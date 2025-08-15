Vrah spisovatelky Monyové odsouzený k 15 letům vězení je na svobodě, zřejmě ze zdravotních důvodů
Boris Ingr, který v roce 2011 zavraždil svou manželku, spisovatelku Simonu Monyovou, opustil brány vězení. Muž, který byl v roce 2012 pravomocně odsouzen k 15 letům vězení, byl podle serveru tn.cz předčasně propuštěn kvůli zdravotnímu stavu. To, že je Ingr na svobodě, potvrdila webu iROZHLAS.cz mluvčí kuřimské věznice Pavlína Kuchařová.
„Mohu potvrdit, že odsouzený Boris Ingr již není ve výkonu trestu a nachází se mimo Vězeňskou službu České republiky,“ řekla mluvčí Kuchařová s tím, že bližší informace nemůže poskytnout.
Ingr byl propuštěn poté, co si odseděl 14 let ze svého trestu. Server tn.cz uvedl, že ho potkal ve fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích, kam přišel na zdravotní prohlídku.
V roce 2011 tehdy 36letý Ingr svou ženu ubodal po hádce. U soudu vyšlo najevo, že ji předtím dlouhé roky týral. Nikdy se k vraždě nepřiznal, tvrdil, že si na nic nepamatuje.
Simona Monyová byla úspěšnou spisovatelkou románů pro ženy. Napsala 25 knih a autorsky se podílela i na jednom CD.
Letos filmaři na motivy jejího života v Brně natáčet seriál v hlavní roli s Terezou Ramba. Tvůrci chtějí, aby příběh pomohl i dalším lidem, kteří zažívají podobné příkoří a nevědí, jak si říct o pomoc.