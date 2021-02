Vakcinolog: Druhá dávka AstraZenecy se má podat až po 12 týdnech. Seniory ochrání před úmrtím

Zdravotníci by měli podávat druhou dávku vakcíny firmy AstraZeneca až po 12 týdnech, v takovém případě je účinnost 81 procent. Novinářům to v pondělí řekl vakcinolog a epidemiolog Roman Chlíbek. Ministerstvo nyní připravuje metodiku pro očkování touto vakcínou, která bude interval doporučovat. Vydat by ji mělo tento týden. AstraZeneca je podle Chlíbka účinná ze 75 procent i proti britské mutaci, která se nyní v Česku šíří. Praha 10:51 22. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcíny firmy AstraZeneca | Foto: IPA/Sipa USA | Zdroj: Reuters

Podle platných dokumentů k vakcíně AstraZeneca se má očkovací látka podávat ve dvou dávkách v intervalu čtyři až 12 týdnů. Vakcinologická společnost, které Chlíbek předsedá, vydala doporučení, aby zdravotníci dávali lidem druhou dávku až po 12, případně 13 týdnech.

„Poslední studie ukázaly, že jestli se druhá dávka dá až po třech měsících, prudce narůstá její účinnost,“ řekl Chlíbek.

Pochybnosti o AstraZenece

O účinnosti vakcíny firmy AstraZeneca se dříve objevily pochybnosti. Některé evropské státy ji kvůli malému množství dat nedoporučily pro seniory. Podle Chlíbka ale takové omezení není nutné.

„Pokud si vakcinační centra vakcínu schovávají pro někoho jiného, mladšího, a kvůli tomu nemohou očkovat dostatek seniorů, tak to není úplně správný postup. Pokud nemám jinou vakcínu než AstraZenecu, tak může být aplikována seniorům. Je to lepší než ho nechat čekat, protože i tato vakcína mu přinese významný benefit,“ uvedl epidemiolog.

Vakcína podle něj poskytuje stoprocentní ochranu před těžkým průběhem onemocnění covid-19, hospitalizací a úmrtím. Mezi první a druhou dávkou pak vykázala účinnost 78 procent. U očkovaných se podle vakcinologa po podání AstraZenecy tvoří takové hladiny protilátek, jaké mají lidé pro prodělání infekce koronavirem.

Očkování AstraZenecou vázne

Očkování AstraZenecou podle Chlíbka v Česku vázne kvůli váhavosti a čekání na vyjasnění přístupu k této vakcíně.

„Vakcína AstraZeneca má určité zpoždění a myslím, že je to dominantně dáno nepochopením významu této vakcíny. Že to není nějaká horší vakcína určená jen pro určité kategorie, ale své plus přináší i seniorům. Radši rychle naočkovaný senior touto vakcínou, který nezemře nebo neskončí v nemocnici, než senior, který stále čeká, až bude dostatek na, z jeho pohledu, lepších vakcín,“ popsal epidemiolog Chlíbek.

Ministerstvo zvažuje, že by vakcínou AstraZeneca očkovalo od března pracovníky ve školství, má to být součástí postupu pro postupný návrat dětí do škol. Zapojit by se od března měli také více praktičtí lékaři, budou moci v rezervačním systému vypisovat termíny na vakcinaci.

