády skutečně odejdou, nebo v ní zůstanou, v jaké podobě a za jakou cenu. Myslím si, že ani jedna z variant není pro Piráty vůbec příznivá. Je to takové pirátské Waterloo, protože když budou z vlády vyhozeni...

Říkají, že byly vyhozeni, a neříkají, že koalicí Spolu, ale stranou ODS.

Nepůsobí to moc atraktivně. Myslím si, že bude fungovat i nějaký psychologický moment, několikátý neúspěch v řadě, lidé nechtějí moc poslouchat, že strana působí ublíženě. Pokud odejdou jakoby dobrovolně, tak to zase bude vzbuzovat velké otázky, proč až teď používají tak ostré popisy situace. Koneckonců by bylo fér, aby bylo nějak doložené i to, co řekl Jakub Michálek. Nemyslím si, že součástí naší politické kultury je oznámit tak výbušnou věc na veřejnosti a nedokázat ji podložit relevantním materiálem. Takové chování bude dopadat na další vyjednávání uvnitř pětikoalice.

Dodám kontext, proč se mluví o Janu Skopečkovi: je ústřední postavou vyjednávání ve Středočeském kraji, kde koalice Spolu skončila v krajských volbách třetí, Starostové druzí a hnutí ANO celkem senzačně zvítězilo. Teď se řeší, zda by koalice Spolu nemohla jít do koalice s hnutím ANO, a právě Skopeček by se mohl stát hejtmanem.

ANO mu to nabídlo.

„Celý den jsem byl dnes ve své kanceláři v Poslanecké sněmovně, na což mám dostatek svědků. Odpoledne jsem se pak přesunul s dítětem na fotbalový trénink. Kolem úřadu vlády jsem tak projel pouze autem. Žádné schůzky, na které měl být vyvíjen tlak na premiéra, jsem se neúčastnil. Je to ubohá pirátská lež. Přeji Pirátům v jejich rozhodování o dalším vládním angažmá a své budoucnosti více racionality, než dnes předvedli na tiskové konferenci.“ Jan Skopeček, ODS (X @Jan_Skopecek, 24. 9. 2024)

Mluví se o tom, že pan Skopeček má nějaké mocenské ambice. Ty jsi to dávala do souvislosti s tím, že by se mohl po odchodu Ivana Bartoše nějakým způsobem účastnit na vládě, a tím pádem by nemusel být hejtmanem ve Středočeském kraji. Jsou to spekulace, ale my jsme tu i od toho, abychom je buď potvrzovali, nebo vyvraceli, tak se na to ptám.

Cest, které teď mohou nastat, je mnoho. Žádná z nich v tento moment není jakkoliv potvrzená, ale pokud se vláda nebo Piráti z druhé strany rozhodnou, že už nebudou součástí vlády, vznikne prostor pro obsazení pirátských ministerstev. Je velmi nepravděpodobné, že by zbývající čtyřkoalice hledala nějaké další koaliční partnery, spíš je vysoce pravděpodobné, že si jednotlivá ministerstva rozdělí mezi sebou. Dejme tomu, že každý dostane jedno ministerstvo, ale potom bude záležet na tom, kdo jaké ministerstvo bude chtít. Pro kontext dodávám, že do pozice eurokomisaře odchází Jozef Síkela a ODS se může zdát dobré jmenovat místo něj na pozici ministra průmyslu a obchodu Jana Skopečka. Ale jak říkám, jsou to spekulace. V tuto chvíli nevíme nic, protože všechno bude záležet na setrvání nebo odchodu Pirátů z vlády.

„Já vnímám vůbec ten krok jako takový cynický tanec na hrobě Pirátů…“ Alena Schillerová, místopředsedkyně hnutí ANO (ČT, 24. 9. 2024)

„Z našeho pohledu je to takový pokus premiéra Fialy o kosmetické vylepšení vlády.“ Tomio Okamura, předseda hnutí SPD (ČT 24. 9. 2024)

Jednou nohou mimo mimo vládu

Piráti tvrdí, že je ODS vykopla z vlády. Jsou v ní pořád, nebo nejsou?

Ivan Bartoš už ve vládě spíš není. Co se týče ministra pro legislativu Michala Šalomouna a ministra zahraničí Jana Lipavského, který je taky významnou tváří Pirátů...

Toho času ve Spojených státech s prezidentem Petrem Pavlem, jsou tam na Valném shromáždění OSN.

Víme, že Piráti tvrdí, že pokud z vlády odejdou, tak odejdou všichni ministři. To znamená, že minimálně v případě Jana Lipavského by vláda Petra Fialy přišla o velmi výraznou osobnost, která do jisté míry určovala například to, jakým způsobem se utváří naše vztahy s Ukrajinou. Co se týče ostatních dvou ministrů, je otázka, jestli ve vládě budou setrvávat. Bude to ještě ovlivněné pirátským fórem, kterému se mnozí lidé smějí. Já na něj nemám tak kritický pohled, ale v každém případě si to Piráti musí vyjednat sami. Momentálně bych řekla, že možná ani oni sami už ve vládě být nechtějí, ale hrají o nějakou čest v ní ještě zůstat, nebo minimálně nenechat si líbit způsob, kterým s nimi Petr Fiala zametl.

Jsou v tom rozhodnutí všichni zajedno? Jakub Michálek mluvil o tom, že se shodli s ministry, že se rozhodnou podle toho, co řekne poslanecký klub. Na druhou stranu politický komentátor Deníku N Jan Tvrdoň mi říkal, že u Jana Lipavského se dá říct, že ani nevíš, jestli je z Pirátů, nebo ne, protože razí zahraniční politiku, na které je shoda v rámci celé koalice. Je to ale člověk spojený s Pirátskou stranou tak bytostně, že by pro ni padl?



„Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, tak jako člen Pirátské strany podám demisi. (...) Na druhou stranu bych s tím asi spojil i odchod z této strany, protože v tuto chvíli už úplně nevnímám, že to co, zaznívalo na tiskové konferenci, bych byl schopen podepsat.“ Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí, Piráti (ČT, 24. 9. 2024)

To je složitá otázka a souhlasím s Janem Tvrdoňem, že u Jana Lipavského mnohdy člověk neví, za jakou stranou tam je. Řekla bych, že neskrývá, že je za Piráty, nicméně vláda se jím nějakým způsobem i chlubí. Bude zajímavé sledovat, jestli nedostane nabídku od nějaké jiné strany, případně jakou. Umím si představit, že nabídku by mu klidně mohla dát TOP 09 i ODS. A i z jeho vzkazu o tom, jak Piráti mají vyhodit komunisty a ultralevičáky a vypnout fórum, který byl na jeho poměry dost rozhořčený, se dá říct, že Lipavský nepůsobí jako Pirát, na které my jsme více zvyklí.

Došlo k porušení koaliční smlouvy?

To je spekulativní především proto, že souslednost událostí byla poměrně specifická. V sobotu po volebním debaklu Piráti dali k dispozici své funkce, v neděli celé předsednictvo oznámilo rezignaci a teď je otázka, s kým se tam mělo vyjednávat, protože, jak si sám říkal na začátku, Ivan Bartoš byl předseda Pirátské strany v demisi. Asi se dalo předpokládat, že na základě koaliční smlouvy proběhne debata i s dalšími předsedy a předsedkyněmi koaličních stran.

Tam se přece píše, že premiér hledá podporu pro to, aby mohl někoho z vlády odvolat.

On ji do jisté míry ex post získal, minimálně od Markety Pekarové Adamové, která velmi rychle zareagovala a, když to řeknu ostrými slovy, si do Ivana Bartoše kopla navzdory tomu, že zrovna digitalizace je téma, které řeší i TOP 09. Vlastimil Válek slíbil nějaký zdravotnický registr, na který dva roky čekáme, takže i u nich je to velmi ožehavé téma.

„Rozhodnutí premiéra odvolat Ivana Bartoše jsem se dozvěděl krátce před tiskovku konferencí telefonicky od Petra Fialy. Je zodpovědností premiéra, aby po tomto překvapivém kroku zajistil stabilitu koalice.“ Vít Rakušan, ministr vnitra, STAN (X @Vit_Rakusan, 24.9.2024)

Že krok premiéra chápe, řekl i šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Ale Vít Rakušan ze STAN, první místopředseda vlády, se to dozvěděl telefonicky krátce před tím, než bylo odvolání Bartoše oznámeno oficiálně.

Je známo, byť se o tom tolik nemluví, že vztahy mezi Piráty a STAN jsou velmi ochladlé. Před volbami v roce 2021 jsme byli zvyklí vídat Ivana Bartoša a Víta Rakušana spolu ve všech videích, ještě v dobách, kdy to vypadalo, že Ivan Bartoš bude hlavní tváří této dvojkoalice, ale po volbách a úspěchu STAN už se to nedělo. Bojím se, že i kdyby premiér Petr Fiala šel do vyjednávání s ostatními koaličními partnery, tak by tam žádná podpora pro Ivana Bartoša nebyla. Nejsem si úplně jistá, jestli by Piráti měli celou tuto záležitost řešit skrz nějaké legislativní procesy a koaliční smlouvy. Můj dojem je, že čím déle budou setrvávat v této situaci, kdy budou působit jako někdo, kdo si stěžuje, že s ním nebylo jednáno nějakým způsobem, tím méně budou působit dobře, věrohodně a atraktivně. Já bych tímto směrem nešla. I kdyby koaliční smlouva byla porušena, tak si nemyslím, že by tam získali jakoukoliv podporu, kdyby se to projednávalo standardně.

Nedotažená digitalizace

„Myslím, že problémy se dají řešit, ale problémy se dají řešit pouze ve chvíli, kdy si uvědomujete jejich hloubku a jejich rozsah. To se v případě Ivana Bartoše nestalo. (...) Vyvodil jsem ten závěr po všech těch jednáních, která probíhala, že teď už nemám jinou možnost. “ Petr Fiala, premiér, ODS (ČT 24. 9. 2024)

Já se zeptám ještě jinak, protože nejenom Markéta Pekarová Adamová, ale i Petr Fiala argumentovali, že Ivan Bartoš nezvládl digitalizaci stavebního řízení. Měl vůbec premiér jinou možnost, než ho odvolat?

Mám kritickou notu k tomu, jakým způsobem to komunikuje předsedkyně TOP 09. Ona má strašně privilegovanou pozici v tom, že podle mě velmi vědomě nešla do žádné pozice ve vládě a nechala si příjemné místo předsedkyně Sněmovny, která je víc statutární. Je to důlžité místo, ale Markéta Pekarová Adamová v jistém slova smyslu nic moc osobně neriskuje, nehledě na to, že TOP 09 už by bez koalice neexistovala v Poslanecké sněmovně podobně jako KDU-ČSL. Možná až moc kritická vyjádření lídrů těchto stran nesdílím, protože si myslím, že jim se to teď dobře říká a do jisté míry tím odvracejí zrak od toho, jak všechny strany vládní koalice skončily v krajských a senátních volbách.

Ale když Petr Fiala říká, že to bylo kvůli neschopnosti dotáhnout digitalizaci, to je na něj docela silné prohlášení.

Je a Petr Fiala dokonce říká, že na schůzce měl pocit, že Ivan Bartoš si to neuvědomuje. Je ale asi podstatné říct a řešíme to napříč novinářstvem všichni, že přesně nevíme, jak moc zbabraný ten proces digitalizace je, protože na to zatím nejsou žádná data. Je kolem toho hodně humbuku a do jisté míry je to i neschopnost Ivana Bartoše přesvědčit společnost, že to tak nedopadlo. Ale někde tam v dáli to není komunikováno způsobem, který by byl jakkoliv transparentní, a mně se zdá, že digitalizace je nějakou finální záminkou pro to, aby Petr Fiala působil rozhodně a Ivana Bartoše vyhodil. Ale reálná data na to, jak digitalizace ovlivnila stavební řízení, nemáme. Myslím, že analytik Jiří Sobota ze SeznamZpráv mluvil o tom, že srovnávání stavebního řízení z loňského a letošního roku nevykazuje velké změny.

Ale teď je tu zpráva, která šla na vládu, kde se mluví o tom, že narovnávat systém, aby nějak fungoval, bude trvat několik dalších měsíců. Vláda o tom nebyla spravena dopředu, takže proto se patrně naštvala na Ivana Bartoše...

Je důležité, aby se to klubko nějak rozmotalo. Nikdo vlastně neví, proč se na digitalizaci tak tlačilo, proč proces nebyl připraven lépe. Stoprocentně je to odpovědnost Ivana Bartoše, ale nejsem si jistá, jestli je to právě digitalizace, která nutně stojí nutně za tím takzvaným vyhazovem Pirátů z vlády.

Místopředsedkyně Pirátské strany v demisi Klára Kocmanová řekla: „Kmotři zůstanou kmotry, i když je přetřete na Fialovo.“ To je velmi silný výrok. Jakub Michálek jako předseda poslaneckého klubu Pirátů mluvil o tom, že se tu bude rýsovat koalice ODS a ANO – „Odsáno“. Máme rok do sněmovních voleb, pár dní do druhého kola senátních voleb. Uhodili Piráti hřebíček na hlavičku, nebo je to jen fabulace?

Velmi ostrý výrok Kláry Kocmanové považuji za nešťastný, působí velmi zvláštně, že tři roky s někým plně konsenzuálně vládnete, dokonce přecházíte celou řadu skandálů, které by dřív Pirátská strana nepřecházela. Typicky mluvím o určitých věcech kolem pana ministra spravedlnosti Blažka, kdy Piráti v minulosti byli jeho velkými kritiky. A nejenom to, je tam řada věcí, které by Pirátská strana v opozici tepala velmi tvrdě. V důsledku nějaké dohody a konsenzuální polohy pětikoalice se tak nedělo, ale najednou jsou to kmotři nabarvení na fialovo. Nemyslím, že je to dobrá strategie, kterou by Piráti měli volit před voličstvem. Najednou člověk vůbec nechápe, proč tedy setrvávali.

Pokud se formuje „Odsáno“, tak Piráti tímto týdnem vstupují do opozice, byť jsou formálně ještě součástí vlády?

Asi se to tak dá říct, ale mě na tom zajímá jiný aspekt. Vláda si možná neuvědomuje, v jaké situaci by demokratické strany mohly být ve chvíli, kdyby to byly i Pirátské hlasy, které příští rok u sněmovních voleb propadnou. Náš volební systém extrémně bonifikuje vítěze voleb, co se týče zisku mandátů v Poslanecké sněmovně. U posledních voleb propadlo milion hlasů a teď by k nim mohli ještě přibýt Piráti, což může extrémně bonifikovat například Andreje Babiše. Pak bude zajímavé pozorovat, jak se koalice bude skládat. Otázka, kterou bychom si všichni měli klást, není jenom to, jestli se formuje koalice „Odsáno“, jak říká Jakub Michálek známý svými občas přehnanými výroky, ale také jestli si tím sama vládní koalice nepodřezává pod sebou větev, protože může potopit i nějakého svého koaličního partnera nebo minimálně partnera, který může zamezit zisku ústavní většiny v režii ANO, případně SPD a dalších okrajových nebo řekněme nějak extrémních stran. To je otázka, která by nás měla zajímat do budoucna, protože to může poškodit povahu demokracie v Česku.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: CNN Prima News, Česká televize.