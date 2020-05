Spor starosty a ministerstva o hájení vodní nádrže. ‚Znehodnotilo by to Moravský kras,‘ říká Mynařík

Současné vedení Holštejna na Blanensku překvapila informace ministerstva zemědělství, že u stanoviska obcí ohledně hájení lokality pro vodní nádrž je v její kolonce jako její stanovisko napsáno „ano“. Starosta Petr Mynařík řekl, že si není vědom, že by zastupitelstvo souhlas schvalovalo, a se záměrem nesouhlasí. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý uvedl, že zástupce obce na jednání nebyl proti. Holštejn 8:57 15. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moravský kras. | Foto: Anna Vavríková / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Nejsem si vědomý, že bychom něco takového v zastupitelstvu schvalovali,“ řekl starosta Mynařík, který je ve funkci druhé volební období. Záměr označil za nesmysl. „Zjišťuju, z jakého roku to je a kdo se pod to podepsal, protože já za své působení na radnici si nejsem vědomý, že bychom v zastupitelstvu něco podobného schvalovali,“ dodal.

Informace, kterou ministerstvo takto zveřejnilo, se mu nelíbí. „Mělo být u toho ještě dodáno, že s tím obec třeba v roce 1985 souhlasila, já ale o tom nevím,“ uvedl starosta. „Znehodnotilo by to celý Moravský kras, určitě bych s tím nesouhlasil,“ konstatoval Mynařík.

Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý napsal, že k návrhu lokalit na rozšíření současného generelu byla uspořádána řada jednání se starosty všech obcí, jejichž katastry by byly hájením dotčeny. Jednání o zařazení Holštejna se podle něj uskutečnilo v Brně na pozvání pracovníků Povodí Moravy 20. června 2019.

Ministerstvo zemědělství ukázalo místa pro stavbu přehrad, společně zadrží třetinu Orlíku Číst článek

„Z jednání samozřejmě existuje záznam, který byl k dispozici účastníkům a obsahuje jasné sdělení, že k představeným návrhům nebyl ze strany zúčastněných měst a obcí žádný zásadní nesouhlas. Účastnil se také zástupce Holštejna, který hájení neodmítl. Starosta Holštejna byl také v telefonickém kontaktu s příslušnými pracovníky ministerstva zemědělství, kde si společně potvrdili, že byl na jednání přítomen zástupce obce, nevznesl námitky a naši pracovníci mu také vysvětlili, co hájení znamená," uvedl mluvčí.

Někteří obyvatelé obcí generel podle něj chybně vykládají jako „plán výstavby přehrad“. Na jednáních podle něj naprostá většina zúčastněných starostů pochopila předběžnou opatrnost pro zajištění dostatku vody v budoucnu a také to, že zatím nezačala žádná příprava příslušné dokumentace, která by znamenala rozhodnutí o výstavbě. „Zařazení lokality do generelu v žádném případě neznamená, že k realizaci nádrže dojde. Bude záležet na budoucnosti, tedy na dostupnosti našich vodních zdrojů,“ doplnil mluvčí.

Ministerstvo zemědělství chce nově hájit 31 území pro vodní nádrže. Nejvíce, sedm, je jich v Kraji Vysočina, v Jihomoravském kraji jsou čtyři včetně té u Holštejna. Většinou jde o lokality, které už v minulosti na seznamu byly, v uplynulých desetiletích z něj po námitkách místních zmizely. To se týká i lokality u Holštejna. Je jednou z problematických, ochranáři i ministr životního prostředí upozorňují, že možnou stavbou by se zničily krasové jeskyně v chráněné krajinné oblasti Moravský kras.