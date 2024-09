Pokud byste se vydali z Krtů na Rakovnicku do Čáslavi, bude vám cesta napříč Středočeským krajem trvat dva dny chůze. Jako jedna homogenní část země vám to ale určitě nepřijde.

Středočeský kraj je vnitřně mimořádně rozdělený a plný rozporů. „Na jedné straně máme bohaté a rychle se rozvíjející obce kolem Prahy a na druhé straně ukázkové vnitřní periferie na hranicích kraje, odkud to mají lidé daleko do Prahy i do jiných velkých měst,“ popisuje politolog Jakub Lysek z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, který se zabývá datovou analýzou, lokální a regionální politikou a volebním chováním.

První část třináctidílného předvolebního seriálu Kraje 2024 se věnuje právě středním Čechám, které jsou rozlohou i počtem obyvatel největším českým krajem. Žije v něm bezmála milion a půl obyvatel. Vlivem stěhování lidí k Praze i z Prahy ale nadále roste a jeho pozice nejlidnatějšího regionu tak bude dále sílit.

Pro kraj je hlavní město na každodenní bázi klíčovým partnerem a zároveň i soupeřem. Praha je totiž jeho správním centrem, středočeský krajský úřad sídlí na pražském Smíchově, funguje ale samostatně. Hranici mezi středními Čechami a Prahou každodenně oběma směry překračují statisíce lidí a právě bezprostřední okolí hlavního města symbolizuje rychlý rozvoj středních Čech.

„V okolí Prahy sledujeme proces suburbanizace. Bohatší a vzdělanější lidi se stěhují do okolí Prahy a často tam zakládají rodiny,“ vysvětluje politolog Lysek. Tento bohatý prstenec obepínající Prahu je mimořádně dynamická a rostoucí část republiky, která potřebuje neustálé investice do infrastruktury, aby dokázala přírůstky obyvatel obsluhovat.

„Podpora stran dnešní vládní pětikoalice dosahuje nejvyšších hodnot v zázemí jader metropolitních regionů, v tomto případě Prahy. Jedná se o tzv. překotně rostoucí ORP (obce s rozšířenou působností), primárně demograficky, co do výstavby i podílem lidí s vysokoškolským vzděláním,“ popsal sociální geograf Ondřej Slach z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.

‚Vnitřní Sudety‘

Toť jedna tvář Středočeského kraje, pro jeho plné pochopení je ale třeba zamířit i na jeho vnější okraje. „V těchto místech jsou často malá města, kterými když projíždíte, tak vypadají podobně zanedbaně jako třeba na Jesenicku,“ přibližuje Lysek.

Tyto „vnitřní Sudety“ jsou řidčeji osídlenou krajinou menších měst a vesnic, často hůře dopravně dostupné a s chybějící či nedostatečnou infrastrukturou.

V těchto opomenutých periferních regionech tak chybí třeba zubaři. V pětitisícové Zruči nad Sázavou na pomezí Středočeského kraje a Vysočiny čekali místní pět let na náhradu za zubaře, kteří odešli do důchodu.

Město ordinace zrekonstruovalo za deset milionů korun, radnice by za přilákání stomatologů dala i mnohem více. Podobně tak město hledalo i pediatra, hlásila v loňském roce reportérka Českého rozhlasu Věra Hájková.

Voličské chování

Vnitřní rozštěpení kraje se odráží ve volebním chování Středočechů a je měřitelné například indexy destabilizující chudoby a socioekonomického znevýhodnění. Destabilizující chudoba se projevuje exekucemi, bytovou nouzí rodin a životem v sociálně vyloučeném prostředí. Socioekonomické znevýhodnění nižším vzděláním a nezaměstnaností.

Dva bloky V posledních letech sledují sociologové, že mezi tábory současné vlády a současné opozice dochází k minimálním voličským přesunům a voliči se přelívají převážně mezi vládními, nebo naopak opozičními stranami.

Zisky stran současné vládní pětikoalice (ODS, STAN, TOP 09, Piráti a KDU-ČSL) a opozice (ANO, ČSSD/SOCDEM, KSČM a SPD) v krajských volbách 2020 ve Středočeském kraji s těmito indexy korelují. Čím vyšší hodnoty chudoby a znevýhodnění, tím větší podíl hlasů pro současné opoziční síly. Naopak čím se regionu daří lépe, tím spíše volí současné vládní strany.

„Korelace mezi demografickým, sociálním a ekonomickým staven a podporou/nepodporou opozice/pětikoalice je silná. Existující vzorce naznačují, že ‚geografie nespokojenosti‘ má relevanci pro kontext Česka a neměla by být opomíjena,“ upozorňuje sociální geograf Slach.

A tak v mikroregionech kolem Černošic, Říčan a Brandýsu nad Labem-Staré Boleslavi získaly před čtyřmi lety strany dnešní vládní pětikoalice dohromady přes 70 procent hlasů. Naopak nejslabších zisků dosáhly ve vnitřních periferiích: v Čáslavi, Rakovníku, Hořovicích a Slaném. I v těch ale součet jejich podpory neklesl pod 50 procent.

Nejlepší a nejslabší výsledky bloku ANO, ČSSD, KSČM a SPD pak byly opačné, nejnižší kolem Prahy a nejvyšší na vnějších hranicích Středočeského kraje.

STAN, ODS, ANO a ti další

Vyhrát a řídit největší a nejlidnatější kraj bylo vždy pro politické strany prestižní záležitostí. Že to však nemusí dopadnout vždy nejlépe, ví dobře David Rath, který ani nedokončil své čtyřleté období v čele kraje a v květnu 2012 byl i se sedmimilionovým úplatkem v krabici od vína zatčen a jeho politická kariéra tím de facto skončila.

Zatím poslední krajské volby ve středních Čechách před čtyřmi lety vyhráli Starostové před druhou ODS a třetím ANO. Krajskou radu v čele s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) složili s občanskými demokraty, Piráty a Spojenci (TOP 09, Hlas a Zelení). V opozici zůstalo jediné hnutí ANO.

Pro Starosty jsou střední Čechy tradiční baštou, jde o domovský region lídra Starostů Víta Rakušana, ve volbách 2016 zde byli druzí, v roce 2020 zvítězili.

Pecková prestižní post středočeské hejtmanky obhajuje a dle loňského šetření agentury STEM/MARK patřila mezi nejlépe hodnocené hejtmany. Tři procenta respondentů hodnotilo vedení kraje velmi dobře a dalších 44 procent spíše dobře.

Zároveň patřila mezi nejméně známé hejtmany. Že ji zná, odpovědělo 44 procent respondentů.

„Kraj je pro některé lidi imaginární jednotka, která pro ně není tak uchopitelná jako obec, okres či stát. Některým se například špatně posuzují hranice takového území či pravomoci krajských představitelů. Ne příliš vysoká je dlouhodobě také účast v krajských volbách,“ osvětlil pozadí průzkumu Jan Burianec ze STEM/MARK.