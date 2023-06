Prezident má znovu důvěru většiny Čechů. Věří mu 58 procent z nich, ukázal průzkum

Důvěra v prezidenta po nástupu Petra Pavla do funkce výrazně stoupla. Na rozdíl od posledních let působení jeho předchůdce Miloše Zemana má nyní hlava státu opět důvěru většiny Čechů. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd České republiky, prováděného od března do května.

