Vyložte karty na stůl, vzkazují unijní lídři Británii. Vláda v Londýně je ohledně brexitu rozpolcená

Bruselskému summitu Evropské unie minulý týden dominovala jiná témata, přesto se dostalo i na stav vyjednávání o brexitu. Evropští lídři varovali Theresu Mayovou, že riskuje podobu odluky, která bude pro Británii chaotická a ničivá. Premiérka ale prý stále může prolomit patovou situaci, pokud přijde s realistickými návrhy. Londýn 18:06 5. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Theresa Mayová | Foto: EU2017EE Estonian Presidency | Zdroj: Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0)

Jak připomíná deník New York Times, do završení odchodu ostrovní monarchie z unie zbývá devět měsíců. Zásadní otázky nicméně stále zůstávají nevyřešeny.

Rozdělený britský kabinet omezuje premiérku Mayovou v jednáních s Bruselem a začíná se tak vynořovat myšlenka, že země nakonec Evropskou unii opustí bez uzavření jakékoliv dohody. Většina expertů se přitom shoduje, že by se takový scénář rovnal naprosté katastrofě, tvrdí americké noviny.

Lídři EU jednali v Bruselu i o brexitu. Shodli se rychle, stačilo pár minut Číst článek

Podle slov maltského premiéra Josepha Muscata byly unijní špičky v pátek natolik zaneprázdněny řešením migrace, že věnovaly brexitu „ani ne minutu“. O něco více času pak strávily ventilováním frustrace nad hlemýždím tempem vyjednávání, komentuje newyorský list.

Šéf Evropské rady Donald Tusk prohlásil, že to je pro Británii „poslední výzva k vyložení karet“. „Obrovské a závažné rozdíly stále přetrvávají,“ zdůraznil zase Michel Barnier, hlavní bruselský vyjednavač, jenž rovněž zopakoval, že „čas se krátí“.

Mayovou vyzval, aby předložila „proveditelné a realistické návrhy“.

Rozdělená vláda

Premiérka se tento týden bude snažit dobrat shody se členy svého hluboce rozpolceného kabinetu a konečně předložit dlouho očekávanou „bílou knihu“. Tedy dokument nastiňující představu Británie o vzájemných vztazích s Evropskou unií po jejím odchodu, podotýkají New York Times.

Názory jednotlivých ministrů se ale různí a členové kabinetu už se ani nepokoušejí předstírat jednotu, hodnotí britský deník Guardian. Konfrontace se očekává v pátek, kdy se ministři sejdou ve venkovském sídle britských premiérů Chequers.

Podle vládních zdrojů se členové vlády mají přiklonit k jednomu ze dvou modelů: buďto úzké spolupráci s unií po vzoru Norska, nebo mnohem volnější obchodní dohodě připomínající vztahy současné osmadvacítky s Kanadou.

„Není pochyb o tom, že na obou stranách jsou velmi silné názory a očekávám, že odtud se bude odvíjet páteční diskuze,“ prohlásil ministr pro místní samosprávu James Brokenshire. Zároveň věří, že výsledkem pátečního rokování bude shoda a následné sepsání očekávaného dokumentu, informuje Guardian.

Problém irské hranice

Sedmadvacet evropských lídrů mezitím zvýšilo tlak na britskou premiérku a vyzvalo členské země, aby se začaly připravovat na brexit bez dohody, uvádějí New York Times. Politici zdůraznili, že stále nedošlo k žádnému výraznému posunu v otázce hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

Zatím tak neexistuje konkrétní plán, jak zabránit znovuzavedení hraničních kontrol. Mayová ale dohodu o Irsku potřebuje, neboť se bez ní Británie nevyhne chaotickému odchodu, a tím pádem i náhlé změně obchodních pravidel, což je v současnosti na ostrovech noční můra mnoha podnikatelů.

Příznivci EU v centru Londýna protestují proti brexitu. Před dvěma roky dostal zelenou v referendu Číst článek

Britská vrcholná politička se v Bruselu snažila o přátelštější přístup, když se pro svou zemi snažila vyjednat zvláštní postavení v budoucích vztazích. Argumentovala tím, že pokud by Evropská unie v případě Londýna uplatňovala striktní pravidla pro vztahy s nečlenskými státy, připravila by se o možnost sdílení informací ze strany britských tajných služeb, čímž by ohrozila bezpečnost unijních občanů.

Tuto tezi premiérka použila v celé řadě oblastí. Newyorské Timesy nicméně připouštějí, že v otázce bezpečnosti má Británie sedmadvacítce států skutečně co nabídnout. Požadavek větší flexibility tak nebyl adresován bruselským vyjednavačům jakožto spíše představitelům jednotlivých zemí.

Pragmatici proti puritánům

Všichni se ale prý nyní shodují na tom, že další krok musí přijít z Londýna. Británie sice dlouhodobě směřuje šnečí rychlostí k takovému brexitu, jenž by umožnil zachování úzkých vztahů v ekonomické oblasti. Hluboké rozkoly v kabinetu ale omezují jeho akceschopnost a přivedly teď jednání prakticky do mrtvého bodu.

Premiérčina Konzervativní strana je rozdělená na pragmatiky, kteří si přejí zachování množství ekonomických vazeb na evropský kontinent, a na puritány, již dávají přednost úplnému odstřihnutí. Mayová proto strávila dlouhé měsíce balancováním mezi dvěma soupeřícími tábory ve vlastních řadách.

Zelená brexitu podle Mayové. Britští lordi schválili zákon o vystoupení z unie Číst článek

Mnozí analytici se domnívají, že postupně se rýsující pozice vlády nakonec povede k zachování evropských nařízení a standardů u většiny typů zboží. Zároveň se ale zřejmě zkomplikuje přístup britských finančních společností na kontinentální trh.

To nemusí být pro Británii výhodné z ekonomického hlediska, protože je závislá na sektoru služeb. Velkým nadnárodním společnostem by ale takové uspořádání umožnilo zachovat existující dodavatelské řetězce, což by velmi uvítali třeba výrobci aut. Zároveň by Londýn mohl uzavírat obchodní dohody pro finanční sektor v jiných částech světa, a naplnil by tak alespoň částečně požadavky stoupenců brexitu.

Velká Británie rovněž stále doufá ve výrazné ústupky ze strany Evropské unie v oblasti pravidel pro volný pohyb pracovních sil, přestože evropští lídři takovou možnost vyloučili. Někteří experti se ale domnívají, že by dohoda tohoto typu mohla být pro unii ekonomicky výhodná, a tím pádem i politicky prosaditelná.

Hlavním úkolem Theresy Mayové je tak získat souhlas s plánem, jenž by něco takového umožňoval, aniž by doma rozpoutal politickou krizi. Pokud ale bude dlouho slibovaný vládní dokument příliš vágní, mohl by v Bruselu propadnout, zamýšlí se deník New York Times.