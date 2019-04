Šéfka Soudcovské unie: Odchod Kněžínka je nesrozumitelný a nepochopitelný, chceme vysvětlení

Soudcovská unie požaduje vysvětlení, proč teď a de facto bezdůvodně odchází z postu ministra spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Prezidentka unie Daniela Zemanová v Interview Plus řekla, že ani tak nejde o jeho nástupkyní Marii Benešovou, ale o časté střídání vedení resortu. Interview Plus Praha 20:13 25. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bezdůvodné střídání ministrů podle prohlášení unie „zakládá na pochybnosti, jestli je v České republice dodržován princip rovnováhy státních mocí a zda nedochází k porušování principů právního státu“.

„V žádném případě nehodnotíme osobu Marie Benešové, nástupkyni ministra Kněžínka. Naše vyjádření směřovalo ke zdůraznění role ministra na chod soudů, na kterých se negativně odrazí každá výměna ministra spravedlnosti… a tak je podle nás nutné tuto změnu řádně vysvětlit,“ řekla ve vysílání Českého rozhlasu Plus prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

„Očekávali jsme, že si výkonná moc uvědomuje zvláštní a výjimečné postavení ministra spravedlnosti… Víme, že se před vstupem na úřad Jan Kněžínek musel rozhodnout velmi rychle s tím, že se uvidí, jak to bude zvládat. Když to teď, z našeho pohledu, zvládá dobře, bez jakýchkoli vnějších projevů nedostatků, tak nechápeme, proč je vyměňován.“

S Čapím hnízdem to nesouvisí

Zemanová dodává, že „je nesmírně důležité vysvětlit, proč se to děje teď. Naše volání po přesvědčivých důvodech bychom ale uvedli vždy“ a nijak to prý nesouvisí s oznámením o obžalobě premiéra Andreje Babiše a dalších v kauze Čapí hnízdo, která odchodu Kněžínka předcházela.

„Ministerstvo spravedlnosti teď svou roli plní velmi dobře. Je tak nepochopitelné, nesrozumitelné to měnit, když něco dobře funguje. Navíc s vědomím a plnou odpovědností, že změna vyvolá další negativní důsledky.“

Hlava resortu má v českém ministerském systému rozsáhlé pravomoci. „Vybírá soudce a předsedy soudů a některé z nich taky jmenuje, rozděluje finanční prostředky na chod soudů a taky připravuje zákony… Pokud se osoba v čele neustále mění, tak se musí s prací seznámit, což zabere nějaký čas,“ vyjmenovala.

Životnost 1,4 roku

Unie se podle Zemanové obává pozdržení legislativního procesu u velmi důležité novely zákona o soudech a soudcích.

Dopsána prý byla jen před pár dny a právě „putuje meziresortním kolečkem“ připomínkování. Dalším krokem je pak její vyjednávání v obou komorách Parlamentu.

„Obáváme se zdržení zákona a naší úlohou je zdůraznit, jaké důsledky to bude mít. Nejen pro nás, ale taky pro všechny občany. Novela třeba upravuje výběr soudců, což je pro občany naprosto zásadní záležitost, ale taky výběr soudních funkcionářů nebo kárné řízení,“ vysvětlila prezidentka.

Soudcovská unie chce tak prý upozornit na časté střídání ministrů. „Od vzniku samostatné republiky je průměrná ‚životnost‘ ministra spravedlnosti jen rok a čtyři měsíce. Na to, že má činit zásadní rozhodnutí, je to opravdu velmi málo času. To je to, co kritizujeme,“ dodává Daniela Zemanová.