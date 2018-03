Alexandr Lukašenko

31. 5. 2012 |Ladislav Dvořák, Dana Votýpková, Lucie Maňourová, Karolína Koubová |Zprávy ze světa

Staronový ruský prezident Vladimir Putin se dnes vydává na první zahraniční návštěvu po svém znovuzvolení, a to do Běloruska. Od západního souseda Ruské federace bude Putin dále pokračovat do Německa za kancléřkou Angelou Merkelovou a do Francie, kam cestuje na pozvání nově zvoleného prezidenta Françoise Hollanda.