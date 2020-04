Epidemie na Domažlicku předčila Prahu. Podle hygieniků šíří nákazu zdravotníci pendlující do Německa

Nejvíce nakažených nemocí covid-19 v přepočtu na počet obyvatel v celém Česku je na Domažlicku. Oproti Praze zaznamenává přibližně třikrát větší počet zjištěných případů, jak zjistil Radiožurnál z dostupných dat. Důvodem jsou podle plzeňských hygieniků pendleři - zdravotníci, kteří mohou každý den cestovat do Německa a zpátky. Plzeňský kraj by chtěl tyto cesty omezit, Ústřední krizový štáb ale změny odmítá. Pomoc partnerům vnímá jako nutnost. Domažlice 10:59 8. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pode Hamáčka německé a rakouské zdravotnictví na českých pracovnících závisí, jde tak o věc solidarity | Zdroj: Policie České republiky

„Ať si vezmou pendleři dovolenou nebo se v Německu na měsíc ubytují. To by mělo větší smysl,“ říká fyzioterapeut Radek Skála, který domů z opatrnosti raději nejezdí.

„Při šetření v rodinách sledujeme, že přičinou nákazy je často někdo, kdo cestoval do Německa nebo se s takovým člověkem stýkal,“ přiznává pro Radiožurnál Petr Pazdiora z Krajské hygienické stanice v Plzni o příčinách šíření infekce v kraji.

V samotných obcích ale kvůli zákazu informovat o konkrétních případech o šíření nákazy nic neví. „Informace nedostává veřejnost ani já jako starosta. Jsem sice překvapený, ale takhle to chodí,“ uvedl nezávislý starosta Domažlic Zdeněk Novák.

Omezení cest

Sousední okres Cham je v rámci Německa v počtu potvrzených případů téměř na špici. „Je to v České republice výjimečná situace. Nikde jinde není pohraniční okres v tak špatném stavu. Nejsem si jistý, jestli je to pod kontrolou. Tlumočil jsem to i Ústřednímu krizovému štábu,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD). Pohyb zdravotníků přes hranice chce tak omezit.

S tím však nesouhlasí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Česko podle něj potřebuje, aby na Moravu pendlovali zdravotníci ze Slovenska, nechce proto omezit podobnou pomoc Německu. „Je to výraz lidské solidarity. Německý i rakouský systém závisí i na našich pracovnících,“ vysvětluje Hamáček.

Situace v nemocnicích

Aktuálně je v karanténě celkem 15 zdravotníků z domažlické nemocnice, situace se však může každým dnem zhoršit, ačkoli se pracovníci nemocnice snaží maximálně chránit.„Zatížení personálu a pravděpodobnost nákazy je na Domažlicku vyšší než jinde v republice. Na takovou situaci musíme být připraveni. Personál se může lehce nakazit i komunitním přenosem,“ říká mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

Hejtman Bernard proto žádá ministerstvo zdravotnictví, aby dostal pravomoc nařídit některým ambulantním lékařům výpomoc v nemocnici. „Požádal jsem pana ministra, jestli by nám poskytl výpomoc sester a doktorů. Špatnou personální situaci jsme řešili už před začátkem celé krize,“ uvedl Bernard.

V tuto chvíli hygienici na Domažlicku neustále trasují potvrzené případy a musejí se spolehnout na pendlující zdravotníky, že budou odpovědně dodržovat všechna epidemiologická doporučení.