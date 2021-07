‚Igelitková‘ pračka? Směnárník nanosil do banky téměř 90 miliard v hotovosti, přicházet měly z Ruska

Majitel malé směnárny v Ústí nad Labem nanosil do banky v přepočtu téměř 90 miliard korun. Hotovost v eurech během uplynulých patnácti let ukládal na svůj soukromý účet a v dolarech peníze vybíral zpátky. Radiožurnálu to potvrdily dva zdroje obeznámené s detaily finančního i policejního šetření. Odkud peníze pocházely, není jasné. Kriminalisté celou věc prověřovali s podezřením na praní špinavých peněz z Ruska, loni ale případ odložili.