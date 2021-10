Platnost testů na covid bude kratší. PCR test bude nově platit 72 hodin, antigenní test jeden den

Ministerstvo zdravotnictví navrhne vládě zkrácení platnosti testů na koronavirus. Premiér Andrej Babiš uvedl, že platnost PCR testů se zkrátí ze sedmi na tři dny a antigenních ze tří na jeden den. Kratší by mohla být i karanténa, pokud bude ukončena PCR testem. V pondělí úpravy projedná vláda. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová ve čtvrtek novinářům řekla, že nová karanténní pravidla budou účinná od 25. října. Praha 11:23 14. 10. 2021 (Aktualizováno: 11:35 14. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antigenní testování žáků základní školy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V současné době platí antigenní test pro prokázání bezinfekčnosti 72 hodin a PCR test týden. „Zkrácení platnosti testů je podle mě motivační i pro to, aby se lidé nechali naočkovat,“ uvedla hlavní hygienička. V okolních státech je podle ní platnost testů podstatně kratší.

Ve středu přibylo 1497 nakažených koronavirem. V těžkém stavu je 80 pacientů Číst článek

Lidé mají z veřejného zdravotního pojištění nárok na jeden antigenní test za týden a navíc dva PCR testy do měsíce. Celkem testování, preventivní, lidí po kontaktu s nakaženým i s příznaky, stojí systém veřejného zdravotního pojištění asi miliardu korun měsíčně.

Karanténa, kterou hygienici nařizují lidem po rizikovém kontaktu s nakaženým, trvá v současné době 14 dní. Kritizovali to například rodiče, jejichž děti musely být dva týdny v karanténě po zjištění pozitivního případu ve školní třídě.

Nově by podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Daniela Köppla mohla být karanténa ukončena dříve negativním PCR testem. O kolik dní dříve by to bylo, zatím uvést nechtěl.

Svrčinová také potvrdila, že se nechystají žádná nová plošná protiepidemická opatření. Pokud by se epidemická situace zhoršovala, bude se podle ní zvažovat například také uznávání antigenních testů, které už některé země pro prokázání bezinfekčnosti nepoužívají.

Výrazné zhoršení by podle ní mohlo vést i k tomu, že nebudou uznávány žádné testy, jen očkování nebo prodělaná nemoc.

„I na úrovni Evropského společenství se diskutuje, že za plně chráněné budou považovaní lidé po třetí dávce,“ dodala. Podobný požadavek zatím zavedl pro přijíždějící do země například Izrael.