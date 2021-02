Co mají nosit děti? ‚Na obličejíky se respirátory nevyrábějí, alternativa je rouška,‘ doporučil Blatný

Od úterý začnou v Česku platit zpřísněná opatření. V obchodech nebo v MHD budou místo látkových roušek povinné respirátory. Není ale jasné, zda nová nařízení budou platit i pro děti. Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku zveřejní až v pondělí. „Protože se jedná o mimořádné opatření, které je stále ještě v době krizového zákona, tak je potřeba, aby ho napřed vzala na vědomí vláda,“ vysvětluje šéf resortu Jan Blatný (za ANO) pro Radiožurnál. Praha 17:16 21. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaké budou výjimky pro povinné nošení respirátorů? | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Minimálně do pondělního odpoledne nebude jasné, kde bude povinné nosit respirátor a kdo bude mít výjimku z jeho nošení. Kromě certifikovaných respirátorů nová opatření připouští také použití nanoroušek, nebo dvou chirurgických roušek na sobě.

„Já se o to prosazení snažím poměrně dlouhodobě. To není nic tajného. V pátek se na vládě podařilo na tomto dohodnout. Jedná se o mimořádné opatření, které je stále ještě v době platnosti krizového zákona, proto je potřeba, aby ho napřed vzala na vědomí vláda. Takže z tohoto důvodu ani já nemohu jinak postupovat,“ vysvětlil ministr Blatný, proč lidé ještě neznají přesné znění nařízení.

Šéf resortu zdravotnictví v neděli dále zopakoval, že povinnost nosit respirátory nebo dvě na sobě nasazené chirurgické roušky bude platit například v hromadné dopravě nebo v nemocnicích. Radiožurnálu také sdělil, že by byl rád, aby tato povinnost platila i ve školách pro pedagogické i nepedagogické pracovníky.

„Mým záměrem je, aby tato povinnost byla zavedena i na pracovištích, ale toto je potřeba vyřešit i po právní stránce. Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky je jedna z možností, kterou vřele doporučuji, aby využili očkování,“ uvedl Blatný.

Respirátory také dětem?

Jak bude specifikované nařízení nošení respirátorů pro děti, ministr neupřesnil. „Určitě pro děti do 15 let je tam alternativa roušek, protože na dětské obličejíky se respirátory nevyrábějí,“ řekl pouze. Jestli ale i děti budou muset mít na sobě nasazené dvě roušky, jako to bude u dospělých, nebo pro ně bude platit výjimka, ministr sdělit nechtěl.

Pro lidi ze sociálně slabší skupiny je podle Blatného připravován návrh ministerstvem práce a sociálních věcí. „Do jednotlivých okresů budou distribuovány roušky ze Státních hmotných rezerv, to podle mých informací řeší pan vicepremiér Jan Hamáček. A snažíme se, aby alespoň pro určitou část lidí, kteří jsou sociálně slabí, byla zajištěná dodávka respirátorů. Už jsem viděl v systému dokumentů, které předkládá vláda, že to bude navrhovat ministerstvo práce a sociálních věcí,“ sdělil. Kdy a kolik jich bude, ale neupřesnil.

‚ Drakonická opatření ’

Ministr Blatný v neděli v televizi Prima řekl, že pokud nemocnice budou muset zastavit veškerou jinou než intenzivní péči, musela by se přijmout „drakonická opatření“. Podle Blatného k tomu ale zatím nesměřujeme. Ministr řekl, že opatření zatím fungují, jen je lidé nedodržují.

„Opatření fungují, ale mohla by fungovat více, kdybychom je dodržovali,“ komentoval současný stav Blatný. Podle něj máme několik týdnů, aby každý občan změnil přístup. Jinak bude třeba přistoupit k tzv. lockdownům.

„A z tohoto důvodu se mi bude velmi těžko predikovat, co se stane, protože to nezáleží jenom na těch vlastních opatřeních, to záleží na každém z nás. Opatření jsou nastavená velmi přísně, a kdybychom je chtěli dále zpřísňovat – a já se snažím udělat všechno proto, abychom nemuseli – tak by to bylo něco, co by bylo velmi razantní a já vám teď neumím říct co, protože mým plánem to není,“ dodal.

Zpřísnění opatření požaduje třeba epidemiolog Roman Prymula, který by přistoupil k takzvanému tvrdému lockdownu. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi řekl, že je ale na něj už pozdě, že měl přijít dřív.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je potřeba lidi motivovat, aby opatření dodržovali. V televizi Prima řekl, že je to důležité hlavně proto, aby šli do karentény. Bartoš proto navrhuje místo současné nemocenské ve výši 60 procent výdělku navýšení na 90 procent.

Stav nemocnic

Na hraně kapacit je v Česku většina nemocnic – podle čísel z nedělního rána je v nemocnicích 6 021 nakažených. V těžkém stavu je přes tisíc lidí. Na jednotkách JIP a ARO je volných 15 procent všech lůžek, pro covidové pacienty je připraveno asi 160 z nich.

Situace je vážná hlavně v Karlovarském kraji. Hospitalizovány jsou tam i mladší ročníky – v televizi Prima to řekla lékařka Dagmar Uhlíková.

„Na našem infekčním oddělení jsou hospitalizovány ročníky 1998, 1999, 2001. Tahleta vlna opravdu, ale opravdu je velmi zatěžující pro ten systém,“ informovala lékařka.

Blatný v neděli nevyloučil, že pokud se dostane kapacita volných lůžek na 10 procent, stát by zřejmě požádal o pomoc sousední státy.