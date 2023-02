Zeman jmenoval nového ústavního soudce. Je jím bývalý děkan Masarykovy univerzity Svatoň

Rada České televize vypsala tendr na nového generálního ředitele. Dvořákovi vyprší mandát v září

Dvořák na dotaz radního Petra Šafaříka, zda se do tendru přihlásí, uvedl, že nechce odpovídat, protože nezná podmínky a neprobral to s manželkou. Čas má podle svých slov do 17. dubna.