Přes 40 procent Čechů někdy řídí bez zapnutého pásu. Při nehodě mohou přijít až o polovinu pojistného

Krátký pohyb ruky a jedno cvaknutí – přesto to může v autě zachránit život. Bez zapnutého pásu řidič riskuje nejen zdraví, ale i pokutu. Pokud navíc bourá a připoutaný není, nemusí dostat odškodnění. Přes 40 procent Čechů přitom přiznalo, že tu a tam jezdí v autě bez pásu. Ukázal to průzkum agentury Stem/Mark pro společnost Vindicia, která pomáhá odškodnění vymáhat. Loni v listopadu se ho zúčastnilo tisíc lidí. Praha 7:58 15. února 2020 V některých případech může řidič přijít až o polovinu peněz, pokud nebyl při nehodě připoutaný. (ilustrační foto) | Foto: Santeri Viinamäki | Zdroj: Wikimedia Commons

To, že někteří řidiči nepoužívají bezpečnostní pásy, vyplynulo i z ankety v ulicích Prahy. Ty české neodradí ani dvoutisícová pokuta, kterou můžou za tento přestupek na místě od policie dostat. Podle statistik Ministerstva dopravy je nepoutání se dokonce druhým nejčastějším prohřeškem na českých silnicích. Průzkum zjistil, že mladší řidiči do 29 let jsou v tomto ohledu disciplinovanější než ti ve středním věku.

Kolik Čechů při řízení nedodržuje pravidla a jak se k tomu staví pojišťovny? Tématu se věnoval Luděk Hubáček

Nad nepoužíváním bezpečnostních pásů se pozastavuje i šéf dopravní policie Jiří Zlý. „Porušování právních předpisů této země je ve společnosti dlouhodobě zakotveno. Nejde pouze o respektování zákona o silničním provozu, ale může se to dotýkat celé řady jiných věcí.“

Podle Zlého by se měly pojišťovny víc zajímat o příčiny nehod. A pokud zjistí, že se řidič při nehodě zranil kvůli nějakému přestupku, měla by z toho vyvodit důsledky. „Pakliže dojde k nějaké dopravní nehodě či zranění a v šetření se zjistí, že osoba nepoužila bezpečnostní pás, pojistné by se mělo krátit. Tím by totiž pojišťovna upozornila na důležitost bezpečnostních prvků,“ domnívá se Zlý.

Ve městě bez pásu

Česká asociace pojišťoven potvrzuje, že u nehod můžou likvidátoři nahlížet do policejních spisů. Pokud zjistí, že zranění souvisí s nějakým přestupkem, může pojišťovna krátit plnění. „U bezpečnostních pásů není vždy průkazné, že člověk nebyl připoutaný. Některá zranění po připoutání pásem jsou typická, ale ne vždy se to dá ověřit. Pro pojišťovnu je důležité, zda existuje příčinná souvislost mezi nehodou a tím, že člověk nebyl připoutaný. Potom opravdu může dojít ke krácení pojistného plnění,“ vysvětluje mluvčí asociace Veronika Nová.

V některých případech může řidič přijít až o polovinu peněz. Jeden takový případ popisuje výkonný ředitel společnosti Vindicia Tomáš Beck. „Dotyčný během jednoho roku prodělal dvě dopravní nehody. Ani jednu z nich nezavinil, kvůli tomu, že ani v jednom z případů nebyl připoután, mu ale pojišťovna zkrátila plnění o 50 procent.“

Podle dopravního experta Romana Budského z Platformy „Vize Nula“, která se snaží snížit nehodovost v Česku na minimum, se stane většina dopravních nehod ve městě. A řidiči si často mylně myslí, že střet bez zapnutého bezpečnostního pásu ustojí. „Lidé, kteří zejména po městě jezdí bez pásu, protože jsou to z jejich pohledu krátké vzdálenosti, se vystavují riziku, že v případě kolize utrpí zranění, které může být vážné či dokonce smrtelné,“ vysvětluje.

Pojišťovny přitom platí za újmu na zdraví při dopravních nehodách stále víc peněz. Podle dat České asociace pojišťoven to je téměř pět miliard korun za rok.