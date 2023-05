Průzkum: Konsolidační balíček je pro polovinu obyvatel nezbytný, 41 procent Čechů mu ale nerozumí

Život v Česku nebude s nově navrženými sazbami DPH levnější. Myslí si to více než dvě třetiny Čechů. I tak je vládní konsolidační balíček pro 51 procent obyvatel nutným krokem, a to i přes to, že 41 oslovených uvádí, že mu nerozumí. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu Medianu pro Český rozhlas. Praha 6:00 16. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vláda v úsporném balíčku navrhla místo současných tří sazeb DPH jen dvě. Základní zůstane na současných 21 procentech, snížená bude dvanáctiprocentní.

„Více zdaníme alkohol, tabák a další položky, které zatěžují naše zdravotnictví a vytvářejí dlouhodobé náklady, které nese celá naše společnost. Zároveň zlevníme důležité položky, bez kterých se nikdo neobejde, jako jsou třeba potraviny, bydlení nebo léky,“ vysvětlil premiér Petr Fiala z ODS.

Výjimku budou mít knihy, které by měly nově patřit do nulové sazby DPH. Tyto vládou navržené změny musí ještě schválit Parlament i prezident a platily by od příštího roku. 72 procent Čechů si ale nemyslí, že se jim díky těmto úpravám zlevní životní náklady. Naopak 23 procent lidí v nižší životní náklady věří.

„Ve vyšší míře jsou to lidé se základním vzděláním, lidé se středoškolským vzděláním bez maturity. Ti kdo ve vyšší míře neočekávají snížení nákladů na život, jsou voliči ČSSD v 86 procentech případů a voliči SPD v 84 procentech případů,“ uvedl ředitel společnosti Median Petr Čech.

Podle 51 procent respondentů je konsolidační balíček nezbytný. „81 procent těch, kteří volí vládní koalici, považují tento ozdravný balíček jako nezbytný krok, kdežto voliči ANO jej považují za nezbytný pouze v 33 procentech případů,“ vysvětluje Čech.

To, že je balíček potřeba, nejčastěji zmiňovali studenti, a to z víc než 70 procent, s rostoucím věkem se míra podpory balíčku plynule snižuje. Nejnižší míra nesouhlasu je u vyučených bez maturity, ta přesahuje 51 %, a také u obyvatel chudších krajů českého severozápadu.

Pro 46 procent jsou představené úpravy srozumitelné. Rozumí jim znovu spíše podporovatelé vládních stran. Přesvědčení o srozumitelnosti reforem klesá s věkem a stoupá s dosaženým vzděláním.

Načasování reformního balíčku

Víc než tři čtvrtiny dotázaných se shoduje, že vládní úpravy na ozdravení státního rozpočtu nemají správné načasování, většina si myslí, že přichází příliš pozdě.

„71 procent respondentů se domnívá, že přichází příliš pozdě, že vláda s tímto balíčkem přišla včas, se domnívá devět procent respondentů, a to, že by s balíčkem přišli příliš brzo, se domnívá pouze pět procent respondentů. Patnáct procent respondentů neví,“ vysvětluje ředitel Medianu Čech.

Skoro 70 procent lidí si myslí, že navrhované změny narůstající zadlužení státu nevyřeší. Respondenti, kteří spíše souhlasí s tím, že navrhované změny vyřeší zadlužení, jsou lidé s vysokoškolským vzděláním a podnikatelé.

To, že balíček s problémy státního rozpočtu nepomůže, si myslí například z 94 % voliči SPD nebo z 81 % lidé, kteří volili Andreje Babiše ve druhém kole prezidentských voleb.

Nejvyšší podíl dotazovaných souhlasí s tím, že šetřit by se mělo primárně na státním aparátu a všichni stejnou měrou. Státní aparát chce omezit 44 procent, rozdělit úspory všem skupinám stejnou měrou chce 27 procent.

To, že břemeno by měly nést primárně firmy a podniky, si myslí přibližně 12 procent dotazovaných. Nejméně lidí chce nechat úspory dopadnout na živnostníky a zaměstnance.

Knihy a tichá vína

Konsolidační balíček zavádí nulovou sazbu DPH na knihy, s tímto krokem souhlasí nadpoloviční většina, konkrétně 54 procent respondentů. Podíl souhlasících roste s dosaženým vzděláním. Míra nesouhlasu se naopak zvedá s věkem.

Výzkum zjišťoval i názor lidí na zdanění prodeje tichého vína, které by podle něj zavedla více než polovina dotazovaných, současný stav naopak vyhovuje 35 procentům dotazovaných. Se zdaněním tichého vína souhlasí více voliči koalice Pirátů a STAN, proti se naopak staví voliči ANO.