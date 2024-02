Český rozhlas Brno oslaví sté výročí. ‚Doufám, že 100 let je jen začátek,‘ popřál generální ředitel

Květnová pouť na svatý Antonínek, série koncertů Fajnšmekři, slavnostní galavečer nebo přehlídka Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. To je narozeninový program, který pro posluchače a příznivce připravuje tým Českého rozhlasu Brno k oslavám sta let od zahájení vysílání. „Byl bych rád, kdyby výročí brněnského studia zacinkalo v rámci celé české společnosti,“ popřál generální ředitel René Zavoral brněnskému studiu. Brno 20:25 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brněnské studio je největší a nejposlouchanější regionální stanicí Českého rozhlasu (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Brněnské vysílání začalo oficiálně 1. září 1924, k představení celoročního narozeninového programu si Brno vybralo úterý, na který připadá světový den rádia.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Český rozhlas Brno slaví 100 let

Součástí narozeninového programu jsou koncerty, pouť, výstavy nebo třeba projekt Fajnšmekři v sedmičce. Tedy série vystoupení umělců a performerů, kteří svou tvorbou připomenou význam brněnského rozhlasu. V březnu například vystoupí zpěvačka Nikola Mucha a v dubnu se připomene populární pořad Toulky českou minulostí.

„Ta stovka se promítá do všech aktivit on air nebo off air Českého rozhlasu Brno. Upravujeme některé stabilní prvky programu v souvislosti s obsahem v rámci stoletého výročí. Chystáme několik nových programových řad. Mimo program chystáme spoustu menších i větších akcí,“ ujistil ředitel Českého rozhlasu Brno Josef Podstata.

René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

„Byl bych rád, kdyby výročí brněnského studia zarezonovalo nejen na území Brna a jižní Moravy, ale aby zacinkalo v rámci celé české společnosti,“ popřál generální ředitel Českého rozhlasu brněnskému studiu ke stým narozeninám.

Brněnské studio je největší a nejposlouchanější regionální stanicí Českého rozhlasu.

Jenom začátek

„Pevně doufám, že opravdu těch 100 let je jenom začátek, jak vždycky říkáme, protože nejsme tím zkostnatělým dědečkem, ale že jsme tím ještě pořád byť stoletým ale miminkem. A já doufám, že Brno i celý Český rozhlas obecně nastoupí na tu cestu nových inovací a nových technologií. Ono konec konců se to děje už dneska. Přál bych si hlavně, aby měl hlavně rozhlas ať Český, tak brněnský spoustu posluchačů. Bez posluchačů ta rozhlasová práce nemá úplně smysl,“ popřál generální ředitel René Zavoral.

Radiožurnál stále poslouchá nejvíce lidí, přes 730 tisíc denně. V závěsu je Rádio Impuls a Evropa 2 Číst článek

Vyzdvihl také přínos jihomoravského vysílání. „Vznikla tady celá plejáda úžasných děl,“ připomněl ředitel Zavoral ve studiu Českého rozhlas Brno, kam přijel zahájit oslavy stých narozenin vysílání z Brna a Moravy.

Při usínání si prý rád poslechne četby na pokračování, které vznikly právě ve studiích brněnského rozhlasu. Za všechny zmínil rozhlasovou adaptaci Pan Kaplan má stále třídu rád a zmíněné Toulky českou minulostí.

„To jsou celonárodní poklady. Kdykoliv začneme Toulky reprízovat, přilákají řadu nových příznivců,“ zdůraznil generální ředitel.

Budoucnost regionálního vysílání vidí Zavoral v tom, že lidé se rádi dozví, co se děje u sousedů. „Nevíme, jestli tu bude rozhlas za sto let, ale audio určitě přežije. Rozhlas má po BBC největší archiv v Evropě,“ dodal.

Oslavy sta let vysílání potrvají až do podzimu a ukončí je slavnostní galavečer v městském divadle Brno.