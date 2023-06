Zapínání bezpečnostních pásů lidé podceňují. V Česku přibývá těch, kteří se nepoutají

Bezpečnostní pás patří mezi nejdůležitější vynálezy automobilistické éry, který prokazatelně zachraňuje lidské životy. Přesto v Česku přibývá lidí, kteří se při jízdě autem nepoutají. Vyplynulo to z loňských statistik Přestupků a trestných činů, které eviduje ministerstvo dopravy. Loni se zvýšil počet přestupků za nepoužití pásu téměř o deset tisíc na více než 56 tisíc. Praha 17:04 10. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé podceňují zapínání bezpečnostních pásů | Foto: Santeri Viinamäki | Zdroj: Wikimedia Commons

Při střetu ve městě v padesáti kilometrové rychlosti naráží nepřipoutaný člověk na stěny auta silou, jako by padal ze třetího patra budovy.

Čtyři pětiny billboardů v Praze porušují předpisy. Svaz provozovatelů reklamy s výsledkem studie nesouhlasí Číst článek

„Pokud auto pojede 70 kilometrovou rychlostí, tak by byl pád už ze šestého patra. Při 90 kilometrové rychlosti bude mít nepřipoutaný cestující takový zážitek, jako člověk, který volným pádem spadne z desátého patra na betonové parkoviště,“ popisuje dopravní expert Roman Budský z Platformy vize nula, která se snaží snížit nehodovost na českých silnicích.

Jezdit bez zapnutých pásů nedoporučují ani lékaři ze záchranné služby, kteří se pak setkávají s následky.

„Je velkou chybou domnívat se, že v případě, že má vozidlo airbag – což je dnes naprosto běžnou součástí valné většiny vozidel – není nutné bezpečnostní pás použít. Pokud je totiž airbag vystřelen a bezpečnostní pás zapnutý není, může to komukoliv ve vozidle způsobit opravdu vážná poranění,“ vysvětlila mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Nezkušení řidiči

Lidé podceňují zapínání bezpečnostních pásů. Nejspíš za to může bezstarostnost a nedostatek zkušeností. Podle průzkumu francouzského provozovatele dálnic Vinci, je totiž největší problém ve skupině lidí ve věku od 16 do 24 let.

Na českých silnicích za první tři měsíce roku zemřelo 107 lidí. Ve srovnání s minulým rokem je to o 14 více Číst článek

Každý třetí se přiznal, že se v autě nepoutá. S výmluvami lidí se při silničních kontrolách setkává i dopravní policie v Česku.

„Například že se řidiči nemůžou připoutat ze zdravotních důvodů. Nicméně pro to je nutné mít zdravotní potvrzení, ne jen tvrzení samotného řidiče. Pokud není řidič připoután bezpečnostním pásem, může mu hrozit pokuta ve výši až 2500 korun u správního orgánu. Pokud je nepřipoután spolujezdec mladší 15 let, pokutu za něj platí samotný řidič,“ doplňuje mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

Připoutaní musejí být i ostatní spolujezdci. BESIP tvrdí, že nepoužívání pásů zvyšuje riziko smrti při nehodě ve městě až osminásobně a mimo něj až dvanácti násobně.

Policie po nehodě také zjišťuje, jestli byl řidič v době nárazu připoután. Některé případy kvůli tomu preventivně zveřejní. Například na začátku června letošního roku kvůli tomu dopadla tragicky nehoda řidiče osobního auta na Liberecku mezi Chrastavou a Libercem.

„Když se při manévru předjíždění dostal do smyku, ztratil kontrolu nad řízením a naboural najetím vpravo do svahu. Tento náraz pak vozidlo několikrát přetočil přes střechu. Řidič při tom z auta vypadl, protože nebyl připoutaný,“ přibližuje mluvčí krajského policejního ředitelství v Libereckém kraji Ivana Baláková.