Premiér měl mluvit s Bartošem, než oznámil médiím jeho odvolání. Ta forma je nešťastná, říká politolog

Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý oznámil, že podá prezidentovi návrh na odvolání ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti). Jako důvod uvedl nezvládnutou digitalizaci stavebního řízení. Ivan Bartoš na tiskové konferenci Pirátů prohlásil, že jednání premiéra vnímá jako podraz. Politolog Petr Jurek ve vysílání Radiožurnálu komentuje způsob, jakým premiér odvolání oznámil, a možný odchod Pirátů z vlády. Praha 21:33 24. září 2024

Proběhl podle vás návrh na odvolání ministra Bartoše standardním způsobem?

Standardní způsob to úplně není, protože pokud ráno proběhla nějaká schůzka, jak jsme slyšeli na tiskové konferenci, a pokud tady byla dlouhodobá nespokojenost, jak jsme také slyšeli, tak bych minimálně čekal, že se tyto věci budou komunikovat taktéž osobně.

Jaký důvod mohl mít podle vás Petr Fiala k tomu, že to udělal tímto způsobem a neřekl to Ivanu Bartošovi z očí do očí?

Moc tomu nerozumím, protože si myslím, že je to zbytečné. Nedělal bych z toho zásadní problém, spíš jde o problém mezi těmito dvěma pány, ale je to zbytečná věc.

My se bavíme o tom, že tato vláda má někdy trochu problém komunikovat navenek, ale možná má trochu problém komunikovat i dovnitř. Pokud se s někým ráno sejdu, tak by ten člověk ze schůzky neměl odcházet s pocitem, že je všechno v pořádku, abych si pak udělal tiskovou konferenci ve smyslu, že všechno sice není v pořádku, ale že má pracovat dál, abych mu o několik hodin později zavolal a následně oznámil, že končí. Přijde mi to zvláštní.

K vyjádření Pirátů – na jedné straně prohlášení, že Piráti ukončí své angažmá ve vládě, na druhé straně k tomu ale poslanci nepodnikli žádné kroky a Ivan Bartoš řekl, že o tom chce jednat s koalicí. Jak tomu rozumět?

Musíme si počkat, až opadnou prvotní emoce, protože mi přijde, že ty do toho vnesla forma. Zbytečná, ne úplně zvládnutá, ne úplně dotažená. Až emoce opadnou, tak uvidíme, jak si to Piráti vyhodnotí, a uvidíme, jestli ve vládě zůstanou. Pan premiér Fiala zmínil, že s prací ostatních dvou ministrů je spokojený.

Od Pirátů jsme slyšeli, že jejich odchod z vlády, doslova „vyhození z vlády“, otevírá okno k větší spolupráci ANO a ODS. Je pro ODS nějakým způsobem výhodné, pokud Piráti opravdu opustí vládu a pětikoalici?

Těžko říct, já žádné zásadní výhody v tuto chvíli nevidím. Pokud se budeme bavit o ministrech, za kterými pan premiér Fiala stojí, tak by to asi výhodné být nemělo, pokud je s jejich prací spokojen. To, že Piráti říkají, že to otevírá další možné cesty, je nejspíš emocionální reakce.

Jak pravděpodobné jsou podle vás kuloární informace, o kterých mluvili Piráti, že Petr Fiala podlehl tlaku spolustraníků?

Nechci se pouštět do spekulací, na kolik je to pravdivé nebo není, na druhou stranu mi přijde zvláštní ten postup. Nemůžu se ubránit dojmu, že přece muselo být jasné, že tam nějaká hořkost vznikne.

Pokud jde o problém, který se táhne měsíce, což je celkem evidentní, tak proč je potřeba jej vyřešit během jednoho dopoledne či časného odpoledne? Proč si neudělat čas, že se s panem Bartošem znovu sejdu, že se možná sejdu s celou vládou nebo minimálně s šéfy koaličních stran a oznámím jim to tam předtím, než to pustím do médií. Tady se nehrálo o minuty. Tenhle postup samozřejmě nahrává spekulacím, že je za tím něco dalšího, o čem nevíme.