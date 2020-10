Šéf Chytré karantény: Vlastní zkušenost s koronavirem mě přiměla systém změnit a urychlit

Šéf Chytré karantény a plukovník Generálního štábu Armády ČR Petr Šnajdárek prodělal onemocnění covid-19, uvedl to pro Seznam Zprávy. Nakazil se v době, kdy se koronavirus šířil na ministerstvu zdravotnictví, kde bylo nakažených několik lidí, včetně hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Vlastní zkušenost s koronavirem přispěla podle jeho slov k uvědomění si, že některé věci v systému Chytré karantény je potřeba urychlit a zautomatizovat. Praha 11:58 6. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od října se podle šéfa Chytré karantény chystá řada změn, které mají napomoci zrychlení systému a zautomatizování systému. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Od koho přesně se šéf Chytré karantény koronavirem nakazil, není známo. Podle jeho slov v rozhovoru pro Seznam Zprávy byl na začátku září v kontaktu s několika nakaženými pracovníky na ministerstvu zdravotnictví, včetně hlavní hygieničky Jarmily Rážové či šéfa Ústavu zdravotnických informací Ladislava Duška.

„Rozhodně to není jen rýmička nebo běžné respirační onemocnění, jak se často říká. I nadále pociťuji únavu a jisté potíže spojené s dýcháním,“ popsal Šnajdárek průběh onemocnění a přiznal, že jeho vlastní zkušenost přispěla k uvědomění si určitých věcí, které je ve fungování Chytré karantény potřeba změnit.

Konkrétní změnu podle Šnajdárka potřeboval především rozhovor, který nakažený člověk vede s hygieniky v rámci trasování po zjištění pozitivního výsledku testu na koronavirus.

„Pokud je člověk na hovor hygieny připraven, tak to celý proces urychlí. To nás vedlo k tomu reportovacímu formuláři, který člověk dostane dřív, než mu hygiena zavolá, a celý proces to urychlí,“ řekl a dodal, že celá věc byla v médiích prezentovaná tak, že Chytrá karanténa trasování nestíhá.

Od října se pak podle šéfa Chytré karantény chystá řada změn, které mají pomoci zrychlení systému a automatizaci. Změnit by se mělo například sdílení informací mezi hygienou a praktickými lékaři. „Konečně bude zřízen portál pro sdělování výsledků laboratoří přímo praktickému lékaři. Výsledek tedy uvidí hygienická stanice a praktický lékař,“ představil Šnajdárek jednu z chystaných změn.

Podle Šnajdárka nyní začíná nová etapa Chytré karantény, ve které půjde hlavně o automatizaci výsledků, sebereportování a součinnost s praktickými lékaři. Armáda do procesu zůstane zapojena tak dlouho, dokud se všechno nepodaří nastavit a zajistit, že všechno funguje, jak má.