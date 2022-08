Hasiči by mohli předat část Českého Švýcarska národnímu parku 12. srpna. Dva sektory jsou uhašené

Hasiči by mohli mít v pátek 12. srpna část prostoru Českého Švýcarska na jih od řeky Kamenice po požáru připravenou k předání vedení národního parku. Jde o dva sektory mezi Janovem, které již nyní označují za uhašené. Stále je hlídá několik hasičů. Novinářům to v sobotu řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Hřensko 12:27 6. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hašení požáru nad Hřenskem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„My bychom byli rádi, kdyby příští pátek již mohlo dojít k ukončení zásahu na těch jižních sektorech a tam už bychom to území mohli předávat národnímu parku,“ řekl Kavka. O tom, kdy bude celý požár uhašený, však nechtěl spekulovat.

V noci z pátku na sobotu v oblasti pršelo, déšť ale nebyl příliš vydatný, nicméně pomohl uhasit některá menší ohniska. Příchod fronty však doprovázel silný vítr, který naopak rozdmýchal nová větší ohniska v oblasti Větrovce a Oltářního kamene, kde se znovu objevily i plameny.

Zároveň začal vítr porážet stromy poškozené požárem, což přinutilo některé jednotky hasičů se stáhnout. Vítr se přitom dnes dopoledne opět zvedl a mohl by tak podle Kavky zapříčinit rozdmýchávání nových ohnisek na návětrných stranách Větrovce a Pravčické brány. Na tato místa se proto hasiči soustředí. Pokud by vítr ještě zesílil, mohl by znamenat i omezení nasazení letecké techniky, dodal mluvčí.

Nad řekou je čilý provoz | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po sobotních 10.30 hodin vzlétla speciální italská letadla Canadair, které nabírají vodu z jezera Milada a budou nasazená nad vrchem Bouřňák. Vrtulníky s bambi vaky jsou v tzv. vláčku nasazované hlavně nad Pravčickou bránou a Křídelní stěnou.

Hasiči museli dopoledne prořezávat popadané stromy, aby se mohli znovu dostat na místa zásahů. „Většina hasičů se dnes přesouvá na severní sektory, kde máme stále problémy v nepřístupném terénu u Pravčické brány,“ dodal Kavka. Aktuálně zasahují na ploše necelých 400 hektarů.

Nasazena je stále zhruba tisícovka hasičů, jednotky z některých krajů se během soboty, neděle či pondělí budou střídat. Celkem dosud hasiči evidují zhruba 100 zranění, v pátek se jich zranilo deset. Většinou jde o lehká zranění, bodnutí vosami či odřeniny. V národním parku České Švýcarsko hoří již 14. den.