Není to ale celá pravda, jak později zjistí Radiožurnál a Deník N . Podle hned sedmi zdrojů byl prezident v nemocnici kvůli takzvanému ascitu neboli tekutině v dutině břišní. Což podle oslovených lékařů signalizuje vážné problémy s játry. „Je to typický projev, jedná se o známku pokročilosti onemocnění,“ řekl pro iROZHLAS.cz gastroenterolog Martin Bortlík z českobudějovické nemocnice.

„Jestli má problémy s játry, a to asi má, ale nejsem lékař, se zdravým úsudkem to nemá nic společného.“

„Byl to žalm vítězný. Žalm není tesknota, je to radost a povzbuzení. Samozřejmě jsem se za pana prezidenta modlil. Každý, kdo má dar víry, by se měl modlit za své přátele a nepřátele,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí Jiří Ovčáček v rozhovoru pro Rádio Impuls.

Prezidentova karta byla vedena pod jeho pravým jménem. „Pan prezident je vždycky pod svým jménem. To je pojištěnec, který je tu vedený jako každý jiný pacient, takže tady se nic netají,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz ortoped Antonín Chochola z Ústřední vojenské nemocnice. Právě on před rokem operoval Zemanovu zlomenou ruku. „Do dokumentace mají přístup někteří lékaři, ale nevím, co tam hledají,“ dodal.

S plánovanou hospitalizací je ten den srozuměn premiér Andrej Babiš (ANO). Dozvídá se to přímo od hradního kancléře Vratislava Mynáře. Podle dvou zdrojů z blízkosti prezidenta však premiér nedostal komplexní informaci o prezidentově stavu. „Když se překouří, tak druhý den nejí,“ opakuje kancléř nejen před premiérem. To zpětně předseda vlády pro iROZHLAS.cz potvrdí: „Říkali, že pan prezident má nechuť k jídlu.“ Zbytek informací se podle svých slov dozvěděl až o několik dní později.

O devět dní později už prezident kvůli zdravotnímu stavu tajně zamíří do Ústřední vojenské nemocnice ke svému lékaři Miroslavu Zavoralovi. Co se za zdmi elitního špitálu odehrálo, není úplně jisté. Server Aktuálně.cz přinesl informaci, že právě na základě tohoto vyšetření se naplánovala Zemanova hospitalizace. „Zavoral prezidentovi doporučil, že by měl zvážit nepřetržitou péči,“ píše server. I tuto informaci potvrdil serveru iROZHLAS.cz vysoce postavený funkcionář z Úřadu vlády.

Ale zpátky k prezidentovu programu. Po schůzce s Dačićem vyráží Miloš Zeman do pražských Kbel. Tam ho ochranka vyveze na vozíku do armádního letounu CASA-C295M a míří do Brna. V plánu má schůzku s poslancem z ČSSD Romanem Onderkou a zahájení školního roku na jedné z tamních škol. Ředitelce Janě Foltýnové poděkuje za pozvání a před prvňáčky se rozhovoří o tom, že některé děti nemají dostatek jídla.

Kompletní informace o stavu prezidenta se v ten den dozvídá premiér Babiš, který se schází s Miroslavem Zavoralem. Následně jde předseda vlády navštívit přímo Zemana. Ačkoliv měl prezident omezit kouření, zdroje z nemocnice i z blízkosti prezidenta tvrdí, že na nemocničním pokoji kouří. A hodně.

Za Zemanem ten den přichází také kancléř Mynář, který se snaží rozehnat pochyby o zdraví hlavy státu. „Pan prezident se cítí naprosto v pohodě,“ prohlásí po setkání pro ČTK.

Přijíždí rodina

pondělí 20. září

Prezident v nemocnici pobývá sedmý den, již v tu chvíli se jedná o jeho nejdelší pobyt ve střešovické nemocnici. Povzbudit ho přichází manželka Ivana Zemanová a dcera Kateřina.

Ještě týden? Ne

úterý 21. září

Za prezidentem míří kancléř Mynář a hradní protokolář Vladimír Kruliš, který do nemocnice přinesl dva koše květin. Oba ho podle informací serveru iROZHLAS.cz prosí, aby v nemocnici zůstal alespoň o týden déle. Zeman ale nechce.

„Byl propuštěn na vlastní žádost. Plus v té době řekl panu profesorovi – Mirku, prosím tě, mě to tady nebaví a chci pryč,“ tvrdí jeden ze zdrojů z prezidentova okolí. „Kdyby tam zůstal o týden déle, tak bychom nemuseli řešit, že byl zesláblý a strašně unavený,“ doplňuje.

Víno na fotografii

středa 22. září

Prezident se loučí s nemocničním personálem. „Jsem draslíkový muž,“ vtipkuje před odjezdem. Následně zamíří do zámku v Lánech. O několik hodin později už má na programu první schůzku s ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou. „Byl hrozně rád, že je doma, to bylo jednoznačně vidět. Říkal, že tam byl unavený, protože se nevyspal ve své posteli,“ komentuje šéfka resortu schůzku.

„Působil na mě velmi dobře, hlava mu myslela, bylo vidět, že na všechny věci reaguje, ptá se aktivně.“ Alena Schillerová, 22. 9.

Zeman po druhé hodině odpolední přijímá také šéfa ODS Petra Fialu a jeho stranického kolegu Pavla Blažka. Jejich jednání zvěční hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Na fotografii má před sebou prezident sklenku vína.

Podle Blažka se jí však během jednání ani nedotkl. „V momentě, kdy tam přijdete a dělá se fotografie, nám dali nápoje, abychom si mohli sundat roušky. A nevím, proč tam měl prezident víno,“ popisuje zpětně Blažek. Zároveň podotýká, že prezident během jednání kouřil cigarety. Audience u prezidenta se následně dočká také šéf SPD Tomio Okamura.

Pracovní program v Lánech, v Masarykově pracovně, pokračuje. Prezident republiky Miloš Zeman přijal předsedu Občanské demokratické strany Petra Fialu a poslance této strany Pavla Blažka. pic.twitter.com/oq6FP7z2OZ — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 22, 2021

Podle lékaře Nešpora může kouření prohloubit další prezidentovy zdravotní problémy. „Je to další problém. Tabák je významný rizikový faktor nádorových onemocnění a srdečních onemocnění. Tabák a alkohol mu navíc nezlepší fungování nervů na dolních končetinách,“ říká pro iROZHLAS.cz lékař.

Prezidentovi se zároveň zvolňuje podle tří zdrojů z Pražského hradu pracovní program a sako mění za župan. „Poté, co se vrátil z nemocnice, nastal odpočinkový režim, nechodí v obleku, ale v domácím oblečení,“ říká pod podmínkou anonymity člověk ze Zemanova okolí.

U hlavy státu se zároveň podle dvou zdrojů střídají tři pečovatelky. Server iROZHLAS.cz si proto vyžádal popis práce tří zaměstnankyň. Z odpovědí vyplynulo, že všechny jsou formálně začleněné pod Správu Pražského hradu a jejich oficiální náplň práce je uklízení, servis a obsluha prezidenta. „Jsou prostě k ruce panu prezidentovi,“ říká zdroj jemu blízký.

Jak dostat Zemana zpátky do špitálu

čtvrtek 23. září

I když se prezident vrátil z nemocnice, nadšení na zámku v Lánech nepanuje. Zemanův tým včetně jeho rodiny podle čtyř zdrojů z Hradu chce, aby se vrátil do špitálu. Kancléř Mynář proto navrhuje, aby se u prezidenta střídali jeho poradci i lidé z jeho nejbližšího okolí. Aby ho přemluvili k další hospitalizaci.

„Při podobných zákrocích jsou minimálně tři týdny, kdy má být člověk na kapačkách. Ale on byl fakt zabejčený, do nemocnice nechtěl,“ říká zdroj z Hradu. „Prezident je pan bolístka, má fobii z injekcí, lidsky ho to trápí. Do nemocnice jde, až když je to na hraně,“ popisuje další zdroj ze stejného prostředí.

V dalších dnech prezidenta kromě jeho příbuzných – alespoň podle oslovených zdrojů – přemlouvají i další, například kancléř Vratislav Mynář nebo poradci Martin Nejedlý a Rudolf Jindrák. Podle informací serveru iROZHLAS.cz se zapojí také ošetřující lékař Miroslav Zavoral, který už v polovině září pro Zemana navrhoval nepřetržitou péči.

Pracovníci Pražského hradu se Zemana snaží nalákat i na slavnostní ceremoniál plánovaný na 28. října. „Pro něj to hodně znamená. Slibovalo se mu, že když půjde nyní do nemocnice, bude na ten svátek v kondici,“ říká další hradní zdroj.

77letý koňak

pondělí 27. září

Prezidenta přijíždí přemlouvat také Andrej Babiš. Ten do lánského zámku za Zemanem zavítá na večeři, během které se podává paštika z kachních jater. Prezident se jí však téměř nedotkne, je viditelně unavený. Zato cigarety si neodepře. „Kousek té paštiky snědl, ale kouřil stále,“ vybavuje si zdroj. Prezident si prý během večeře stěžuje na bolesti břicha. Předseda vlády předává Zemanovi narozeninový dárek – koňak.

Lány, právě teď. Prezident republiky Miloš Zeman při příležitosti pravidelného jednání srdečně přivítal předsedu vlády Andreje Babiše. pic.twitter.com/thIrf9APGI — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 27, 2021

„Má stejné stáří jako pan prezident,“ chlubí se pak Babiš pro Novinky.cz. Zároveň podotýká, že si ho prezident musí nechat na později, což souvisí s Zavoralovým nařízením o omezení alkoholu.

Mynářovo embargo

úterý 28. září

S koncem září přichází pro úzký hradní tým nové nařízení od kancléře Mynáře: nepouštět z Hradu a lánského zámku žádné informace o prezidentově zdravotním stavu. Příkaz platí také pro Ovčáčka, jak serveru iROZHLAS.cz potvrzují tři pracovníci Pražského hradu.

„Řekl všem lidem, kteří do toho mají co mluvit, že žádné prohlášení nepůjde ven, aniž by ho povolil kancléř,“ upozorňuje zdroj z Hradu. Konec nastal také žalmům hradního mluvčího. „Ovčáčkovi zakázal psát žalmy,“ připojuje dále zdroj z blízkosti prezidenta.

Oficiálně se však pracovníci k vydanému embargu vyjadřovat nechtějí. „Nevidím důvod, abych se vyjadřoval k našim interním věcem, takže na to nebudu odpovídat,“ řekl pro iROZHLAS.cz Roman Lipták, ředitel hradního oddělení analytických činností. Stejně tak nechce nařízení komentovat Antonie Mikulková, šéfka Oddělení interního auditu.

Ivo Mathé, bývalý kancléř prezidenta Václava Havla, považuje takový zákaz za nepřijatelný. „Když byl pan Václav Havel vážně nemocný, komunikovali jsme všechno, byli jsme otevření. Chování kancléře Mynáře není akceptovatelné,“ odsuzuje mlžení kolem zdraví prezidenta.

Své zdravotní problémy tajil například i Gustáv Husák, kdežto o nemocech Ludvíka Svobody vycházely referáty na stránkách Rudého práva. Jak se informovalo o zdraví československých a českých prezidentů? Nabízíme přehled i s dobovými audiozprávami.

Andrej, nebo Viktor?

středa 29. září

Za prezidentem do Lán přijíždí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a následně maďarský premiér Viktor Orbán. Podle výpovědi, kterou zveřejnil server Seznam Zprávy, Zeman Orbána v některých chvílích ani nepoznává. „Oslovoval ho Andreji a začal na něj mluvit rusky,“ uvádí anonymní zdroj Seznam Zpráv. Další zdroj z Hradu to pak potvrdil pro iROZHLAS.cz: „Natřikrát mu řekl Andreji a mluvil na něj rusky. Byl mimo.“

Tématem jednání v Lánech byla zejména energetika, dopady Green Dealu, kdy se prezident republiky kriticky vyjádřil k plánům Evropské komise. Diskuse se vedla i o dopadech německých voleb na EU.



Po ukončení setkání se maďarský premiér podepsal do Pamětní knihy zámku v Lánech. pic.twitter.com/i2lTcIr2nf — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 29, 2021

„Komunikoval, ale bylo vidět, ze je unavený,“ rozšiřuje popis jednání s Orbánem jeden z poradců prezidenta.

Když se Andrej Babiš o průběhu jednání dozvěděl, zavolal prezidentově dceři Kateřině. „Přemlouval ji, aby mu domluvila. Aby šel zpět do nemocnice. Dlouze o tom spolu mluvili,“ popisuje zdroj blízký předsedovi vlády.

„Původně to bylo plánované na pondělí. Protože byl ale v neděli oblečený kvůli schůzce s Babišem, rovnou ho tam vzali,“ přibližuje hlas z Kramářovy vily.

Můžete být v klidu

úterý 5. října

Přímluvy a domluvy nezabírají. Zeman stále nechce opustit lánský zámek. Proto za ním míří prezidentův ošetřující lékař Zavoral.

Hradní mluvčí Ovčáček veřejnost uklidňuje, že prezident se pečlivě připravuje na povolební vyjednávání. „Můžete být v klidu, drazí,“ nechává se slyšet na twitteru. O několik hodin později ale Deník N informuje o tom, že Zavoral prezidenta přemlouval, aby přijel na vyšetření. „Chtěl by prezidentovi udělat další a nová vyšetření. Miloš mu řekl: ‚Nechci‘,“ tvrdí zdroj Deníku N a identicky to popisují i klíčové zdroje serveru iROZHLAS.cz.

‚Musí jít, nebo zemře‘

čtvrtek 7. října

Hradní kancléř slibuje, že veřejnost prezidenta v pátek uvidí. Nestane se. Ve čtvrtek odpoledne do lánského zámku opět míří Miroslav Zavoral. Podle dvou zdrojů z blízkosti prezidenta znovu naléhá, aby Zeman odjel na vyšetření do nemocnice. Jenže Zeman to opět odmítá. „Zavoral tam šel a dal jim nůž na krk a řekl, že prostě půjde,“ říká zdroj. „Řekl, že musí jít, nebo zemře,“ doplňuje.

„Říkal jsem mu, že čím dřív si půjde do toho špitálu lehnout a dají mu vitamíny, tím dřív bude zpátky, ale on je bolestínek,“ popisuje další Zemanův blízký.

Zavoral si kvůli tomu stěžoval u svého kolegy, ředitele dalšího pražského špitálu. „Bavili jsme se o tom a říkal mi, že prezidenta nemohou přemluvit a že je to těžké,“ sdělil detaily z rozhovoru. S ohledem na situaci si však nepřál být jmenován.

S urnou za Zemanem

pátek 8. října

Kancléřovy sliby, že veřejnost prezidenta uvidí, se nenaplní. Začínají sněmovní volby a do lánského zámku chvíli před třetí hodinou odpolední míří volební komisaři s přenosnou urnou. Prezident odvolí, jeho mluvčí zveřejní tři technicky nedokonalé fotky a hradní kancléř následně ruší jeho program. Nejprve plánovaný nedělní rozhovor na Primě, ve stejný den má proběhnout také setkání prezidenta s Andrejem Babišem. I to je v tu chvíli nejisté.

Hradní mluvčí ale nadále tvrdí, že změna programu je kvůli tomu, aby prezident nabral síly. To mimochodem Zemanovo okolí říká i dalším politikům.

Prezident Miloš Zeman právě odvolil na lánském zámku. Je prý v dobré náladě. Rozhovor s předsedou volební komise@iROZHLAScz pic.twitter.com/oSjWwRcO1A — Vít Kubant (@KubantVit) October 8, 2021

„Na dotaz ohledně zdravotního stavu prezidenta mi kancléř Mynář řekl, že jeho stav je dobrý,“ komentuje pro iROZHLAS.cz zpětně šéf komunistů Vojtěch Filip, který si s prezidentem plánoval schůzku na další týden. I ta ale byla nakonec zrušena.

Předobjednávka

sobota 9. října

Volební komisaři začínají postupně sčítat hlasy ve sněmovních volbách a na lánském zámku se podle tří zdrojů z blízkosti prezidenta připravuje hospitalizace po nedělní schůzce s premiérem. Prezidenta se nakonec povede přesvědčit.

„V sobotu prezident souhlasil, takže jsem mu věřil, že to bude ještě v neděli ráno platit,“ popisuje jeden ze zaměstnanců Hradu. A dodává, že Zemanovo okolí ten den předobjednalo sanitku, která má prezidenta odvézt do střešovické nemocnice.

Premiéra následuje sanita

neděle 10. října

Zeman si bere oblek. Blíží se jedenáctá hodina a černé auto značky BMW přiváží do lánského zámku premiéra Babiše na plánované setkání. Společně stráví zhruba třicet minut. „Přišel jsem tam na 11. hodinu, v 11.30 přišel pan Zavoral a ve 12 byl plánovaný odvoz pana prezidenta do nemocnice, takže to bylo plánováno dopředu,“ vysvětloval až tento týden Babiš. Prezident podle něj působí vyčerpaně a komunikuje velmi pomalu. „Premiér dostal analýzu k výsledkům voleb zpracovanou hradním analytickým týmem,“ popisuje zdroj blízký premiérovi.

Po předání analýzy premiér odjíždí a vzápětí z bran lánského zámku vyráží sanitka i s prezidentem. Směr? Ústřední vojenská nemocnice. „Bylo to plánované na pondělí. Protože byl prezident v neděli oblečený kvůli schůzce, rovnou ho tam vzali,“ přibližuje další premiérův spolupracovník a vyvrací tak spekulace o tom, že převoz urychlil přímo premiér Babiš.