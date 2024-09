Od ranní schůzky až po večerní tiskovky: jak probíhalo odvolání pirátského ministra Bartoše?

Vláda se otřásá a není jasné, jak to všechno dopadne. Petr Fiala (ODS) se v úterý rozhodl k nečekanému kroku: oznámil, že odvolává pirátského ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení. Piráti mluví o podrazu a odchodu z vlády. Zástupci koalice Spolu, kteří se za premiéra postavili, ale tvrdí, že Piráty z vlády nevyhazují a jen požadují náhradu za Bartoše. Přinášíme shrnutí celého hektického dne. Doporučujeme Praha 19:50 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš skončí na minsiterstvu pro místní rozvoj, podle pemiéra nezvládl digitalizaci stavebního řízení | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zítra se sejdu s premiérem Fialou. Půjdu tam se seznamem věcí, které musí fungovat jinak, aby vládní spolupráce dávala smysl i našim voličům,“ napsal v pondělí na síti X někdejší předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Šlo o reakci na neúspěch Pirátů v krajských volbách, v nichž ztratili 96 zastupitelů, a které vedly k rezignaci celého republikového předsednictva strany.

Na ono jednání dorazil Bartoš do Strakovy akademie hned ráno. Šlo o rozhovor mezi čtyřma očima. Oba jeho aktéři ho ale prezentují rozdílně. Bartoš se k němu vyjádřil hned při odchodu z Úřadu vlády čekajícím novinářům. Upozornil, že nikdy nespojoval konec ve vedení strany se svým působením v kabinetu a že Piráti tedy rozhodně ve vládě nekončí.

Chápu rozjitřené emoce. Nechci je dále jitřit. Jsem jen překvapen z toho, jak rozdílně lze jednání mezi čtyřma očima interpretovat.



Ivan Bartoš si bohužel nebyl dosud schopen připustit, že digitalizace stavebního řízení je v rozkladu. Nebyl ani schopen reagovat na konkrétní… — Petr Fiala (@P_Fiala) September 24, 2024

„Vše, co jsem s premiérem řešil, tak na tom jsme nalezli shodu. Včetně třeba dokončení digitalizace stavebního řízení. Je potřeba to rychle dodělat, posilujeme i tým na ministerstvu místního rozvoje. Ale je i celá řada dalších věcí, na které se potřebujeme jako vláda zaměřit,“ popsal Bartoš schůzku s odkazem na zveřejněné požadavky Pirátů.

Na dotaz, zda po rozhovoru s premiérem ustanou útoky i koaličních partnerů na chyby v digitalizaci stavebního řízení, odpověděl, že se o tom s premiérem vůbec nebavil. „Myslím si, že se máme jako vláda vzájemně podporovat, ne vždy se tak děje. Měli bychom táhnout za jeden provaz,“ dodal.

Že odchod Pirátů z vlády zatím nepřichází v úvahu, potvrdil Bartoš znovu v poledním rozhovoru pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Zopakoval, že mu premiér nedal žádné lhůty ani ve vztahu k digitalizaci stavebního řízení, která měla být původně hotová už na konci srpna. „Nicméně máme harmonogram, který jsme předkládali i na vládě, tak já věřím, že se nám podaří ho dodržet,“ ujistil Bartoš.

Fialovo rozhodnutí

Jenže už krátce po třinácté hodině uspořádal premiér Petr Fiala (ODS) tiskovou konferenci na které oznámil, že Bartoše z funkce ministra pro místní rozvoj ke 30. září odvolá. Jako hlavní důvod uvedl právě zmiňovanou digitalizaci stavebního řízení, kterou není Bartoš podle premiéra schopný „manažersky dotáhnout“. Jak dodal, definitivně si to potvrdil, během ranní schůzky, jejíž převážnou většinu toto téma tvořilo.

Odvolání Bartoše? Nejprve se sejdu se šéfy koaličních stran, řekl prezident Pavel Číst článek

„(Bartoš) ani nebyl schopen reagovat na konkrétní dotazy, kdy bude stavební řízení fungovat. Minulou středu jsme projednali na vládě zprávu IT expertů, která byla zdrcující,“ vysvětlil premiér. Koaliční partneři podle Fialy dávali Bartošovi opakovaně čas na to, aby situaci vyřešil. „Úspěšný konec je ale stále v nedohlednu,“ doplnil premiér před novináři. I proto se rozhodl, že bude po Pirátech požadovat nového kandidáta na Bartošovo místo.

Digitalizaci stavebního řízení předal Fiala do rukou týmu pod vedením ministra dopravy Martina Kupky (ODS). Toho údajně premiérovo rozhodnutí překvapilo, dozvěděl se o něm krátce po poledni, tedy dříve, než samotný Bartoš. „Je jasné, že to nebude jednoduché, ale analýze stavu (digitalizace) jsme se věnovali v předchozích týdnech. Je to rozhodnutí pana premiéra, které plně respektuji,“ řekl Kupka pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Rozhodnutí premiéra odvolat Ivana Bartoše jsem se dozvěděl krátce před tiskovku konferencí telefonicky od Petra Fialy. Je zodpovědností premiéra, aby po tomto překvapivém kroku zajistil stabilitu koalice. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 24, 2024

Také předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan se o celé věci dozvěděl těsně před začátkem Fialovy tiskové konference. „Je zodpovědností premiéra, aby po tomto překvapivém kroku zajistil stabilitu koalice,“ reagoval okamžitě Rakušan na síti X.

Tam celou věc poměrně ostře okomentovala také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Jsem si vědoma složitosti celého procesu digitalizace a uznávám snahu, nicméně vzhledem k přetrvávajícím problémům a nenaplněným závazkům vlády v oblasti digitální transformace je jeho odvolání panem premiérem logický krok,“ podpořila premiéra.

Měsíce trvající problémy s digitalizací stavebního řízení mají negativní dopad na naši ekonomiku. Úředníci se každý den potýkají s nefunkčním systémem, což jim značně ztěžuje práci a plně chápu i naštvání občanů. Přestože byla Ivanu Bartošovi nabízena pomoc, situace se bohužel… — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 24, 2024

A za Fialovo rozhodnutí se postavil také předseda lidovců Marian Jurečka (KDU-ČSL).„Nevím, jaký byl ten klíčový moment, který rozhodl, ale to, že tady problém s digitalizací je, že je vážný a že se ho nedaří týdny řešit, je pravda. To je asi ten důvod proč to pan premiér takto vyhodnotil,“ vysvětlil Jurečka novinářům po půl čtvrté odpoledne při příchodu do budovy Úřadu vlády na koaliční jednání.



‚Je to podraz‘



V té době zrovna začínala v necelý kilometr vzdálené budově Poslanecké sněmovny také tisková konference Pirátské strany. Šlo o první reakci Pirátů na premiérovo vystoupení. Do jejího začátku nereagovalo vedení strany na zaslané textové zprávy, telefony pirátských poslanců a vládních představitelů byly vypnuté.

Pro Piráty bude rok před sněmovními volbami těžké vyprofilovat se jako opozice, popisuje politolog Číst článek

„Pokud bych měl popsat dnešní jednání pana premiéra jedním slovem, byl to podraz, který postrádal z mého pohledu i základní prvky lidské slušnosti,“ pronesl Bartoš na úvod.

„Ráno jsme s panem premiérem hovořili nejen o digitalizaci, ale i o prioritách vlády na další rok, včetně třeba mého zákona o podpoře bydlení, na který tahle země čeká třicet let. O možném odvolání nebo rekonstrukci vlády na této ranní schůzce nepadlo ani jediné slovo,“ zdůraznil.

Premiér ho o svém rozhodnutí informoval telefonem, půl hodiny před tím, než Bartošovo odvolání veřejně oznámil. Více o celé věci nemluvili. „Řekl mi prostě, že se tak rozhodl,“ reagoval Bartoš na dotaz v Interview ČT24, zda mu premiér nějak toto náhlé odvolání vysvětlil.

Nikdo Piráty z vlády nevyhazuje, premiér dnes oznámil své rozhodnutí a požádal o novou nominaci na pozici MMR.

Chtělo by to méně emocí a hledat racionální řešení pro fungování této země.

Říci taková silná a nepravdivá tvrzení na tiskovce mi přišlo zbytečné. — Marian Jurečka (@MJureka) September 24, 2024

Premiérovo rozhodnutí bez jakékoliv předchozí konzultace Piráti chápou, jako porušení koaliční smlouvy. V případném opuštění vlády, budou podle Bartoše postupovat jednotně. Tedy – jestli bude opravdu Bartoš z vlády vyhozen, měli by podle něj opustit své funkce i zbylí pirátští ministři. „S Janem Lipavským, který je v USA jsme to ještě neprobrali. Ale očekáváme jednotný postup,“ říká.



Premiér Fiala přesto v následné tiskové konferenci po jednání pětikoalice opět odmítl, že by Piráty, jako celek, z vlády vyhazoval. „Znovu říkám, že požádám vedení Pirátské strany, aby nominovalo kandidáta na pozici člena vlády, který povede ministerstvo pro místní rozvoj,“ řekl s tím, že tímto je jasné, že by Piráti mohli ve vládě zůstat.

„V tuto chvíli mám ale spíše informace, že pokračovat nechtějí, a že i jejich ministři zvažují rezignaci. Až ta situace nastane, začneme ji řešit,“ uzavřel v úterý večer tiskovou konferenci Fiala.