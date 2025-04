Ředitel pojišťovny podle auditu obešel předpisy. Podepsal milionové zakázky bez souhlasu právníka

Podnikatel David Trávníček získal během pěti let od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra zakázky na marketing za 40 milionů korun. Tendry byly účelově rozdělené nebo zadané bez soutěže díky výjimce. Vedoucí marketingu byla Trávníčkova partnerka. Chyby při zadávání zakázek potvrdil audit, který si pojišťovna nechala zpracovat a který Radiožurnál získal. Původní zpráva Praha 6:00 7. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra | Foto: Petr Švancara | Zdroj: ČTK

Marketingové firmy podnikatele Davida Trávníčka získaly během posledních let od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra zakázky za desítky milionů.

Dvě z nich podepsal generální ředitel David Kostka i přes to, že je neschválil vedoucí právního oddělení, jak nařizují vnitřní směrnice pojišťovny. Vyplývá to z auditu zakázek, který si pojišťovna nechala zpracovat na začátku letošního roku a který se Radiožurnálu podařilo získat.

Obě zakázky získala firma Sport Invest Marketing podnikatele Trávníčka, který nyní stojí před soudem v kauze CzechTourism. Obžaloba ho viní z toho, že dal úplatky 340 tisíc korun šéfovi státní agentury, aby od něj získal veřejné zakázky. Podivné veřejné zakázky ve prospěch Trávníčkových firem nyní řeší i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.

Radiožurnál už na podzim 2024 upozornil na to, že oddělení marketingu v této zdravotní pojišťovně vede Trávníčkova partnerka Veronika Mačáková. Od chvíle, kdy do pojišťovny nastoupila, zakázky pro firmy jejího partnera mnohonásobně narostly.

Poté, co Radiožurnál na angažmá Trávníčkovy partnerky upozornil, si pojišťovna objednala audit zadávání veřejných zakázek. Na začátku roku 2025 ho vypracovala Advokátní kancelář Hlaváček Krampera. Radiožurnálu se nyní podařilo dokument získat, a to přesto, že ho pojišťovna odmítla poskytnout na vyžádání podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Audit popisuje pět „závadných zjištění“: nepřípustné dělení zakázek, střet zájmů na straně zadavatele, podpis dvou zakázek bez souhlasu vedoucího právníka, otevírání obálek bez přítomnosti většiny členů komise a zakázky šité na míru jedinému dodavateli.

Ředitel Kostka na dotazy Radiožurnálu neodpověděl. Pouze skrze mluvčí odmítl, že by se zakázkami bylo cokoliv v nepořádku.

Zadání na míru

V únoru 2025 čerstvý audit projednala dozorčí a správní rada pojišťovny. Předseda správní rady, policejní prezident Martin Vondrášek Radiožurnálu řekl, že podle ústní prezentace auditoři nezjistili porušení zákona.

„Auditorská firma nám jednoznačně řekla, že neshledala žádná významná pochybení, že i v porovnání s ostatními organizacemi ten systém je nastaven dobře, a doporučila nějaké dílčí úpravy interních směrných zadávání veřejných zakázek. Správní rada na základě toho uložila generálnímu řediteli, aby realizoval nápravná opatření a informoval o nich správní radu,“ řekl Vondrášek.

Pohled do samotného auditu ale nabízí velmi odlišný obrázek. Čtyřiadvacetistránkový dokument potvrdil všechna zjištění, na která už v létě upozornil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), například porušení zákona účelovým rozdělováním zakázek tak, aby nebylo nutné vypisovat veřejnou soutěž.

Auditoři popsali, že se některé zakázky na marketing časově i zadáním překrývaly. Například v roce 2022 pojišťovna vypsala zakázku na „propagaci prostřednictvím sportovců“ a v témže roce další zakázku na „propagaci prostřednictvím sportovců ve 2. pololetí“. Díky rozdělení na více menších zakázek mohla pojišťovna obě přidělit přímo Trávníčkově firmě.

„Vzhledem k tomu, že v součtu plnění z těchto zakázek přesahuje hodnotu 4 500 000 korun bez DPH, je zřejmé, že v případě zadání této zakázky v rámci jediného výběrového řízení by se rozhodně nemohlo jednat o veřejnou zakázku malého rozsahu, ale naopak by muselo být postupováno v souladu s příslušným ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek,“ píše se v auditu.

Další zakázky byly šité na míru, takže je nemohl získat jiný dodavatel. Jako příklad auditoři uvádí večírek zaměstnanců pojišťovny, který také dostala na starost Trávníčkova firma. „Místem plnění veřejné zakázky je území ČR, zejména sídlo restaurace Červený jelen nacházející se na adrese Hybernská 1034/5, 110 00 Praha 1,“ citují auditoři zadání zakázky. „Tímto požadavkem je prakticky znemožněná řádná soutěž,“ poznamenali k tomu.

Další kapitola auditu se jmenuje „Závadné zjištění – absence řešení možného střetu zájmů“. Auditoři si všimli, že u zakázek na marketing při různých sportovních událostech, které získaly Trávníčkovy firmy, chybí čestná prohlášení členů komise ohledně střetu zájmů.

Předseda správní rady Vondrášek Radiožurnálu řekl, že tento problém už pojišťovna vyřešila. „Správní rada dostala od vedení pojišťovny informaci o tom, že přijala nejen organizační změny, ale i personální změny, a některé z nich jsou nikoliv přechodné, ale nevratné,“ řekl Vondrášek.

Odejít zřejmě musela právě vedoucí marketingu Veronika Mačáková, která na svém profilu na sociální sítí LinkedIn uvádí, že v pojišťovně skončila v únoru 2025. Pojišťovna její odchod nekomentovala.

Právník nepodepsal

Další závažné zjištění se týká přímo generálního ředitele pojišťovny Davida Kostky. Auditoři poukázali na to, že Kostka podepsal dvě zakázky pro Trávníčkovu firmu Sport Invest Marketing i přesto, že ji neschválil šéf právního oddělení, jak nařizují interní předpisy pojišťovny.

První tendr má název „Prezentace ZPMVČR – Martina Sáblíková a Nowis Team“ a druhý se jmenuje „Prezentace ZP MV ČR v rámci MS v basketbalu mužů 2022“. Oba byly zadané napřímo konkrétnímu dodavateli, každý z nich za dva miliony korun bez DPH.

Zákon připouští možnost zadat zakázku takzvaně napřímo, pokud jde o jedinečné umělecké dílo nebo z jiného důvodu neexistuje jiný možný dodavatel. Jenže podle auditorů to nebyl tento případ.

„Vzhledem k tomu, že marketingová práva TOP sportovců jsou zpravidla spravována různými sportovními agenturami, nabízí se za účelem eliminace možných rizik a vyloučení případných pochybností, aby k zadání obdobné zakázky bylo v budoucnu využito možnosti vysoutěžení rámcové dohody s vícero dodavateli,“ radí auditoři vedení pojišťovny.

Pokud pojišťovna použila výjimku a zadala zakázku napřímo konkrétnímu dodavateli, měl to podle interních směrnic pojišťovny schválit vedoucí Odboru právních agend a následně podepsat generální ředitel. Jenže podpis vedoucího právního oddělení u těchto dvou zakázek chybí. Podepsal je pouze generální ředitel Kostka. Ten skrze mluvčí vzkázal, že jeho postup byl v pořádku.

„Vedoucí oddělení právních agend nemohl podepsat výjimky ze Zákona o zadávání veřejných zakázek, protože by tím překročil svá oprávnění. Vedoucí právního oddělení se podílí na tvorbě smluvní dokumentace co do obsahu navrhované a následně uzavírané smlouvy, není však oprávněn schvalovat veřejné zakázky, a to ani v případě výjimek,” napsala Radiožurnálu mluvčí pojišťovny.

Jenže auditoři jsou jiného názoru. Konkrétně citují vnitřní směrnici 4.2.2.2 odstavec 2, kde se píše, že v případě udělení výjimky musí zodpovědný zaměstnanec předložit žádost o souhlas vedoucímu právního oddělení. U dvou zmíněných zakázek pro Trávníčkovy firmy tento souhlas chybí.

Proč je vedoucí právník nepodepsal, to auditoři nezjišťovali. Podle informací Radiožurnálu tento muž od ledna 2025 v pojišťovně nepracuje.

Redakce opakovaně oslovila Kostku i Trávníčka s dotazem, zda v zadávání zakázek sehrál roli jejich přátelský vztah. Kostka to skrze mluvčí odmítl a Trávníček se odpovědi vyhnul.

Ředitelova odpovědnost

Rolí generálního ředitele Kostky v případu dvou podivných zakázek se v únoru zabývala i dozorčí a správní rada. Radiožurnál oslovil šéfy správní i dozorčí rady s dotazem, k jakému závěru v této věci došli.

Šéf správní rady Vondrášek Radiožurnálu řekl, že rada by měla udělat nějaké opatření zejména v případě, že NKÚ nebo třeba externí audit upozorní na porušení zákona.

„Což ten externí audit v žádném případě neřekl. Když budu citovat (zřejmě zápis z ústní prezentace auditu - pozn. red.): ,Doporučují se jen drobné úpravy interní směrnice o zadávání veřejných zakázek. Neshledána žádná významná pochybení.‘ Vyslovovat tady své domněnky, proč k něčemu (podpisu smluv generálním ředitelem) došlo nebo nedošlo, to si jako předseda správní rady nemůžu dovolit. Jestliže se generální ředitel rozhodne podepsat pod jakékoliv rozhodnutí, tak za to nese plnou odpovědnost,“ řekl Vondrášek.

Radiožurnál v únoru zjistil, že zakázkami na marketing se zabývají pražští policisté z odboru hospodářské kriminality.

Také předseda dozorčí rady Slavomír Bell potvrdil, že se na únorovém zasedání probíraly chybějící podpisy právníka. A že členové dozorčí a správní rady po Kostkovi požadovali, aby se k tomu vyjádřil.

„V každém případě bylo špatně, že to nepodepsal vedoucí právního oddělení. Tím, že to generální ředitel podepsal, tak převzal kompletní odpovědnost za tu zakázku i z pohledu trestněprávního a nemůže ji na někoho přenést. Čili jestli to dnes šetří policie, jak jsem zaregistroval ve veřejném prostoru, tak to zřejmě bude posuzovat z pohledu trestněprávního, to jeho rozhodnutí, že to podepsal,“ dodal Bell.