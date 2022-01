Nemohou dýchat, mají horečky, jsou dehydratované. Hospitalizovaných dětí s covidem přibývá v USA i jinde

Dosavadní poznatky sice ukazují, že vysoce nakažlivá varianta koronaviru zřejmě způsobuje mírnější průběh onemocnění covid-19, masivní šíření omikronu ale nezůstává bez obav. Důvodem je mimo jiné i prudký nárůst počtu hospitalizovaných dětí, se kterým se v současné době potýkají Spojené státy, ale i další země, kde už je nová varianta dominantní. Washington/Londýn 5:00 4. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desetiletá Američanka dostala svou první dávku vakcíny proti koronaviru (listopad 2021) | Zdroj: Reuters

„Mají problémy s dýcháním a neustále kašlou. Některé z nich jsme poslali na jednotku intenzivní péče, kde dostaly sedativa. Připojili jsme je na ventilátor, zatímco jejich rodiče stále pláčou,“ popsal koncem minulého týdne pro agenturu AP Paul Offit, infektolog z dětské nemocnice ve Filadelfii, která se v posledních týdnech potýká s rostoucím počtem dětských pacientů nakažených koronavirem.

Během žádné z předešlých vln koronaviru nebyl počet hospitalizovaných dětí ve Spojených státech tak vysoký jako nyní. Ukazují to i data, která 30. prosince 2021 zveřejnilo Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Podle něj muselo být v týdnu od 22. do 28. prosince každý den hospitalizováno průměrně 378 dětí s covidem, což je v porovnání s předchozím týdnem 66procentní nárůst.

Agentura Bloomberg ale upozornila, že ani v souvislosti s omikronem nezvrostl počet úmrtí nezletilých pacientů. Od začátku pandemie bylo ve Spojených státech v souvislosti s koronavirem zaznamenáno přes 820 000 úmrtí, méně než 800 jich ale připadá na děti.

Hrozí zahlcení systému

Statistiky tak pokořily rekord z počátku září, kdy bylo ve věkové skupině do 17 let hospitalizováno průměrně 342 pacientů za den. Poměr těžkých případů mezi nezletilými zůstává ve srovnání s jinými věkovými skupinami nižší, dětská oddělení v řadě amerických měst se ale neúprosně plní. V nemocnicích většinou končí kvůli potížím s dýcháním, přetrvávajícím horečkám nebo dehydrataci.

„Potřebují pomoct s dýcháním, přísunem kyslíku a hydratací. Jsou tak nemocné, že skončily v nemocnicích, což je děsivé pro jejich rodiče i lékaře,“ říká pro agenturu Reuters pediatrička a odbornice na infekční choroby z New Yorku Rebecca Madanová.

Právě newyorská dětská oddělení patří v USA mezi ta nejvíce zasažená. Jak v polovině minulého týdne informovala americká televize CNN, v New Yorku se počet hospitalizovaných dětí za uplynulý měsíc zpětinásobil a například ve Washingtonu téměř zdvojnásobil, podobně jsou na tom ale i další americká města a státy.

Odborníci upozorňují, že nová varianta se sice zdá být spojená s menším rizikem hospitalizace než dříve dominantní delta, při rekordních počtech nákaz, jaké v současnosti zaznamenávají nejen v USA, ale přesto hrozí zahlcení zdravotnického systému. Hospitalizací totiž přibývá nejen mezi těmi nejmladšími, ale i v dalších věkových skupinách.

Počty hospitalizovaných děti ve Francii: pic.twitter.com/NePToffK6s — Zdenek Hel (@HelZdenek) December 31, 2021

Děti bez očkování

Obavy z rostoucího počtu dětských pacientů se v minulých dech snažil mírnit poradce americké vlády pro boj pandemií Anthony Fauci, podle kterého je třeba rozlišovat, zda jsou děti v nemocnici „s“ covidem-19, nebo „kvůli“ němu.

V zimě se totiž děti dostávají do nemocnic také kvůli jiným virovým onemocněním, během hospitalizace je jim ale diagnostikován i covid.

Fauci i další odborníci poukazují na to, že omikron s největší pravděpodobností nezpůsobuje vážnější průběhy onemocnění. Koncem prosince na to upozornila také britská agentura pro zdravotní bezpečnost (UKHSA), podle které je u lidí nakažených koronavirovou variantou omikron o 50 až 70 procent nižší pravděpodobnost hospitalizace než u lidí s variantou delta. Problémem ale zůstává zejména vysoká nakažlivost omikronu a schopnost překonání imunity.

„Podle toho, co jsme doposud zjistili, omikron nezpůsobuje závažnější infekce, infikuje ale mnohem větší množství dětí. Proto také vidíme větší počet dětí, které s covidem skončily v nemocnici,“ podotýká Jim Versalovic z houstonské dětské nemocnice, která v minulých týdnech zaznamenala rychlý nárůst nových pacientů.

Podle amerického deníku The New York Times je zásadním důvodem nárůstu dětských hospitalizací také omezená proočkovanost nezletilých. Ve skupině dětí od pěti do 11 let, která se v USA začala očkovat v listopadu, obdrželo vakcínu kolem 15 procent dětí. Ve skupině 12 až 17 let je plně naočkováno něco přes 50 procent populace. Děti mladší se zatím očkovat nemohou.

„Je to srdcervoucí. Loni to bylo velice těžké, teď ale víte, že tomu všemu můžete zabránit,“ stěžuje si na omezenou proočkovanost nezletilých již zmíněný infektolog Paul Offit, který podle svých slov léčí zejména pacienty bez očkování. Přitom jsou mezi nimi i děti s chronickými onemocněními, která je v případě nákazy vystavují riziku, ať už mají nemocné plíce, nebo trpí obezitou.

Infektolog z Filadelfie nicméně odhaduje, že to nejhorší americké nemocnice teprve čeká. Těžké podle něj budou následující čtyři až šest týdnů.

Ke stejnému závěru dochází také guvernér šestimilionového státu Maryland, který v současnosti eviduje rekordní počty hospitalizovaných obyvatel, nejen dětí. „Domníváme se, že v příštích čtyřech až šesti týdnech se dostaneme do skutečně hrozného bodu této krize. Může to být nejhorší část celého toho dvouletého boje (proti pandemii koronaviru),“ prohlásil v nedělním rozhovoru pro CNN Larry Hogan.

Hospitalizace v Británii

Podobné zkušenosti jako Spojené státy zaznamenávají i některé další země, kde jsou denní přírůstky nakažených kvůli šíření omikronu nyní rekordní. Podle francouzského deníku Le Monde se přetížení dětských oddělení v současnosti obávají také někteří lékaři ve Francii, a to nejen kvůli rostoucím případům covidu, ale také bronchitidy nebo chřipky.

Nárůst hospitalizovaných dětí s covidem v posledních týdnech zaznamenává také Velká Británie. Data zveřejněná minulý týden ukazují, že jen v týdnu do 26. prosince skončilo v tamních nemocnicích celkem 512 dětí s covidem, z toho 226 nezletilých ve věku od šesti do 17 let a 286 dětí mladších pěti let.

V týdnu od 21. do 28. prosince se pak tento počet opět zvýšil, a to na 621 hospitalizovaných dětí, což nejvyšší týdenní nárůst od začátku pandemie. Pro srovnání, během posledního listopadového týdne počet hospitalizovaných dětí nakažených koronavirem činil dohromady 256, píše web britské televizní stanice Sky News.

Odborníci upozorňují, že část dětí mohla být přijata do nemocnic z jiného důvodu, než je nákaza koronavirem, zároveň ale vyzývají k co největší proočkovanosti i mezi nezletilými. Rozhodnutí o očkování všech dětí ve věku pět až 11 let ale ve Spojeném království zatím nepadlo.

Britský lékový úřad MHRA koncem prosince schválil upravené složení vakcíny Pfizer/BioNTech pro použití u dětí v této věkové skupině, odborný poradní tým britské vlády ale doporučil jeho aplikaci jen dětem, které patří do rizikových skupin.

„Většina dětí ve věku od pěti do 11 let je vystavena jen velmi nízkému riziku vážného průběhu onemocnění covid-19. Některé děti v této věkové skupině ale čelí takovému zdravotnímu stavu, který je vystavuje vyššímu riziku, a proto také doporučujeme, aby byly očkovány v první řadě,“ vysvětil minulý týden předseda Britského výboru pro vakcinaci a imunizaci Wei Shen Lim.