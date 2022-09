Výběr z médií: potíže s dodávkami uhlí, ceny nemovitostí klesají a falešný původ aut ze zahraničí

V českém tisku se v pátek dočtete, že v Česku chybí vlakové vagony na převoz uhlí, píše deník E15. Ceny domů a bytů začaly podle Mf Dnes po deseti letech klesat. A až třetina ojetých aut dovezených ze zahraničí je po velké havárii, varují Hospodářské noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Prahy 6:41 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Takovou černou krajinu lze zahlédnout z vlaku mezi Karvinou a Českým Těšínem | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

V Česku chybí vlakové vagony na převoz uhlí. Dočtete se o tom v deníku E15. Železniční dopravci tak varují, že do elektráren nebo tepláren nemusí včas dopravit dostatek paliva. S nedostatkem vagonů se teď potýká celá Evropa, takže není jednoduché nové vozy nakoupit. A potížím s dodávkami uhlí už čelí první teplárny.

Deník N

V Česku přibývá lidí, kteří až v dospělosti zjistili, že mají duševní poruchu ADHD. Tématu se věnuje Deník N. Stanovená diagnóza vysvětluje, proč byla lidem v dětství vyčítána přílišná vznětlivost, nesoustředěnost a zapomětlivost. Zjištění poruchy jim napomáhá lépe porozumět tomu, proč v životě selhávají nebo proč opakovaně naráží na stejné problémy.

Mf Dnes

Ceny domů a bytů v Česku začaly po deseti letech klesat. Potvrzuje to průzkum Mf Dnes mezi realitními společnostmi. Nemovitosti zlevňují po celé zemi, nejvíc ztratily na hodnotě byty a domy před rekonstrukcí a taky ty energeticky nehospodárné.

Deník

Skalní soutěsky v Hřensku se letos pro turisty neotevřou. Se zjištěním přichází Deník. Podle správců Národního parku České Švýcarsko je totiž jejich okolí stále nebezpečné po rozsáhlém požáru z přelomu července a srpna. Už brzy by se ale lidé mohli znovu podívat na Pravčickou bránu.

Hospodářské noviny

Až třetina ojetých aut dovezených ze zahraničí je po velké havárii. Píšou o tom Hospodářské noviny. Vycházejí ze statistik firmy Cebia, která prověřuje historii vozů. Z nich také vyplývá, že auta bývají často bouraná víc než jednou. A dovozci se přitom snaží informace o vozidlech různě falšovat nebo zatajovat – každý pátý vůz tak má falešný původ.

Právo

Třídění odpadu v Praze by brzy mohlo být o něco jednodušší. Píše o tom deník Právo. Lidé by totiž mohli do jednoho kontejneru dávat plasty společně s nápojovými kartony a plechovkami. Pražské služby totiž zakoupily nový třídicí stroj, který dokáže odpad pečlivě roztřídit na jednotlivé druhy.