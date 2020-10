5 otázek, 3 pohledy na epidemii. ‚Blbost politiků, nic se nemělo rušit, nepochopitelné selhání,‘ říkají vědci

V Česku začínají platit další mimořádná opatření - ruší se kulturní akce a střední školy přechází na distanční výuku. Aby se projevil jejich vliv, stačí dva týdny, lidé je ale musí dodržovat. Na tom se shodli tři odborníci - epidemiolog, imunolog a evoluční biolog - oslovení serverem iROZHLAS s pěti stejnými otázkami. Opatření podle nich měla přijít už před časem. Třeba epidemiolog Petr Smejkal uvedl, že vláda měla omezit sportovní utkání dříve. Anketa Praha 6:00 12. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva imunolog Václav Hořejší, epidemiolog Petr Smejkal a evoluční biolog Jaroslav Flégr | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Česko se potýká s exponencionální nárůstem nemocných koronavirem. Páteční statistiky ukázaly, že se nově nakazilo 8618 lidí. V sobotu, kdy se testuje méně, onemocnělo 4635 lidí. Vláda proto zavádí nová, razantnější opatření. Už v pátek zavřela posilovny, bazény nebo sauny a restaurace musely omezit otevírací dobu. Od pondělí se ruší i veškerá sportovní utkání a střední školy přechází na distanční výuku.

Během volebního víkendu se téma koronaviru nevyhnul na tiskové konferenci ani premiér Andrej Babiš (ANO). Na přímou novinářskou otázku nevyloučil, že by mohlo dojít k lockdownu neboli celonárodní karanténě. V neděli pak ohlásil, že vláda během pondělí zveřejní další opatření, které začnou platit ve středu. Jak se ale na situaci tváří odborná veřejnost? Mělo by dojít k lockdownu? A ovlivní říjnová situace i letošní Vánoce?

Petr Smejkal

hlavní epidemiolog pražského IKEM

Petr Smejkal | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda v minulém týdnu ohlásila mnohá nová opatření. Stačí to k tomu, aby se podařilo zmenšit denní přírůstky nakažených, nebo jsou málo razantní?

Myslím, že tato opatření mohou zmenšit přírůstky, pokud je budou lidé dodržovat. Jinak už jsou dostatečně razantní.

Je podle vás na místě tzv. lockdown, tedy plošná karanténa?

Mám podezření, že bude. Nevím kdy, ale jestli se situace během čtrnácti dnů nezlepší, tak určitě je to jediné, co se dá udělat. Už jsme v exponenciále. Dlouho se nedělo nic a teď to začalo růst, takže záleží na přírůstcích, které budou příští týden.

Daly se tak vysoké přírůstky nakažených předvídat? Měla podle vás vláda reagovat dřív?

Do určité míry se to dalo předvídat. To už tvrdíme dlouho, že jsme v létě neměli opatření rušit. Někdo si mohl uvědomit, že předtím, než nastane exponenciální růst, tak se dlouho nic neděje. Vidím jen křivky na webu ministerstva a od poloviny září tam rostoucí trend byl. Obecně to ale zkoušeli apelem na veřejnost, na který ale po ztrátě důvěry už lidé nereagují.

Určitě opatření měla přijít dřív. Nechápal jsem například, proč tak dlouho probíhají sportovní utkání s diváky.

Jak dlouho se s takto tvrdými opatřeními můžeme potýkat?

Nejméně čtrnáct dní, aby se vidělo, kterým směrem se to ubírá. Tato opatření ale budou pravděpodobně trvat měsíc.

Dá se tedy předvídat, jak budou vypadat podle vás letošní Vánoce?

Nevím. Myslím, že na Vánoce bude lépe a že to nejhorší nás čeká v říjnu a listopadu, ale to je spekulace.

Jaroslav Flégr

evoluční biolog a parazitolog

Parazitolog Jaroslav Flegr | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Vláda v minulém týdnu ohlásila mnohá nová opatření. Stačí to k tomu, aby se podařilo zmenšit denní přírůstky nakažených, nebo jsou málo razantní?

Zatím jsou pro tuto fázi epidemie málo razantní. Teď už nám nepomůže nic než nějaká forma lockdownu. V podstatě to, co museli zavést v Izraeli. Dnes jsme na tom hůř než oni, zejména, co se týče trendů. To samé už včera (v sobotu, pozn. red.) museli poradit premiéru Babišovi podle toho, jak se tvářil při tiskové konferenci. Asi tuší, že se něčemu podstatně přísnějšímu nevyhneme, pokud nechceme skončit jako v severní Itálii.

Je podle vás na místě tzv. lockdown, tedy vlastně plošná karanténa?

Ano, to je jediné, co nás může zachránit před spontánním lockdownem, při kterém by lidé nechodili ani do práce. Teď ještě můžeme nechat z větší části běžet hospodářský život. Větší část lidí bude chodit do práce. Kdybychom ještě otáleli, řekněme, pět dní, tak nás do následujících deseti dnů čeká zřejmě nějaký spontánní lockdown. Lidé by přestali chodit do práce raději sami.

Daly se tak vysoké přírůstky nakažených předvídat? Měla podle vás vláda reagovat dřív?

Samozřejmě. Myslím, že každý epidemiolog věděl, že to takhle skončí. Informace vláda musela mít, ale zavírala před nimi oči. Připadla jim nepravděpodobná a mysleli si, že se to musí vyřešit nějak samo. Data byla k dispozici od konce srpna. Nedalo se říct, jestli se na hranice kapacit zdravotních zařízení dostaneme o pět dní dříve nebo později. Ale velmi přesně se dalo odhadnout, kolik tak bude přibývat koncem září denně nakažených.

Jak dlouho se s takto tvrdými opatřeními můžeme potýkat?

Jestli budou dostatečně tvrdá, tak bych tipl, že v nejpřísnější formě by mohly stačit čtrnáct až šestnáct dnů. A pak můžeme některá velmi opatrně začít rozvolňovat.

Záleží ale na počasí. Teď máme prodloužené babí léto, takže jsou fantastické podmínky. Vůbec jsme tuto druhou vlnu tady nemuseli mít, protože příroda stála při nás. Za ty přírůstky a téměř přeplněné nemocnice může jenom naše blbost.

Stačí ale, aby se ochladilo, a žádné rozvolňování by se nekonalo. Nakažlivost i covidu-19 závisí striktně na průměrné teplotě. Když o jeden stupeň klesne teplota, tak nakažlivost stoupne asi o tři procenta. Až se ochladí, tak bude čas na třetí vlnu. Té bychom se nevyhnuli. Tahle vlna je ale zbytečná, je to trest za naší blbost. Přesněji řečeno – blbost našich politiků, kteří kvůli volbám strkali hlavu do písku a odkládali zavedení účinných opatření.

A samozřejmě také záleží na tom, jak se státu povede vymáhat opatření, která zavede. Kdyby to bylo jen na papíře, tak by nám to moc nepomohlo.

Dá se tedy předvídat, jak budou vypadat podle vás letošní Vánoce?

Budou jedny z nejkrásnějších za poslední dobu, protože je budeme trávit v úzkém kruhu rodinném. Nebude žádné pobíhání po přeplněných nákupních centrech. To si nebudeme moct v zimě dovolit. Ale i jinak Vánoce mohou být krásné.

Václav Hořejší

imunolog, Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR

Ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky Václav Hořejší | Foto: Alžběta Švarcová

Vláda v minulém týdnu ohlásila mnohá nová opatření. Stačí to k tomu, aby se podařilo zmenšit denní přírůstky nakažených, nebo jsou málo razantní?

Myslím, že mohou snížit přírůstky, ale záleží, jestli dostatečně. Závisí na tom, jestli je budou lidé respektovat. Když budou, tak by se to mělo docela výrazně projevit.

Je podle vás na místě tzv. lockdown, tedy vlastně plošná karanténa?

Nevím. Lockdownem se míní to, že lidé by chodili normálně do práce a chodili by na nezbytné nákupy. Myslím, že je to krajní řešení a nejsem si jistý, jestli zrovna toto by bylo nutné. Úplně by stačilo, kdyby se zpřísnila opatření, která se týkají shromažďování. Ale to je částečně ošetřeno v těch nově zavedených opatřeních.

Například vypnutí Wi-Fi v nákupních centrech je velice správné opatření. A i když je to velmi nepříjemné pro majitele restaurací, tak myslím, že by se měli zavřít jako na jaře. Jídlo by se smělo vydávat jen u okénka. Možná, že ale dojde k samoregulaci a lidé do nich nebudou chodit. Důležité ale je nošení roušek a zvětšení rozestupů mezi lidmi, aby nepobývali v uzavřeném prostoru ve větším počtu. To je nejnebezpečnější.

Je rozumné počkat deset dnů, aby se ukázalo, jak se projevila ta současná opatření. Jsou už celkem dostatečná, takže by to mohlo stačit.

Daly se tak vysoké přírůstky nakažených předvídat? Měla podle vás vláda reagovat dřív?

Samozřejmě, od začátku jsem to předvídal. Moje předpovědi možná byly o něco horší a zpožděné asi o týden. Dalo se to čekat, epidemiologické modely to ukazovaly.

Kdyby omezení na jaře zavedli o týden nebo dva později, tak jsme byli úplně ve stejné situaci jako teď. A to že se se stejným principem neřídili na konci srpna, když se to začalo rozjíždět, tak to je nepochopitelné selhání.

Neblahou a rozhodující roli v tom podle mě hráli nezodpovědní a mediálně známí lékaři, kteří tu nemoc bagatelizovali. A politikům se líbilo, že známé tváře opakují něco, co je příjemné.

Jak dlouho se s takto tvrdými opatřeními můžeme potýkat?

Než se projeví tato opatření, tak to bude jeden až dva týdny narůstat. Může to vystoupit do dvojnásobku a paralelně s tím poroste i počet hospitalizovaných a také úmrtí.

Opatření se musí zachovat a docílit toho, aby se přírůstky dostaly na snesitelnější úroveň. Pak se to může opatrně začít uvolňovat. Nejlepší by bylo, abychom se dostali na čísla z konce srpna, a pak uvolnili některá opatření. Většina by jich ale měla zůstat zachovaná, než se začne očkovat.

Dá se tedy předvídat, jak budou vypadat podle vás letošní Vánoce?

Rozhodně to ovlivní letošní Vánoce. Například si myslím, že lidé nepůjdou na půlnoční. Jsem věřící, ale nemyslím si, že by se to nedalo přežít. Budou v rodinném kruhu.