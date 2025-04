Rodinná pouta a právník, který mluvil. Kauzu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra šetří policie

Už nějaký čas sleduješ dění kolem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, což je druhá největší pojišťovna v Česku. V té kauze jde o veřejné zakázky, které měla pojišťovna přihrávat jednomu konkrétnímu člověku, aspoň tak jsi to zhruba popsal. Nakolik máš tyto informace potvrzené?

To se dá snadno ověřit v registru smluv, kde jsou všechny smlouvy i s částkami. Popisuje to zpráva z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu a popisuje to nakonec i audit Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, který si vedení pojišťovny nechalo zpracovat po té, co jsme na to upozornili.

Teď o tom mluvíme, protože se ti podařilo spojit s právníkem pojišťovny, který odmítl podepsat vybrané zakázky, jež se měly týkat toho, že by byly pro jednoho konkrétního člověka. Má jít o ředitele odboru právních agend. Sešli jste se?

Sešli. Dozvěděl jsem se o něm tak, že jsem získal dopis, který napsal dozorčí a správní radě a v němž upozornil na věci, které se v pojišťovně dějí. Především poukázal na to, jakým způsobem byl odstaven coby nejvyšší právník v pojišťovně.

Už tam tedy nepracuje.

Nepracuje. Byl členem v zásadě nejvyššího vedení pojišťovny. Sešli jsme se, následně mi dal písemné vyjádření, přesně vycizelované. Jeho podmínka byla, že nebudeme uvádět jeho jméno.

Nenatočili jste žádný rozhovor, nemluvili jste na záznam. Sešel se s tebou a dal ti písemné vyjádření.

Ano. Schůzku jsem si nenahrál, na tom jsme se domluvili.

„Na příslušných listinách je místo mého souhlasu, který jsem poté odmítal udělovat, souhlas generálního ředitele zdravotní pojišťovny. “ právník (ČRo, archiv Vojtěcha Gavriněva, duben 2025)

Co stojí v písemném vyjádření?

Popsal mi v něm, jakým způsobem se ho v pojišťovně zbavili. Nejdřív, a to už se dělo několik let, pojišťovna dávala zakázky na marketing jedné konkrétní firmě a on jako hlavní právník s tím měl co dočinění. Například v některých případech měl schvalovat výjimky, díky kterým bylo možné oslovit jenom jednoho dodavatele a nepoptat jich víc. To odmítal dělat a kritizoval i další věci, které se týkaly zakázek. Nicméně v některých případech generální ředitel David Kostka zakázky schválil sám i bez hlavního právníka a takto to běželo až do listopadu 2024, kdy jsme tyto případy popsali a zveřejnili na Radiožurnálu. Několik málo týdnů poté tohoto nejvýše postaveného právníka postavili na překážky.

„Celkové jednání generálního ředitele považuju za bezprecedentní. (...) Nikdo z odborného útvaru nebyl v rámci auditu kontaktován k podání vysvětlení. “ právník (ČRo, archiv Vojtěcha Gavriněva, duben 2025)

Co to znamená?

Že mu neumožnili vstupovat do budovy, zneplatnili jeho kartičku na vstup, zablokovali mu přístup do e-mailu a zapečetili kancelář, takže se už nedostal k žádným pracovním věcem ani k pracovním e-mailům. Vedení zároveň zadalo audit veřejných zakázek, který měl rozkrýt, jestli je něco špatně, nebo ne, protože se na to logicky tou dobou už začala ptát dozorčí a správní rada. Po dvou měsících na překážkách dostal šéf odboru právních agend výpověď. Ta je nějak zdůvodněná, údajně se mu ještě dostalo slovního vysvětlení, že to je kvůli auditu, který pro něj nedopadl dobře. On si stěžoval hlavně na to, že i když audit vznikal, tak jeho se nikdo na nic neptal, nežádal o poskytnutí e-mailů mezi ním a oddělením marketingu. Nikdo nezkoumal jeho postoj, přestože to je člověk, který by se k tomu vyjadřovat měl. Proto získal pocit, že audit vznikal jenom na oko nebo proto, aby se podezření hodilo na někoho jiného, a on to tímto způsobem odskákal.

Jestli tomu rozumím správně, tak Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, respektive oddělení marketingu si zadává marketingové zakázky, které dostává jedna firma. Některé výjimky, které musí být u zakázek zadané, aby to dostala ta konkrétní firma, musí schválit nebo podepsat právník. V některých případech to ale podepsat odmítne a na základě toho má podezření, že ho vyhodí z práce.

Na mě to působí tak, že zlom nastal, když jsme na to začali veřejně upozorňovat. Do té doby to nějakým způsobem běželo, potom pojišťovna vykázala tuto činnost. Prezentovali to dozorčí a správní radě tak, že učinili nevratné personální změny, kterými se vyřešil problém se zakázkami, který odhalil i audit.

Vyřešili to tedy tím, že vyhodili svého právníka, který za tím měl podle vedení stát.

Pokud vím, skončilo víc lidí, nebyl to jenom on.

Střet zájmů při zadávání zakázek

Pojďme teď tu kauzu rozkrýt. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra zadávala zakázky v podstatě na míru firmě, která se jmenuje Sport Invest Marketing?

Firma Sport Invest Marketing je poměrně čerstvě přejmenovaná na TPH sport agency, založil ji David Trávníček a dnes je, myslím, napsaná na jeho dceru. Především tato firma a ještě jedna další Trávníčkova společnost získávaly zakázky na marketing. Za posledních pět let to bylo za 40 milionů korun. David Trávníček je podnikatel, má tyto marketingové firmy, kromě toho je prezidentem Svazu lyžařů. Firma Sport Invest, jak je často označovaná, je poměrně významná na trhu. Zastupovala Petra Čecha v době, kdy byl na vrcholu, zastupovala Ester Ledeckou, Martinu Sáblíkovou, Adama Ondru.

Velká jména sportovního odvětví.

Samozřejmě nezastupovala všechny top české sportovce, takových firem je víc, ale tato patří mezi významné.

Proč měla dostávat zakázky právě tato firma? Je tam nějaká vazba mezi Sport Invest Marketing a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra?

Zjistili jsme, že před několika lety nastoupila na pozici vedoucí oddělení marketingu Trávníčkova partnerka Veronika Mačáková, se kterou, pokud vím, žije, vychovávají spolu děti a tak dále.

Mezi firmou a zdravotním pojišťovnou je tedy rodinná vazba.

Myslím, že nejsou manželé, každopádně každý se jmenuje jinak. Kromě toho Davida Trávníčka s Davidem Kostkou, generálním ředitelem pojišťovny, pojí přátelské vztahy. Když jsem se jich na to zeptal, tak to ani jeden nepopřel, ale uvedli, že jejich vztah nehrál žádnou roli v zakázkách.

„Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vám na všechny dotazy již odpověděla. Personální záležitosti nebudeme komentovat.“ Jana Schillerová, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ČRo, archiv Vojtěcha Gavriněva, duben 2025)

Co říkali na zjištění, která jsi zveřejnil?

Ani jeden z nich už se mnou teď nekomunikuje. V první reakci oba odmítli, že by se dělo něco nestandardního. Generální ředitel Kostka opakovaně odmítá žádosti o rozhovor a odmítá se i vyjadřovat. Pouze mi přes svojí mluvčí několikrát vzkázal, že všechny dotazy už zodpověděli a nemají, co dalšího by mi k tomu řekli.

Zakázek mělo být víc? Máš zmapované, o co přesně šlo, na co to přesně bylo, kolik jich bylo?

Většinou jsou to zakázky na propagaci prostřednictvím sportovců, typicky například logo zdravotní pojišťovny. To je číslo 211 například na dresu Martiny Sáblíkové a dalších sportovců.

Zdravotní pojišťovna si to zadá, firma to zajistí, objeví se to na dresu některého ze sportovců. To je příklad takové zakázky.

Jsou to dresy, reklamní bannery, pojišťovna je možná zmíněna na tiskových konferencích a tak podobně. Problematické je, že zakázky se i překrývaly, v jednom roce byly uzavřené dvě různé v zásadě na to samé. A aspoň podle toho, co zjistil Nejvyšší kontrolní úřad, se ani nezkoumalo, k čemu tato propagace slouží, jaké jsou její dopady a tak dále.

To znamená, že podezřelé zakázky nakonec kontroloval i Nejvyšší kontrolní úřad?

Ano, věnoval se tomu. Instituce, která by potom mohla pojišťovnu pokutovat, je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nicméně v létě 2024 Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil zprávu ze své kontrolní akce, kde spoustu problémů popsal. Například účelové dělení zakázek tak, že se vešly do dvoumilionového limitu, kde se soutěží jiným způsobem, než kdyby šlo o větší zakázky. Těchto triků je tam víc. Je tam obcházení pravidla, že musíte oslovit víc dodavatelů, tím, že uděláte výjimku a oslovíte pouze jednoho, protože tvrdíte, že je to tak specifická věc, kterou nemůže dodat nikdo jiný. To se má používat například u uměleckých děl, kdy autor je jeden.

Máš nějaký konkrétní příklad, kdy k něčemu takovému došlo?

Je tam případ zakázky za 10,5 milionu korun z roku 2022, kdy byly podmínky tak přísné, že na trhu nebyl nikdo jiný, kdo by to reálně mohl dodat. Podmínky byly až absurdní, například že dodavatel nabídne dva sportovce, jednoho muže, jednu ženu, přičemž oba musí být pojištění u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra...

Dodavatel je musí asi mít nějak nasmlouvané, aby s nimi byl v kontaktu, že?

Jasně. Oba se zúčastnili olympijských her, oba získali pět a víc medailí na olympijských hrách, mistrovstvích světa nebo mistrovstvích Evropy...

To je hodně zúžené...

A oba se například umístili mezi deseti nejlepšími sportovci v anketě Sportovec roku minimálně dvakrát mezi lety 2016 a 2021 a tak dále. Zkrátka podmínky byly tak konkrétní, že je splňovala v podstatě jenom tato agentura.

Porušila tím Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra zákon?

To mi nepřísluší hodnotit. Řediteli odboru právních agend vadilo konkrétně u této zakázky, že je tam podmínka, že musí jít o pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Zdála se mu příliš přísná, nesmyslná a nechtěl, aby tam byla. Ale dostala se tam.

Protože, jak jsi říkal, některé výjimky si nakonec prosadil generální ředitel i přes odpor šéfa odboru právních agend.

Ano, je to věc, na kterou upozornil i audit, který si pojišťovna nechala zpracovat. V některých případech u některých výjimek měl být souhlas, podpis vrchního právníka, místo toho to podepsal přímo generální ředitel.

Je zajímavé, že zdravotní pojišťovna si sama nechala zpracovat audit, aby z něj vyplynulo, že jsou tam podezřelé zakázky a podezřelé mechanizmy při jejich zadávání. Upletla si bič sama na sebe?

Je to externí audit, který si pojišťovna objednala u advokátní kanceláře Hlaváček & Krampera. Audit má sloužit k tomu, aby pojišťovna, nebo jakákoliv instituce, dostala doporučení k tomu, jak nastavit například pravidla pro to, aby se problematické věci zlepšily. V tomto auditu je pět konkrétních pochybení a návrh, jak nastavit pravidla tak, aby se to zlepšilo. Například je tam napsané, že úplně chybí vyjádření ke střetu zájmů, což asi míří na šéfku oddělení marketingu, která se měla z tohoto rozhodování vyloučit. Ale chybí tam prohlášení o tom, že je ve střetu zájmů. Pak je tam například, že v některých případech měla obálky s nabídkami otevírat celá komise, ale dělo se to jenom za přítomnosti dvou lidí.

Ale soutěže se vypisovaly, je to tak?

Pravidla jsou různá podle toho, o jakou zakázku jde, podle její ceny, výše, takže dodavatelé se vybírají podle několika různých režimů. Typicky je důležitá hranice do dvou milionů korun. Způsob, jak to obejít, což se dělo, je rozdělit zakázky na víc menších, které jsou dvoumilionové. Formálně se asi podařilo víceméně dodržet zákon, ale nejsem ten, kdo by to měl zhodnotit.

„Audit, který obsahuje zjevné věcné chyby, absolutně marginalizoval neplnění povinností oddělení marketingu, nezohlednil nátlaky oddělení marketingu, například při dělení zakázek.“ právník (ČRo, archiv Vojtěcha Gavriněva, duben 2025)

Auditem se nasvítily praktiky, které se děly ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra, ta je součástí veřejné správy, její generální ředitel bere za svou práci nemalé peníze, jsou to měsíčně vyšší statisíce korun i s odměnami...

Od začátku u toho byl, smlouvy podepisoval z funkce generálního ředitele. Vyhozený právník mi popisoval, že v některých věcech už byli v tomto směru ve sporu. Seznámil se i s auditem a vším ostatním, takže ano, věděl o tom, je to jedna z hlavních postav tohoto příběhu. Dnes už bývalý ředitel odboru právních agend ve svém vyjádření uvádí, že má dojem, že si generální ředitel nechal zpracovat audit, aby mohl přesměrovat podezření ze své vlastní osoby na někoho jiného.

Právě na něj.

Ano.

Důsledky auditu

Generální ředitel pojišťovny David Kostka zůstává ve funkci i po tom všem, o čem jsi v posledních měsících informoval. Reagovala na to nějak dozorčí rada, správní rada?

Kostka jakékoliv pochybení odmítá. Rozhovor se mnou taky odmítá, bavit se o tom nechce, nicméně formálně zastává pozici, že je všechno v pořádku. Udělal nějaké kroky, zbavil se několika lidí, podle něj tedy audit ukázal na dílčí, malé nedostatky, které se těmito změnami podařilo vyřešit, tak to prezentoval dozorčí a správní radě, která se pravidelně schází a má na něj dohlížet.

„Tím, že to generální ředitel podepsal, tak převzal kompletní odpovědnost za tu zakázku i z pohledu trestněprávního a nemůže ji na někoho přenést. “ Slavomír Bell, šéf dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ČRo, archiv Vojtěcha Gavriněva, duben 2025)

Radám to stačilo?

Oslovil jsem jejich šéfy. Šéfem dozorčí rady je Slavomír Bell, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, šéfem správní rady je policejní prezident Martin Vondrášek, který mi popsal, že na jednání dozorčí a správní rady vedli dlouhou diskuzi i o dopisu, který jim právník poslal, a nakonec dospěli k závěru, že dozorčí a správní rada nemají právo zasahovat do personální politiky generálního ředitele pojišťovny. Co se týče podpisů, kterými generální ředitel obešel vrchního právníka, a podle auditu tím porušil i vnitřní směrnice pojišťovny, tak z hlediska dozorčí a správní rady generální ředitel vzal veškerou zodpovědnost za tyto zakázky na sebe. To znamená, že si to musí obhájit před kontrolou dalších úřadů. Zjistil jsem, že se tím zabývá i policie, prověřuje tyto zakázky, takže i v trestněprávní rovině je za to zodpovědný.

Říkal jsi, že pojišťovna nakonec vyvodila z auditu důsledky a vyhodila několik lidí. Kdo další skončil? Z postav, o kterých jsme společně mluvili, mě napadá už jenom šéfka oddělení marketingu, která byla v přímém vztahu s majitelem firmy, jež měla dostávat zakázky na míru.

Veronika Marčáková se mnou nekomunikuje, nicméně vyčetl jsem to ze sociálních sítí, z jejího profilu na síti LinkedIn.

Že skončila?

Má tam napsané, že v únoru přestala pracovat pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra. Pojišťovna moje dotazy tímto směrem nekomentovala s tím, že personální politiku nebude komentovat veřejně. U dalších lidí nemám potvrzené, že skončili z tohoto důvodu, takže nemůžu říct.

Ale měli by to být lidé, kteří měli mít co dočinění s těmito zakázkami.

Důvodem měla být tato kauza.

Říkal jsi, že případ už vyšetřují pražští policisté. Je tu něco, o co se zajímají?

Od policie mám úplně oficiální informaci, že to prošetřují policisté z odboru hospodářské kriminality, což neznamená, že by někdo byl obviněný nebo že by následovaly další formální kroky, které následovat ani nemusí. Kromě toho David Trávníček je obžalovaný v kauze Czech Tourism. To je věc, která trvá dále než rok, a v tuto chvíli probíhá soud. Byl jsem se u něj podívat. Trávníček se ze všech jednání omluvil, což je jeho právo. Nicméně obžalovaný je z toho, že uplatil vysoce postaveného manažera Sport Investu. Měl mu zaplatit 340 tisíc korun a díky tomu se dostat k nějakým zakázkám.