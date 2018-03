26. 5. 2015 |Eliška Malínská |Zprávy ze světa

Evropská komise nařídila audit vybraných IT zakázek z posledních let. Podle Hospodářských novin prověří úředníci z ministerstva financí do konce roku šestnáct projektů. Týkají se hlavně počítačových systémů. Auditoři se na pokyn Bruselu zajímají třeba o některé zakázky na ministerstvu vnitra.