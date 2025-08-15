Vrah spisovatelky Monyové odsouzený k 15 letům vězení je na svobodě, zřejmě ze zdravotních důvodů

Boris Ingr, který v roce 2011 zavraždil svou manželku, spisovatelku Simonu Monyovou, opustil brány vězení. Muž, který byl v roce 2012 pravomocně odsouzen k 15 letům vězení, byl podle serveru tn.cz předčasně propuštěn kvůli zdravotnímu stavu. To, že je Ingr na svobodě, potvrdila webu iROZHLAS.cz mluvčí kuřimské věznice Pavlína Kuchařová.

Boris Ingr u brněnského soudu v roce 2012

Boris Ingr u brněnského soudu v roce 2012 | Foto: Filip Fojtík | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

„Mohu potvrdit, že odsouzený Boris Ingr již není ve výkonu trestu a nachází se mimo Vězeňskou službu České republiky,“ řekla mluvčí Kuchařová s tím, že bližší informace nemůže poskytnout. 

Ingr byl propuštěn poté, co si odseděl 14 let ze svého trestu. Server tn.cz uvedl, že ho potkal ve fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích, kam přišel na zdravotní prohlídku. 

V roce 2011 tehdy 36letý Ingr svou ženu ubodal po hádce. U soudu vyšlo najevo, že ji předtím dlouhé roky týral. Nikdy se k vraždě nepřiznal, tvrdil, že si na nic nepamatuje. 

Simona Monyová | Foto: Ballon Mierny Otto | Zdroj: ČTK

Simona Monyová byla úspěšnou spisovatelkou románů pro ženy. Napsala 25 knih a autorsky se podílela i na jednom CD. 

Letos filmaři na motivy jejího života v Brně natáčet seriál v hlavní roli s Terezou Ramba. Tvůrci chtějí, aby příběh pomohl i dalším lidem, kteří zažívají podobné příkoří a nevědí, jak si říct o pomoc.

