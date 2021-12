Antigenní testy mohou zachytit jen každého třetího s omikronem, upozorňuje molekulární biolog Šerý

Koronavirovou variantu omikron nemusí antigenní testy pokaždé odhalit. Zjistila to brněnská laboratoř Elisabeth Pharmacon, která zkoumala několik desítek vzorků. Vláda přitom od ledna chystá plošné testování ve firmách a školách. Ředitel laboratoře a neurobiolog Omar Šerý Radiožurnálu řekl, že některé antigenní testy dokážou zachytit jen třetinu nakažených omikronem. Ministerstvo zdravotnictví se k výsledkům brněnské studie nechtělo vyjádřit. Rozhovor Praha 21:32 30. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odběrové místo, testy na Covid-19, Žluté lázně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolik případů omikronu vaše laboratoř v těchto dnech odhaluje? Jsou to jednotky nebo více případů za den?

Některé dny to bývají jednotky, některé dny to bývá třeba kolem 20 vzorků za den. Zdá se, že nám procento pozitivních postupně přibývá.

Jak rychle podíl omikronu na úkor delty roste. A dá se z toho odhadnout, kdy u nás omikron převáží?

Dá se říci, že první dva týdny, co jsme testovali, se omikron držel kolem pěti nebo pod pět procent. Včera (ve středu) nám to vystoupalo na 15 procent. Nicméně v tom byly tři rodiny, v jedné rodině třeba tři lidé, takže se může stát, že je to procentní číslo trošku zkreslené.

Vidíme ale, že nárůst se děje. Byla to nejprve epicentra ve vesnicích kolem Brna. A poslední analýza ukázala, že už se nám omikron šíří také v Brně. Ten nárůst je vidět a je pravděpodobné, že v průběhu ledna se nám rozšíří ve větším množství.

Dá se čekat, jestli to bude spíše na začátku, v první polovině ledna, nebo spíš - jak o tom mluvil ministr zdravotnictví - na přelomu ledna a února?

Také se domnívám, že to bude spíše ve druhé polovině ledna.

Zachycena jen třetina

Na twitteru jste ve středu napsal, že jste analýzou několika desítek pozitivních omikronových vzorků zjistili, že dvě třetiny nakažených by zůstaly běžnými antigenními testy nezachyceny. Můžete vysvětlit, jak je to možné?

Jednak je to citlivostí testů. Ukazuje se, že na omikron i deltu je citlivost kolem 28. cyklu. Jakmile je to 28. cyklus a vyšší, tak antigenní testy nejsou schopny pozitivitu zachytit. Když jsem udělal analýzu několika desítek pozitivních vzorků na omikron, tak 65 procent - de facto dvě třetiny - byly 28. cyklus nebo vyšší. To znamená, že pokud bychom všechny ty omikron pozitivní lidi testovali antigenními testy, tak bychom zachytili pouze každého třetího jako pozitivního.

O Šerý

@omarsery1 Analýzou několika desítek vzorků pozitivních na variantu omicron odebraných v našem centru jsme zjistili, že více než 65% pozitivních vzorků mělo Ct hodnotu 28 až 31. Znamená to, že 2/3 na koronavirus pozitivních osob s variantou omicron zůstane antigenním testem nezachyceno. 53 222

Potvrzují tento závěr i studie z jiných laboratoří nebo ze zahraničí?

Jedna publikovaná studie porovnávala deset různých typů antigenních testů od deseti výrobců. A opravdu se ukázalo, že zachycují pouze do 28. cyklu, tedy že citlivost je omezená.

Jsou v tomto směru mezi jednotlivými antigenními testy velké rozdíly, nebo to platí v zásadě pro všechny?

Mezi těmi deseti různými typy antigenních testů byli významní hráči, co se týče výroby antigenních testů, kteří jsou na trhu. A je třeba říci, že tam žádné rozdíly nebyly.

Nedostatečné kapacity

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) jako jedno z opatření vlády proti omikronu avizoval plošné testování všech zaměstnanců dvakrát týdně právě antigenními testy. Už od pondělí se antigenními testy bude dvakrát týdně testovat ve školách. Má to v případě, pokud by u dvou třetin nakažených mikrofonem vyšel test negativně, smysl?

To je opravdu otázka. Jestliže zachytíme pouze každého třetího, tak je otázka, k čemu nám to bude. To si musí každý zodpovědět sám.

Chápu správně, že máte pocit, že to v takovém případě nemá smysl?

Já z toho ten pocit mám. Problém ale je ten, že když se podíváme na počty lidí, které by chtěl pan ministr otestovat, nemáme kapacitu všechny tyto lidi otestovat metodou PCR. Z toho důvodu se znovu sahá k nepřesným antigenním testům.

Ještě jedna věc k omikronu. Věnoval jste se zkoumání toho, jak se covid šíří. I v zahraničí byla publikována vaše studie o tom, jak rizikové je prostředí pošty nebo nákupního centra. Máte nějaké informace, nějaké výsledky studií, jestli je v tomto směru omikron jiný a specifický? Jestli je třeba větší pravděpodobnost, že se člověk nakazí v obchodě či v nákupním centru nebo jestli třeba na omikron méně fungují respirátory?

Respirátory určitě fungují stejně na omikron i na ostatní viry. V tomto to není. Spíše bych apeloval na to, abychom dodržovali nošení respirátoru, aby se nám nenakazily prodavačky nebo různé úřednice a všechno mohlo fungovat tak, jak má.

Pokud budeme opravdu důsledně dodržovat nošení respirátoru ve všech uzavřených veřejných prostorech, kde se setkává velké množství lidí, tak nás ochrání. Za to dám ruku do ohně. Není potřeba je nosit venku. Před tím bych varoval, to opravdu není potřeba.

Omar Šerý | Zdroj: čt24