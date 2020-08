Babiš na sítích volal po opakování voleb v Bělorusku, poslanci ANO ale návrh ve sněmovně nepodpořili

Sněmovna ve středu po vzoru Senátu odsoudila násilné a nepřiměřené zásahy režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka vůči jeho odpůrcům, kteří protestují proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb. Poslanci ANO ale zvedli ruku pouze pro návrh, který podporuje postoj české vlády k situaci v Bělorusku. V téměř všech ostatních bodech hlasování se naprostá většina poslanců vládního ANO zdržela. Praha 18:31 20. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ačkoliv dává premiér Andrej Babiš (ANO) na své sociální sítě v posledních dnech fotky a videa o tom, jak „zrůdné“ je zacházení běloruské policie, ani jeden z poslanců ANO nepodpořil návrh, který požaduje propuštění politických vězňů, nezávislé vyšetření policejních represí a vyjadřuje solidaritu s mučenými běloruskými občany.

@AndrejBabis Díval jsem se teď na vícero videí z Běloruska, kde zbabělá agresivní policie mlátí bezbranné lidi. Je to neuvěřitelné zvěrstvo. Pevně doufám, že jsou to poslední hodiny diktátorského režimu a že občané zvítězí. 82 2156

„Řešili jsme to na klubu před začátkem schůze, kdy jsme se dohodli, že dáme vlastní usnesení o dvou bodech, které bude podobné Senátu. První bod jsme převzali ze Senátu. V druhém bodě dáváme podporu krokům, které dělá vláda. Nám to totiž přišlo jasné a nemuselo to být tak dlouhé, jako bylo navrženo opozicí,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz Jaroslav Bžoch (ANO), který je i místopředsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny.

Hlasování o bodu, který neuznává oficiální výsledky voleb a požaduje jejich opakování, se zdrželo 49 poslanců za ANO. Předseda vlády přitom na svůj twitter opakovaně psal, že svobodné a transparentní volby jsou v Bělorusku nezbytné.

Podle Bžocha ale poslanci ANO některé návrhy ani podpořit nemohli. To se podle něj týká i bodu, kde opozice vládu vyzývá, aby „nastavila vstřícnou politiku vůči těm, kteří z Běloruska prchají před politickými represemi a poskytla podporu běloruským studentům, kteří projeví zájem o studium na českých školách“.

„Formálně špatně mi připadalo třeba to, že bychom měli přistupovat jinak k občanům Běloruska, kteří k nám budou přicházet a žádat o azyl, než ke komukoliv jinému. Sněmovna si takové vyjádření nemůže dovolit dát do svého usnesení, protože ke všem musíme přistupovat stejně, jsme k tomu vázáni úmluvami. Když někdo přijde v tuto chvíli z Běloruska, tak s ním samozřejmě budeme nakládat jako s politickým uprchlíkem a azyl dostane, protože na to má nárok,“ řekl Bžoch.

@AndrejBabis A to taky bylo hlavní téma. V Bělorusku je hodně zraněných. Potřebují pomoc. ČR by jim ji mohla poskytnout. Domluvíme se, co je možné, jestli bychom zraněné vzali k nám do nemocnic na ošetření. Pomůžou nám i běloruští lékaři žijící u nás. 5 47

S prohlášeními premiéra Babiše na twitteru si podle něj hlasování ze strany poslanců ANO nijak neprotiřečí.

„Usnesení sněmovny zní, že podporujeme pozici vlády a kroky, které činí v souvislosti s děním v Bělorusku. To je jasný mandát vládě a tomu, co pan premiér dělá. Situace je dynamická a stále se vyvíjí a i kroky, které bude dělat vláda, se vyvíjí,“ zdůraznil poslanec.

Většina poslanců ANO ale hlasovala i proti opoziční výzvě vládě, aby neodkladně připravila návrh zákona, který by umožnil „zavedení národních individuálních sankcí vůči osobám, které nesou odpovědnost za závažná porušování lidských práv“. Podle Bžocha by takový zákon byl zbytečný.

„Chceme, aby se k tomu postavila celá Evropská unie a ne jen Česká republika. A v současné době EU pracuje na směrnici, která bude platná pro všechny členské státy a bude dávat možnosti sankcí. Přijde nám zbytečné vyzývat vládu k něčemu, na čem už dlouhodobě pracuje Evropská unie.“

Ještě v neděli přitom premiér psal, že vzhledem k naší historické zkušenosti je nezbytné, aby se země V4 aktivně zasadily o změnu situace v Bělorusku.

@AndrejBabis V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968. Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Proto se v tom angažuju a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli. Víc v hlášení. 48 727