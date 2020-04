Pendleři mají smůlu. V otevřeném dopise žádali o ústupky, vláda jim cestovat za prací neumožní

Pendleři žádají vládu, aby přehodnotila své rozhodnutí a umožnila jim cestovat za prací do Německa a Rakouska. Založili sdružení a v otevřeném dopise vyzývají kabinet, aby jim vyšel vstříc aspoň částečně. Šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ale říká důrazné „NE“. Praha 9:02 2. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až na výjimky musí pendleři buď zůstat za hranicemi tři týdny a po návratu být dva týdny v karanténě, nebo zůstat v Česku | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Momentálně mohou pendlovat do Rakouska a Německa pouze řidiči mezinárodní kamionové přepravy, zdravotníci a pečovatelé. Ostatní mohou odjet za prací pouze za podmínky, že zůstanou za hranicí tři týdny a po návratu strpí dvou týdenní karanténu.

Mnoho pendlerů za hranici odjelo, řada z nich si to ale nemůže především z rodinných důvodů dovolit. Uzavření hranic vnímají velmi negativně i starostové příhraničních obcí.

Řidič popelářského auta u svozové firmy v Mitterteichu Hynek Dunda bydlí v Lipové u Chebu a má doma tři děti. Odmítá odjet na tři týdny do města, které vidí přes kopec. „Kluci bydlí na hotelu, ale restaurace jsou všude zavřené, vařit si v hotelu nemůžou, takže jedí rohlíky, co koupí v krámu. Pak přijedou domů a celá rodina bude v karanténě. To prostě nejde.“

Dunda proto zůstává doma a čeká, jak se k tomu zaměstnavatel postaví. „Zatím to v práci řeší. Ale fakt nevím, jak dlouho to chce česká vláda natahovat.“

Pendlery chce bránit nové sdružení Pendleři bez hranic, které založil Jan Průha a které vyzývá vládu ke změně postoje. Na Facebooku vytvořil 27. března skupinu, která má teď zhruba 500 členů. Cílem Průhy není útočit na vládu, ale najít řešení.

„Některá opatření vlády nejsou příliš racionální. Možná by stačila ta opatření trochu jinak nastavit a bude to pro obě strany po nějakou dobu přežitelné,“ komentuje Jan Průha.

Jan Průha je trochu neobvyklý pendler, koordinuje výrobu v továrně na automobilové díly a může pracovat i doma na vesnici nedaleko Rokycan. Ovšem i on a jeho zaměstnavatel potřebují vědět, co je čeká. „My nemůžeme svým zaměstnavatelům dát žádný výhled do budoucna, nic garantovat. Kdyby se to mělo táhnout další měsíce, to je nepředstavitelné.“

Pendleři nechápou smysl zákazu

K otevřenému dopisu vládě se připojil i starosta obce Všeruby na Domažlicku Václav Bernard (STAN). Polovina obyvatel Všerub pracuje v Německu a na hraniční přechod to mají pěšky pět minut.

„Je to lidská tragédie pro desítky tisíc pendlerů. A pokud se to nevyřeší v celé Evropě jednotně, tak nám je houby platné, že si to budeme na svém písečku něco hrát. To jedině, že tady budeme deset let zavřený,“ hodnotí starosta Bernard.

Podle starosty je nálada mezi lidmi dost zlá, protože nevidí smysl zákazu, když přejíždí pět set metrů do Německa. „Tady nám lítají helikoptéry, spousta vojáků, policie. Když jsme je potřebovali v minulosti, tak to nešlo.“

Rakousko ani Německo nepřijaly tak přísná opatření proti šíření epidemie jako Česko, například tam málokdo nosí roušky. Zákaz pendlování prosazoval ještě ve funkci šéfa krizového štábu epidemiolog Roman Prymula. „Mám z některých regionů údaje, že i deset procent pendlerů je nakažených koronavirem,“ zdůvodňoval Prymula.

I proto vláda pendlery omezila. Ti ovšem namítají, že zdravotníci a pečovatelé jsou větší hrozbou a přesto jim vláda pendlování povolila. Podle Deníku N to bylo po silném tlaku německých úřadů a roli prý sehrál i telefonát kancléřky Merkelové s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Český rozhlas se zeptal SMS zprávou šéfa Ústředního krizového štábu a ministra vnitra Jana Hamáčka, jestli vyjde pendlerům vstříc. Jestli by mohli aspoň jednou týdně vycestovat tam a zpět. Uvažuje o tom? Ministr odpověděl jedním slovem: NE.

