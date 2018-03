4. 1. 2016 |Eliška Malínská |Zprávy z domova

Takzvanou hexavakcínu by děti mohly nově dostávat ve třech dávkách namísto dosavadních čtyř. Účinky by se tím podle výrobce téměř měnit neměly. Někteří dětští lékaři a část rodičů poukazují na nadměrné zatěžování dětského organismu očkováním. Jiní pediatři ale návrh kritizují a upozorňují, že by se mohla snížit proočkovanost společnosti.