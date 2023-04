Fasádu zámku v Opočně poničil vandal. ‚Pokud chce lézt po stráních, dáme mu nůžky,‘ vzkazuje kastelán

Neznámý vandal poškodil fasádu zámku v Opočně na Rychnovsku. Na omítce hlavní zámecké budovy se začátkem týdne objevil velký růžový nasprejovaný nápis. Pachatele hledá policie a správci památky zase uvažují, že do parku nastraží fotopasti. Opočno 17:40 27. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na zámku v Opočně způsobil vandal škodu za desítky tisíc korun. Posprejoval fasádu hlavní budovy | Zdroj: Police ČR

Růžový nápis s černými obrysy je umístěn na vrcholu strmého svahu. Podle kastelána zámku v Opočně Tomáše Kořínka to musel být značný fyzický výkon, dostat se na takové místo.

„Buď musel ten člověk jít tady kolem schodiště a pak už poslední zhruba dva metry musel opravdu lézt po skále, aby se tam dostal. Pokud šel až odspodu, tak si dal trošku do nohou,“ popisuje kastelán Kořínek těžko dostupné místo, kde vandal poničil fasádu.

S vandaly se v Opočně nesetkali poprvé. „Na to, že je v zámeckém parku posprejována vodárna nebo nějaká lavička, na to jsme si už ‚zvykli‘. Ale že někdo posprejuje hlavní zámeckou budovu, to se tedy stalo poprvé,“ říká Kořínek.



Podle měření kastelána je nápis velký 190 na 110 centimetrů.

„Doporučili bychom tomu člověku nějaké práce tady v parku. Pokud chce lozit po stráních, tak může, ale půjčili bychom mu zahradnické nůžky,“ glosuje.



Zabránit dalšímu vandalství by mohly například kamery. „To většinou takové lidi odradí. Ale celý zámecký areál v Opočně má 22 hektarů, včetně parku, takže těch kamer by zde bylo zapotřebí velmi mnoho. A bylo by to samozřejmě finančně velmi náročné,“ obává se kastelán.



„V tuto chvíli uvažujeme o tom, že po zámeckém parku nainstalujeme fotopasti, abychom takovým případům předešli aspoň trochu. Je to taková levnější varianta opatření,“ dodává Kořínek.

Kromě fasády zámku se další, mnohem větší graffiti objevily i na hájovně v zámeckém parku. Vzniklá škoda je několik desítek tisíc korun.