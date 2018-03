Jiří Ovčáček

Praha| 12. 8. 2017 |Kristýna Novotná |Zprávy z domova |Doporučujeme

Premiérem by se podle prezidenta Miloše Zemana měl stát vítěz říjnových voleb. V roce 2013 přitom prohlásil, že nebude riskovat to, že by některý z členů nové vlády řídil resort z vyšetřovací vazby.