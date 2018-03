2. 2. 2017 |Magdalena Slezáková |Zprávy ze světa

Každé jaro to bylo stejné: když se v půlce května oteplilo, děti se ráno budily s výkřikem na rtech, aby se o chvíli později zkroutily v křečích. Pak upadly do kómatu, které skoro polovina z nich nepřežila. S červencovými monzuny záhadná epidemie zmizela - dokud se napřesrok v plné síle nevrátila. Bezradní lékaři léta tápali v marné snaze odhalit zabijáka, který sužoval indickou metropoli Muzaffarpúr. Teprve nedávno uspěli: viníkem bylo liči. Bezmála detektivní příběh o smrtící síle jinak zdravého ovoce popsaly New York Times.