Piráti budou o odstoupení od koaliční smlouvy hlasovat v celostátním fóru do pondělního večera

Celostátní fórum Pirátů bude o odstoupení od koaliční smlouvy hlasovat od pátku 27. září ráno do pondělí 30. září do 20.00. Vyplývá to z příspěvku na stranickém internetovém fóru. Vyvolání hlasování je reakcí na úterní rozhodnutí Petra Fialy (ODS) navrhnout odvolání vicepremiéra a končícího šéfa Pirátů Ivana Bartoše z vlády ke konci září. Fiala mu vytýká nefungující digitalizaci stavebního řízení.

