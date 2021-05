Rusko odložilo zákaz najímat místní pracovní sílu, oznámila americká ambasáda v Moskvě

Americká ambasáda v Moskvě oznámila, že ji ruská vláda informovala o svém záměru odložit účinnost opatření, které americké diplomatické misi zakazuje najímat místní pracovní síly. Ambasáda přitom minulý měsíc podle agentury Reuters uvedla, že kvůli zákazu snižuje o 75 procent početní stavy svých konzulárních pracovníků a od 12. května omezuje vydávání některých typů víz. Moskva/Washington 14:11 14. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít americké velvyslanectví v Moskvě | Zdroj: Profimedia

Americké velvyslanectví upřesnilo, že na základě této informace do 16. července dočasně obnoví běžné služby poskytované Američanům v Rusku včetně pasových služeb, vydávání potvrzení o narození v zahraničí a některých notářských služeb. V neodkladných a prioritních případech bude velvyslanectví také vydávat víza.

Ambasáda zároveň důrazně doporučila americkým občanům v Rusku, kterým vypršelo vízum, aby ze země odjeli do 15. června. Do tohoto data ruská vláda v souvislosti s pandemií covidu-19 prodloužila dočasný nebo trvalý pobyt cizincům žijícím na ruském území, jimž povolení vypršelo nebo do poloviny června vyprší.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý měsíc podepsal výnos omezující počet místních sil ve službách zahraničních diplomatických misí a dalších zařízení a nařídil vládě vypracovat seznam „nepřátelských“ států, které tyto restrikce postihnou. Tato omezení již ruské ministerstvo zahraničí oznámilo pro Česko a Spojené státy kvůli vzájemnému vyhošťování diplomatů.

Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové má opatření předejít snaze západních tajných služeb verbovat ke spolupráci ruské občany pracující na diplomatických zastoupeních. Na základě prezidentova výnosu může Moskva „v případě nutnosti“ vydat úplný zákaz najímání ruských občanů k práci na velvyslanectvích a konzulátech v Rusku.

Spor týkající se počtu pracovníků ruské ambasády v Praze a českého zastoupení v Moskvě vypukl poté, co české bezpečnostní složky oznámily, že ze dvou explozí munice ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 jsou důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU.

Následně Česko vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko v odvetném kroku prohlásilo za nežádoucí 20 pracovníků českého velvyslanectví v Moskvě. Ruská diplomacie také oznámila požadavek, aby kromě toho české velvyslanectví snížilo počet na místě najatých ruských zaměstnanců.