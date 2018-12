Rekordní počet, o irský pas letos požádalo téměř 190 tisíc britských občanů

O irský pas letos požádalo téměř 190 tisíc obyvatel Spojeného království. Z Anglie, Walesu a Skotska dorazilo do konce letošního roku úřadům přes 98 000 žádostí, ze Severního Irska, které Dublin ve statistikách vede zvlášť, přes 84 000, informoval list The Irish Times. Rekordní počet žádostí podle listu souvisí hlavně s plánovaným odchodem Británie z Evropské unie, do kterého zbývají již méně než tři měsíce.

