Ve Štítné nad Vláří uhynulo až 150 kusů ryb kvůli úniku splašků z čistírny odpadních vod

Hasiči zasahovali ve čtvrtek večer ve Štítné nad Vláří-Popov na Zlínsku kvůli úniku splašků z čistírny odpadních vod do řeky Vláry. V řece uhynulo až 150 kusů ryb a to na délce toku 500 metrů, uvedl na facebooku hasičů mluvčí hasičů Roman Žemlička. Pracovníci čističky opravili závadu, kvůli které splašky do řeky unikly. Zlín 11:10 12. srpna 2022

Hasiči podle pokynů České inspekce životního prostředí odebrali vzorky z řeky, odběry na přítomnost ropných látek byly negativní.

„Podle pokynů České inspekce životního prostředí jsme prováděli ředění vody do včerejších (čtvrtečních) 22.00,“ uvedl mluvčí. Vodní stráž v pátek zkontroluje stav řeky. Pokud by ryby hynuly stále, hasiči by opět ředili vodu.

Ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel na Zlínsku platí i nadále zákaz koupání. Hygienici ho vydali před dvěma týdny kvůli vysokému množství sinic a chlorofylu. Koupání na Pahrbku je zdraví nebezpečné. — Tomáš Fránek (@franek_t) August 12, 2022