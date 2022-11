Poslanci jednají o budoucnosti EET. Koalice ji chce zrušit, hnutí ANO naopak zachovat

Sporný vládní návrh na úplné zrušení elektronické evidence tržeb (EET) projednávají poslanci. Mimořádnou schůzi na pátek svolala, z už dříve ohlášeného podnětu koaličních poslanců, předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), sdělil její mluvčí Martin Churavý. Předloha o zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb je jediným bodem návrhu programu. V případě mimořádných schůzí jej není možné měnit ani upravovat. Praha 11:13 25. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektronická evidence tržeb v bistru Proti proudu (Ilustrační snímek) | Foto: Storyous.com | Zdroj: Storyous.com

Proti úplnému zrušení EET se staví opoziční hnutí ANO. Trvá na tom, že jeden ze stěžejních projektů předsedy hnutí Andreje Babiše ještě jako ministra financí v někdejší vládě sociálnědemokratického premiéra Bohuslava Sobotky narovnal podnikatelské prostředí a vynesl státu víc peněz.

Třeba v roce 2018, podle tehdejší ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), měla EET přinést přes 12 miliard korun, přestože ještě povinnost neplatila pro všechny. Pod novým vedením ale letos ministerstvo spočítalo, že by už plnohodnotná ETT příští rok znamenala jen 4 miliardy korun navíc. Podle předsedkyně poslanců hnutí ANO Aleny Schillerové si ale část podnikatelů systém chválí.

Nynější koaliční vláda Petra Fialy (ODS) naopak tvrdí, že elektronická evidence tržeb představuje jen zátěž pro podnikatele, přínosy pro stát zpochybňuje. Podle kabinetu přináší systém spoustu administrativní zátěže – je pro stát nevýhodný a zbytečně zatěžuje podnikatele. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se za celou dobu fungování EET nepotvrdily její výhody.

Hnutí ANO při schvalování předlohy zřejmě neuspěje s návrhem na její zamítnutí nebo s úpravou, podle níž by evidence byla dál dobrovolná. Pozastavená, a tedy dobrovolná, je EET od koronavirové epidemie.

Elektronická evidence tržeb začala platit od prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 byla povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty.

Původně měla být poslední fáze spuštěna od loňského května a do EET se mělo podle odhadů zapojit dalších zhruba 300 000 podnikatelů. Pokud by zákon o evidenci tržeb nebyl zrušen, od ledna by byla EET znovu spuštěna v povinném režimu a v plném rozsahu.

S EET sovisela v minulosti také účtenková loterie. Ministerstvo financí si od ní slibovalo větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek. Resort se rozhodl loterii ukončit v souvislosti s opatřeními a úsporami kvůli omezení dopadů koronaviru. Poslední slosování účtenkové loterie se konalo v dubnu 2020.