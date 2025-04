Číně nikdy nejde jen o obchod, chce i vliv. Cla doma vysvětluje jako šikanu velmocí, míní analytička

Čína odpověděla na americká cla ve výši 145 procent. Od soboty zdaňuje zboží ze Spojených států 125 procenty. „Pokud by Evropská unie přijala část čínské nadprodukce, tak to může krátkodobě prospět peněženkám evropských zákazníků,“ uznává pro Český rozhlas Plus analytička Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na Čínu Ivana Karásková. „Dlouhodobě jde ale o dumping a v konečném důsledku to není žádná výhra,“ varuje. Interview Plus Peking 20:31 14. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivana Karásková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

Ve Spojených státech panuje podle Karáskové ohledně Číny konsenzus mezi republikány a demokraty. „Očekávali jsme, že i druhé prezidentské období Donalda Trumpa – popravdě řečeno i mandát Kamaly Harrisové – by bylo velmi pravděpodobně zaměřené na Čínu,“ říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ivana Karásková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky

„Pro Donalda Trumpa nebo pro Spojené státy americké je Čína problém nejen ekonomický, ale i bezpečnostní. Na tom se shodnou napříč politickým spektrem,“ pokračuje analytička.

Je ale možné, že si k sobě najde Trump se Si Ťin-pchingem cestu, jako se to americkému prezidentovi povedlo s Vladimirem Putinem. „To, co sledujeme teď v mezinárodních vztazích, je návrat k reálpolitice 19. století, k vymezování si sfér vlivu. To jsme nečekali, nikdo to nečekal,“ vysvětluje Karásková.

Čekat se podle ní dala i odpověď Pekingu, který předpokládal, že zvolení Trumpa prezidentem přinese vyhrocení v ekonomické oblasti. „Myslím si, že byl Peking zaskočen jenom tím – ale to byli asi všichni – jaká je ochota Spojených států antagonizovat i svoje spojence. A to jak v Evropě, tak i Indo-Pacifiku, tedy Japonsko, Jižní Koreu, Tchaj-wan,“ upozorňuje.

Čínská strategie

Karásková popisuje, že současná čínská strategie v mezinárodních vztazích má podle ní dvě části.

„Na jednu stranu se snaží nalézt spojence. To se snaží od počátku a minimálně v rétorické rovině jí to docela jde. Když si vzpomeneme na proslov čínského ministra zahraničních věcí Wanga I na Mnichovské bezpečnostní konferenci, tak tam nebylo nic, co by se proponentům liberálního světového řádu nebo Evropanům jako takovým nemohlo líbit,“ začíná.

25:33 Trumpův manuál známe. Cly trestá spojence a chce levně odkoupit dolary z jejich rezerv, říká Matesová Číst článek

„Čína obhajuje svět bez cel. Ale dělá to z vlastních důvodů, protože americká cla jsou pro ni velký problém. Čína se potýká s nadprodukcí a se zpomalující se ekonomikou. Obává se, že to bude jenom začátek a že se Spojené státy pokusí vytvořit tlak na Čínu nejenom samy, ale i prostřednictvím dalších zemí,“ popisuje.

Druhou částí čínské strategie je protitlak. „Čína musí tlačit i z domácích důvodů. Peking celý problém pro svoji domácí populaci rámuje jako šikanu ze strany zahraničních velmocí. Jako něco, co nahrává čínskému nacionalismu a obnovuje to pocit křivdy, kdy byla Čína pod tlakem cizích velmocí v 19. na začátku 20. století,“ poukazuje analytička.

Dovoz do Evropy

Podle Karáskové už teď můžeme předpokládat, že pokud se Evropa rozhodne pro zvyšování dovozu z Číny, dopady budou poměrně rozsáhlé. „Pokud by se Evropská unie rozhodla, že přijme nějakou část čínské nadprodukce, tak může krátkodobě čínské dotované zboží prospět peněženkám evropských zákazníků,“ uznává.

Trump: Trh s dluhopisy měl slabší chvilku, kterou jsem vyřešil. Ze sporu s Čínou vzejde něco pozitivního Číst článek

„Jenomže z dlouhodobého hlediska se jedná o dumping, který vyšachuje ze hry domácí produkci. A tím by pochopitelně přišli o práci místní lidé a evropské státy by přišly o příjmy z daní. Takže v konečném důsledku to pro místní populaci není žádná výhra,“ připomíná.

Čínské vnímání navíc nadřazuje politiku ekonomickému působení. „Nejde říct, že Číně jde výhradně o obchod. Naopak. Je to vždy spojeno s nějakým vlivem, budováním vazeb na místní politiky, na média, na občanskou společnost,“ varuje.

Unie by se tak podle ní měla snažit o kompromis. „Je to hledání optimálního bodu mezi ekonomickými zájmy, které objektivně Evropská unie má a nechce se úplně odstřihnout od Číny. A tím, aby vztahy byly podřízeny bezpečnosti a aby Čína nerozšiřovala svůj vliv,“ dodává Karásková.

Jaký význam měla návštěva španělského premiéra Pedra Sáncheze v Pekingu? Jak reagovala Evropská unie na předchozí čínské snahy o ekonomickou expanzi? Jak se chová Čína jinde na světě? A bude v Číně chybět zboží, které dováží z Ameriky? Poslechněte si celý pořad Interview Plus v audiu v úvodu článku, moderuje jej Šárka Fenyková.