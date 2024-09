„Karlovarský kraj je ve většině statistik nejhorší nebo po Ústeckém druhý nejhorší. Ať už se podíváme na vzdělávací výsledky, nezaměstnanost nebo exekuce,“ vyjmenovává politolog Jakub Lysek z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, který se zabývá datovou analýzou, lokální a regionální politikou a volebním chováním.

To vše navzdory evropským dotacím pro strukturálně postižené regiony, které do kraje během uplynulých dvou dekád přitekly z Evropské unie.

Krajské trable v číslech

Celý Karlovarský kraj je v pásmu velmi vysoké úrovně destabilizující chudoby, do které výzkumníci z PAQ Research počítají exekuce, bytovou nouzi a bydlení v sociálně vyloučených lokalitách.

Kraslicko je v indexu destabilizují chudoby druhým nejhorším mikroregionem v Česku, a to jen těsně za Mostem. Sokolovsko je v této metrice šesté nejhorší a Aš je jen o tři příčky za ním. Jinak se žádná část Karlovarského kraje ani neblíží celorepublikovému průměru, „nejlepší“ jsou v tomto smyslu Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Cheb.

„Kraslice jsou naprostá periferie Česka, navíc v horách,“ potvrzuje Lysek. Samo město Kraslice má jen 6,5 tisíce obyvatel, přitom ještě před druhou světovou válkou to bylo 13,5 tisíce.

Druhá zkoumaná oblast – socioekonomické znevýhodnění, které se projevuje nižším vzděláním a nezaměstnaností – přináší pro Karlovarský kraj konečně alespoň nějaké dobré zprávy. Nejslabší jsou však opět Kraslice a Sokolov. Naopak Mariánské Lázně a Aš patří do čtvrtiny nejméně znevýhodněných mikroregionů v celé zemi.

Školní výsledky a exekuce

V Kraslicích a Aši nedokončí každý desátý žák základní vzdělání, na jihu a na východě kraje je situace lepší. V Karlových Varech jsou jen tři procenta nedokončení devítileté docházky, na Ostrovsku 4,7 procenta a v Mariánských Lázních přes šest procent.

Dle Mapy zadlužení je v Kraslicích 16,4 procenta obyvatel v exekuci, v Aši přes 15 procent a v Sokolově 14. Nejméně je to opět na Karlovarsku a Mariánských lázních, i tak jde ale o téměř deset procent.

Všechny tyto rozdíly mezi jednotlivými mikroregiony v rámci Karlovarského kraje se přesně promítají do volebních výsledků.

Strany současné opozice (ANO, ČSSD, KSČM a SPD) v minulých krajských volbách nejvíce bodovaly právě na Kraslicku, kde získaly v součtu 59 procent hlasů. Výrazně více než strany dnešní vládní pětikoalice získaly i na Sokolovsku.

Strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Starostové a Piráti dosáhly nejvyšších zisků na Chebsku, kde to bylo 45,6 procenta.

„Cheb vypadá z celého kraje nejvíce dynamicky. Mají tam solidní střední školy, město se tam snaží nalákat učitele a modernizovat výuku, takže mají naději se zlepšovat,“ popsal politolog Lysek.

Hroutící se zdravotní péče

Že se celková neutěšená situace Karlovarského kraje v nejbližší době dramaticky zlepší, čeká málokdo. A cítí to i tamní obyvatelé.

Loňský průzkum agentury STEM/MARK ukázal, že lidé z Karlovarského kraje si jen v 31 procentech případů myslí, že se od posledních krajských voleb jejich život zlepšil, zatímco 69 procent odpovědělo negativně. Tato čísla jsou ze všech krajů jednoznačně nejhorší.

Pokud si měli lidé vybrat, co je v jejich kraji konkrétně trápí, v Karlovarském kraji nejčastěji zmiňovali špatnou dostupnost zdravotnictví nebo menší možnosti pracovního uplatnění.

„Pociťované problémy či nedostatky souvisí i s velikostí místa bydliště. V menších obcích lidé častěji zmiňují nedostatečnou dostupnost dopravy či zdravotnictví. Dostupnost zdravotnictví sužuje i lidi z menších měst, tam je navíc aktuálně častěji pociťován problém s možnostmi pracovního uplatnění,“ uvedl k tomu Jan Burianec ze STEM/MARK.

Místním v Karlovarském kraji dávají za pravdu data. Jak v květnu popsal iROZHLAS.cz, skoro polovina pediatrů v kraji je v důchodovém věku, a může tak kdykoliv skončit. Na Chebsku a Sokolovsku tak mnozí mluví o zhroucení péče.

„Věkový průměr našich doktorů je přes 70 let. Před třiceti lety jsme měli plně obsazenou nemocnici, ale ta doba je u konce. Dotazovali jsme se na kraji, na pojišťovnách, všichni říkali, že samozřejmě výběrové řízení vypíšou, ale že by se hrozně divili, kdyby se podařilo najít někoho, kdo by do Kraslic přišel,“ popsal nezávislý starosta Kraslic Jan Šimek.

V Aši letos skončil pediatr, který ošetřoval 400 místních dětí. „Mám tři děti, z toho jedno jsem musela dát k doktorovi pro dospělé. Mladší nemám kam dát, v Karlovarském kraji není žádný pediatr, který by měl volné kapacity. Jsem naštvaná, protože si připadám jako občan druhé kategorie. Za pediatrem musím dojíždět až osmdesát kilometrů, což mi přijde šílené a nesmyslné,“ popsala svůj osobní příběh Petra Silbermann z Aše.

Místní tak řeší i možnost jezdit do nemocnice v německém Selbu, která je z Aše jen šest kilometrů, zatímco do Chebu je to čtyřikrát dál.

Hnědouhelné Sokolovsko

Premiantem není ani uhelné Sokolovsko. To má z celého kraje nejnižší kvalitu života. Jakožto centrální region Karlovarského kraje je v tomto unikátní, v ostatních krajích je střední část ta, které se daří nejlépe, zatímco okrajovým hůře.