Londýn| 31. 8. 2017 |Jaromír Marek, Marie Machytková |Historie

Ve čtvrtek je to právě dvacet let, co tragicky zemřela princezna Diana. Bylo jí 36 let a zůstali po ní synové Wiliam a Harry. Ve své době patřila mezi nejznámější a nejpopulárnější světové osobnosti.