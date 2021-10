Konvalinka: Plošná opatření dělat nemusíme. Máme jasná centra infekce, kde by se mělo pořádně testovat

Zatímco v Evropě včetně Česka počty infikovaných koranavirem už několik týdnů rostou, v USA po krušném létě klesají, včetně úmrtí a obsazenosti nemocnic. Proočkovanost Američanů je přitom zhruba stejná jako u Čechů a respirátory jsou spíš výjimečné. Jak je to tedy možné? „Jsem přesvědčen, že v tomto případě jde o legendární promořenost. Virus koronaviru prostě proběhl populací USA,“ říká pro Český rozhlas Plus biochemik Jan Konvalinka. Osobnost Plus Praha 0:10 15. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Konvalinka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Promořenost si ale podle Konvalinky vybrala velkou daň. „Moji kolegové ve Spojených státech jsou z toho zoufalí a kritizují skutečnost, že společnost, která vyvinula většinu vakcín a má jich nadbytek, tak v době, kdy jsou vakcíny k dispozici, jsou počty obětí vyšší než loni, kdy vakcíny nebyly.“

A dodává: „Je to smutný výsledek hlouposti, demagogie a protivakcinačního hnutí. Ale teď to prošlo, oběti byly zase veliké, ale populace je promořena, a tím pádem se virus nemůže dál šířit, klesá počet nakažených i hospitalizovaných.“

Konvalinka je přesvědčen, že Česká republika směřuje do podobného stavu, kdy je velká část populace promořena a část očkována. „Otázkou je, kolik to s sebou vezme obětí. Takže ano, to se určitě stane a epidemie vymizí bezpochyby, jediná otázka je, kolik to sebou vezme obětí.“

‚Delta Českem prostě projde‘

„A s variantou delta to není už otázka, jestli a jak se viru vyhnout, protože virus prostě populací projde. Otázka je, jestli se stačíme naočkovat dříve, než udělá nějaké velké oběti. U nás to nevypadá úplně špatně, ale také ne úplně príma,“ uvažuje v pořadu Osobnost Plus biochemik.

Už se zase plní nemocnice a jsou hospitalizovány stovky lidí s těžším průběhem. „A jsou mezi nimi i očkovaní, i když je je jich mnohem méně a v relativních číslech pořád víme, že očkování chrání z 85 nebo 90 procent proti těžkému průběhu,“ podotýká Konvalinka.

„Starší lidé u nás jsou většinou naočkovaní, ale těch zbylých 10 procent pořád ještě znamená velká čísla v nemocnicích. Zajímavé je, že neočkovaní, kteří s covidem leží v nemocnicích, mají průměrný věk kolem 50 let, což je nová věc, jsou tedy mladší. A ti očkování hospitalizovaní jsou naopak nejstarší, kolem 75 let.“

Opatření jen lokální

Biochemik opět nabádá k vakcinaci. „Očkujte se, i když jste středního věku, zejména když máte diabetes a jiné komplikace nebo nadváhu. Z toho také plyne, že potřebujeme třetí dávku zejména u starších lidí. A data z Izraele a USA ukazují, že tato třetí dávka výrazně pomáhá.“

Vzhledem k nárůstu počtů infikovaných by víc testoval. „Plošná opatření dělat nemusíme, ale pojďme dělat lokální. Vidíme jasná centra infekce, kde by se opravdu mělo testovat, a to pomocí dobrých testů, abychom mohli rozjezd epidemie zpomalit.“

Opatření máme, stačí je podle něj jen dodržovat. „Podívejme se, jak to dělají venku. V Rakousku, abyste mohli na kafe, musíte ukázat, že jste očkován, testován nebo jste prodělal chorobu. To u nás máme formálně také, pojďme totéž dělat i v restauracích, kavárnách a hospodách, není to žádný problém,“ nabádá.

„To by spolu s nošením respirátorů ve veřejné dopravě a uzavřených nevětraných prostorách, kde to je velmi důležité, v tuto chvíli docela dobře stačilo,“ shrnuje Jan Konvalinka.

Celý pořad Osobnost Plus, který moderuje Barbora Tachecí, najdete v audiozáznamu.