národní park

19. 4. 2016 | ČRo, Ľubomír Smatana |Zprávy z domova

Do prvních zón Národních parků zatím nikdo nesmí vstupovat jinak než po značených stezkách. Sněmovna však projednává novelu, která by mohla umožnit vstup do prvních zón i mimo ně. Dnes má na programu druhé čtení. Zainteresovaní se v názoru na věc se různí. Zatímco třeba ředitel Národního parku Šumava si změnu představit dokáže, předseda Svazu šumavských obcí je proti.