Firmy šéfa lyžařů získaly od pojišťovny zakázky za desítky milionů. Marketing řídí jeho partnerka

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra zaplatila za vlastní propagaci desítky milionů korun firmám spojeným s prezidentem svazu lyžařů Davidem Trávníčkem.

Marketing pojišťovny přitom vede Trávníčkova partnerka Veronika Mačáková.

Pojišťovna mnohamilionové smlouvy rozdělovala do menších zakázek, které zadávala bez soutěže. Podle Národního kontrolního úřadu tím porušila zákon.

Trávníček je v jiné kauze obžalovaný z předání úplatku za ovlivňování veřejné zakázky. Marketing od roku 2022 nedělám, říká David Trávníček | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Pořádání večírku zaměstnanců – 1,5 milionu korun. Reklama na dresech – 10,5 milionu korun. Propagace prostřednictvím známých sportovců – první kontrakt za dva miliony, druhý ještě ten samý rok za více než tři miliony korun.

V získávání podobných zakázek byly u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) v poslední době velmi úspěšné firmy Sport Invest a Petr Čech Sport. Obě společnosti jsou úzce spojené s prezidentem Svazu lyžařů ČR Davidem Trávníčkem, který byl letos na jaře obžalován z korupce při zadávání veřejných zakázek v kauze státní agentury CzechTourism.

Sport Invest, který zastupuje české sportovce například tím, že prodává plochu pro reklamu na jejich dresech, získal v posledních pěti letech od pojišťovny zakázky za více než 21 milionů korun. Firma Petr Čech Sport, která se zaměřuje na pořádání akcí a sportovní marketing, získala za stejné období zakázky za 19 milionů.

Většina těchto zakázek byla rozdělena tak, aby se vešly do předepsaného limitu a pojišťovna tak mohla vítěze vybrat bez výběrového řízení. U jedné objemnější zakázky byly požadavky na dodavatele nastaveny tak přísně, že se nikdo jiný než Sport Invest do soutěže nepřihlásil.

Radiožurnál navíc zjistil, že oddělení marketingu ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra vede Trávníčkova dlouholetá partnerka, bývalá zaměstnankyně Sport Investu Veronika Mačáková. Od chvíle, kdy nastoupila do pojišťovny, zakázky pro obě firmy několikanásobně narostly.

NKÚ: Pojišťovna porušila zákon

Podivných zakázek na propagaci pojišťovny prostřednictvím sportovců si letos v zimě všiml Nejvyšší kontrolní úřad. Při kontrole 13 veřejných zakázek z let 2020 až 2022 zjistil, že pojišťovna ve čtyřech případech nezadala veřejnou zakázku, ale rozdělila ji na dílčí plnění, přestože spolu jednotlivé části věcně a časově souvisely. Tím pojišťovna porušila zákon o veřejných zakázkách.

„Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra tak porušila zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle výše uvedeného zákona a znemožnila dalším dodavatelům přihlášení do zadávacího řízení,“ píše se v závěru kontroly.

Některé zakázky se věcně i časově překrývaly. Navíc podle auditu není jasné, co přesně měla pojišťovna za investované miliony získat: od roku 2020 do roku 2022 pojišťovna utratila víc než 14 milionů korun bez DPH za propagaci prostřednictvím sportovců, aniž by si stanovila cíl této propagace nebo sledovala její přínos, poznamenává NKÚ.

„Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra tak nezajistila ochranu veřejných prostředků proti rizikům nebo jiným nedostatkům způsobeným jejich neúčelným nakládáním podle zákona,“ píše se v protokolu.

Za oběma firmami v té době stál David Trávníček, bývalý závodní lyžař, později sportovní manažer a od roku 2022 prezident Svazu lyžařů ČR. V roce 2022 byl Trávníček předsedou představenstva společnosti Sport Invest Marketing. Podle evidence skutečných majitelů je dodnes majitelem třetiny jejích akcií.

Letos v únoru zasahovala v sídle firmy policie, a to v souvislosti s kauzou Czech Tourism. Nedlouho poté, v květnu 2024, se společnost přejmenovala na TPH Sport Agency a.s. Ve firmě Petr Čech Sport a.s. byl Trávníček v minulých letech jednatelem a ředitelem. Společnost má anonymní akcie.

Střet zájmů?

Podle zjištění Radiožurnálu je ředitelkou marketingu zdravotní pojišťovny Trávníčkova partnerka Veronika Mačáková.

POPISEK: „Láska mého života,“ napsal Trávníček ke společné fotce. AUTOR: Facebook / David Trávníček

Podle životopisu zveřejněného na sociální síti LinkedIn Mačáková pracovala ve firmě Sport Invest do roku 2013, kdy odešla na mateřskou. V roce 2019 nastoupila přímo do Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

Společnosti Sport Invest i Petr Čech Sport dostávaly zakázky od pojišťovny i před příchodem Mačákové na pozici vedoucí oddělení marketingu, ale v mnohem menším objemu. Zatímco od roku 2016 do srpna 2019 získaly firmy dohromady zakázky za necelých 13 milionů korun, od srpna 2019 už jsou to zakázky za více než 40 milionů. Velkou část z nich podepsal za obě firmy právě David Trávníček.

Podle zdrojů Radiožurnálu navíc Trávníčka pojí přátelský vztah s generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou, který z titulu své funkce podepisuje zakázky na propagaci. Ten ale popřel, že by přátelský vztah hrál u zakázek nějakou roli.

„Generální ředitel ZP MV ČR David Kostka se zadávacích či výběrových řízení neúčastní a do procesu výběru dodavatelů nezasahuje, smlouvy podepisuje z titulu statutárního zástupce pojišťovny. Pan David Trávníček je generálnímu řediteli ZP MV ČR znám jako statutární zástupce obou zmíněných společností, tedy jako zástupce obchodního partnera ZP MV ČR. Jakékoli podezření o střetu zájmů generální ředitel David Kostka v tomto směru odmítá,“ uvedla na dotaz Radiožurnálu mluvčí pojišťovny Jana Schillerová.

Radiožurnál oslovil vedení pojišťovny s dotazem, jakou roli měla vedoucí marketingu Mačáková při zadávání zakázek pro firmy Sport Invest a Petr Čech Sport. Zda byla členem hodnotících komisí, které vybíraly dodavatele zakázek, a jestli její partnerský vztah se zástupcem těchto firem není z pohledu pojišťovny problematický.

„Spolupráce ZP MV ČR se společnostmi TPH Sport Agency a. s. (dříve Sport Invest Marketing a. s.) a Petr Čech Sport a.s. probíhala už několik let před tím, než paní Veronika Mačáková nastoupila do své funkce v obchodně-organizačním úseku ZP MV ČR,“ připomněla mluvčí Schillerová.

Ve všech případech byl podle Schillerové zajištěný „dostatečný kontrolní mechanismus“. „V případě veřejných zakázek je komise složená až z pěti členů, v některých případech včetně zástupců Správní a Dozorčí rady. Členem komise musí být vždy minimálně vedoucí zaměstnanec zadavatelského útvaru nebo jím určený zástupce, pověřený zaměstnanec zadavatelského útvaru, a vždy minimálně jeden zástupce z oddělení veřejných zakázek,“ napsala Radiožurnálu mluvčí.

,Partneři? To nehraje roli’

Mačákovou Radiožurnál oslovil s podobnou otázkou: zda se necítí být ve střetu zájmů, když domlouvá spolupráci pojišťovny s firmami spojenými s jejím partnerem. „Necítím, jsou to vysoutěžené smlouvy,“ odmítla. Ve skutečnosti ale pojišťovna většinu těchto zakázek nesoutěžila. Na opakovaný dotaz, zda její vztah s Trávníčkem hraje v zakázkách nějakou roli, odpověděla stručně: „Ne.“

Sportovci na míru Minimální požadavky na uchazeče o zakázku Zdravotní pojišťovny za 10,5 milionu korun z roku 2022: 1. Dodavatel nabídne dva sportovce (jedna žena a jeden muž) ke spolupráci pro roky 2023 až 2024. 2. Oba nabízení sportovci budou pojištěnci ZP MV ČR k 1. 1. 2023. 3. Oba nabízení sportovci jsou stále aktivní ve své sportovní kariéře a zúčastnili se OH. 4. Oba nabízení sportovci získali celkově alespoň 5 medailí z účastí na mezinárodních sportovních akcích, a to LOH, ZOH, MS, ME a SP v letech 2012 – 2022. 5. Oba nabízení sportovci se umístili mezi deseti nejlepšími sportovci v anketě „Sportovec roku“ minimálně 2x v letech 2016 – 2021. 6. Jeden sportovec soutěží v letních sportech, druhý sportovec v zimních sportech. 7. Oba nabízení sportovci mají ke dni konce lhůty pro podání nabídek minimálně 40 tisíc sledujících na facebooku a minimálně 5 tisíc sledujících na instagramu. ZDROJ: databáze veřejných zakázek

Stejnou otázku Radiožurnál adresoval i Trávníčkovi: jakou roli při jednání o zakázkách hrál či hraje přátelský vztah s generálním ředitelem a partnerský vztah s ředitelkou marketingu. „Od roku 2022 řeším pouze Svaz lyžařů ČR, takže v otázkách ohledně agentury TPH (bývalý Sport Invest - pozn. red.) se musíte obrátit na agenturu TPH a její zástupce. Stejně tak na Petr Čech Sport, kde marketing rozhodně nedělám. Z toho vyplývá, že vámi zmíněné tvrzení nemůže hrát žádnou roli,“ odpověděl Trávníček.

Na opakovanou otázku, zda jeho blízké vztahy s Kostkou a Mačákovou ovlivnily zakázky uzavřené před rokem 2022, už Trávníček nereagoval.

Dvě stejné zakázky

Radiožurnál si od pojišťovny vyžádal informace o tom, jakým způsobem pojišťovna vybírala dodavatele jednotlivých zakázek na propagaci. Naprostá většina zakázek je takzvaně podlimitních, to znamená, že pojišťovna nemusí vypisovat otevřenou soutěž. I tak ale musí udělat například průzkum trhu a vyhodnotit nejvýhodnější nabídku. Z informací poskytnutých pojišťovnou ale vyplývá, že naprostá většina zakázek byla buď zadána přímo dodavateli, nebo se z oslovených subjektů přihlásil jediný zájemce.

To je i případ zakázky za 10,5 milionů na propagaci prostřednictvím sportovců, kterou pojišťovna uzavřela v roce 2023 s firmou Sport Invest. Podmínky pro účastníky byly natolik konkrétní, že je těžko mohl splnit kdokoliv jiný. Reklamu zařídil Sport Invest prostřednictvím elitních sportovců Martiny Sáblíkové a Adama Ondry. (viz box Sportovci na míru)

V jiném případě, kterého si všiml i Nejvyšší kontrolní úřad, se plnění zakázek překrývalo. Pojišťovna například utratila dva miliony korun bez DPH za reklamu od Ester Ledecké a Martiny Sáblíkové a ve stejném roce dalších 3,2 milionu za stejnou reklamu od stejných sportovkyň. V obou smlouvách je dokonce přiložená stejná fotka pro upřesnění, jak má reklama na dresu vypadat.

POPISEK: Příloha první smlouvy za 3,2 milionu (vlevo) a příloha druhé smlouvy za dva miliony (vpravo).

V dalších případech jsou zakázky rozdělené po dvou milionech, což je horní hranice pro zadání soutěže. Pojišťovna odmítá, že by podlimitními zakázkami pro společnosti Sport Invest Marketing a Petr Čech Sport obcházela zákon.

„U veřejných zakázek malého rozsahu, tj. plnění do dvou milionů korun včetně, které nejsou druhem zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, probíhá výběrové řízení podle předem jasně daných podmínek, nebo je provedena přímá objednávka z důvodu neexistence možné soutěže. Platí to i pro zakázky a následně uzavřené smlouvy se společnostmi TPH Sport Agency a.s. (dříve Sport Invest Marketing a.s.) a Petr Čech Sport a.s.,“ napsala Radiožurnálu mluvčí Schillerová.

Podle Transparency International by se ale zakázkami zdravotní pojišťovny měla zabývat policie. „Účelové dělení jedné velké zakázky na více malých tak, aby se jejich dodavatel nemusel soutěžit, je bohužel v České republice běžná a protizákonná praxe. Na tuto praxi Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra už v minulosti upozorňoval Nejvyšší kontrolní úřad, ta se zde ale evidentně nezměnila. Pojišťovna nadále zadává zakázky bez výběrového řízení v maximálním finančním plnění na velmi podobné služby, a to opakujícím se společnostem. Domnívám se, že tyto smlouvy by měly zajímat orgány činné v trestním řízení,“ říká Marek Chomý, vedoucí analytik Transparency International.